VR-Radio Unterbau-Küchenradio DOR-130

Mit musikalischer Vielfalt für Spaß beim Kochen und Abwaschen sorgen

– Je 20 Sender-Speicher für DAB+ und UKW: Lieblingssender auf Knopfdruck hören

– Weckfunktion mit 2 Alarm-Zeiten, Küchentimer mit 2 Zeiten

– Befestigung an Hängeschränken oder zum bequemen Aufstellen per Standfuß

– RDS zeigt Informationen zu Interpret, Titel u.v.m.

– Dimmbares LCD-Display mit Nachtmodus

– AUX-Eingang für Anschluss externer Soundquellen

Das Küchenradio mit DAB+ und FM von VR-Radio sorgt mit Musik in der Küche für gute Laune bei Morgenmuffeln und die Arbeit geht leichter von der Hand.

Störungsfreier Musikgenuss aus der Programmvielfalt von Digital- und UKW-Radio: Per Knopfdruck wechselt man zwischen DAB+ und FM-Radio. Dank externer Antenne hat man dabei immer klaren Empfang. Seine Lieblingssender speichert man einfach als Favoriten ab.

Immer wissen, was läuft: Denn dank RDS bekommt man Informationen wie Titel, Interpret oder Genre angezeigt. So wird man ruckzuck zum Musik-Experten! Auch die neusten Nachrichten sieht man mit einem Blick auf das Display.

Auch die Lieblings-Hits genießen: Über den Klinke-Eingang finden MP3-Player & Co. Anschluss. So spielt man immer die gewünschte Musik auf dem Küchenradio.

Nichts anbrennen lassen: Ab jetzt weiß man immer, wann Pizza & Co. fertig sind. Dank Dual-Timer-Funktion ist das Unterbau-Radio der ideale Partner für die Küche. So verzichtet man auf zusätzliche Timer und hat mehr Platz in der Küche.

Pünktlich geweckt werden: Der integrierte Wecker mit 2 einstellbaren Weckzeiten holt einen zuverlässig aus dem Schlaf. Im Standby-Modus zeigt der Entertainer immer die genaue Uhrzeit sowie das Datum an.

Spendet auch Licht: Die integrierte LED-Leuchte auf der Unterseite des Radios beleuchtet die Arbeitsfläche. Man muss nur die gewünschte Helligkeit auswählen.

– Platzsparendes Küchenradio DOR-130 mit großer Sendervielfalt

– Einfache Sendersuche: manuell oder per Auto-Scan

– Frequenzbereiche UKW: 87,5 – 108 MHz, DAB+: 174 – 240 MHz

– 40 Senderspeicher: jeweils 20 für DAB+ und UKW

– Beleuchtetes LCD-Display: 320 x 240 Pixel, auf Wunsch mit automatischer Dimmung nachts

– RDS (Radio Data System): zeigt Interpret, Titel, Nachrichten u.v.m.

– Ausgangsleistung (RMS): 2x 2 Watt, Musik-Spitzenleistung: 8 Watt

– Digital-Uhr mit automatischer Zeiteinstellung

– Dual-Küchentimer: 2 Countdown-Timer gleichzeitig einstellen (Timer 1: in 1-Min.-Schritten bis 3 Std. 59 Min., Timer 2: in 5-Min.-Schritten bis 3 Std. 55 Min.)

– Dual-Alarm: 2 Weckzeiten einstellen, mit Schlummer-Funktion (Snooze)

– Wechsel zwischen UKW (FM), DAB+ und AUX-Eingang auf Tastendruck

– Anschluss für externe Soundquellen: AUX-Eingang (3,5 mm Klinke)

– Zuschaltbares LED-Licht an der Unterseite: 2 Helligkeits-Stufen wählbar, schaltet sich nach 2 Std. automatisch aus

– Zur Montage an Hängeschränken oder zum Aufstellen per Standfuß

– Wurf-Antenne mit 130 cm Länge

– Stromversorgung: 100 – 240 Volt (Netzteil)

– Stromausfall-Sicherung über 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen): speichert die Uhrzeit bei Stromausfall

– Maße Radio: 25,8 x 14,5 x 4,8 cm, Gewicht: 742 g

– Unterbau-Küchenradio inklusive Netzteil, Montageplatte (vormontiert), Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107405799

Preis: 46,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3298-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3298-1235.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/K2ayyc9WwBPCaWF

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.