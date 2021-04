VTL verstärkt Führungsebene

Seit dem 1. April unterstützt Axel Vetter als Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist die weitere Entwicklung der Stückgutkooperation VTL Vernetzte-Transport-Logistik.

“Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Axel Vetter, der mehr als 25 Jahre Logistikerfahrung mitbringt”, sagt Geschäftsführerin Johanna Birkhan. Zu seinen Aufgabenschwerpunkten gehört der Ausbau des Netzwerkes, national und international. Des Weiteren wird er die Vertriebsaktivitäten für VTL und deren Partner vorantreiben. Bis zum Jahresende, wenn sich Geschäftsführer Andreas Jäschke in den Ruhestand verabschiedet, wird das Trio intensiv den weiteren Ausbau und die digitale Transformation der Kooperation vorantreiben.

“Bis dahin haben wir noch einiges vor”, sagt Andreas Jäschke. Nach 16 erfolgreichen Jahren als VTL-Geschäftsführer will er sein Know how insbesondere bei dem Projekt VTL Next einbringen.

Der Speditionskaufmann, Axel Vetter, verfügt über beste Voraussetzungen, um die aktuelle VTL Doppelspitze zu ergänzen. Nicht nur seine langjährigen Erfahrungen als qualifizierte Fach- und Führungskraft in verschiedenen Unternehmen und Bereichen der Logistik, sondern auch seine Kenntnisse als systemischer Business Coach sind hilfreich. Gerade dann, wenn es darum geht, die Zukunft von VTL mitzugestalten. Für ihn liegt dabei ein besonderer Fokus auf der Kommunikation mit den Netzwerkpartnern, Kunden sowie den Mitarbeitenden.

Über VTL Vernetzte-Transport-Logistik GmbH

VTL wurde 1998 gegründet und ist eine führende Stückgutkooperation und Anbieter europaweiter Logistiklösungen. Von Fulda aus vernetzt VTL über 120 mittelständische Cargo-Unternehmen zu einem umfassenden und intelligenten, durch modernste IT unterstützten Transport-Service.

Die Kooperation punktet durch die gute Zusammenarbeit ihrer rund 130 Mitarbeiter in Fulda sowie den Zusammenhalt zwischen allen Systempartnern. Das Zentral-HUB in Fulda und die Regional-HUBs Nord und West sind mit schnellen Direktverkehren vernetzt und transportieren das Stückgut im 24/48-Stundentakt im Nachtsprung.

Mit den Systempartnern “vor Ort” bietet VTL den individuellen Service eines regionalen Anbieters, plus europaweite Logistiklösungen eines flächendeckenden Netzwerkes.

So wird aus der Vielzahl regionaler Leistungen in mehr als 39 Ländern ein umfassendes Supply Chain-Angebot.

Qualität, Vertrauen, Hilfsbereitschaft und Fairness sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren des Netzwerkes.

Mit 1,28 Millionen Sendungen und einem Gesamtgewicht von rund 463.844 Tonnen erzielte die Kooperation 2020 einen Umsatz von 62,7 Millionen Euro.

www.vtl.de

