VR-Radio Stereo-Radio-Wecker DOR-400

Hören des Lieblingsradiosenders und Empfang von Warnmeldungen über das EWF

– Unterstützt Notfall-Warn-Funktion (EWF) über DAB+: auch im Stand-by-Betrieb

– TFT-Farb-Display mit Hintergrundbeleuchtung

– Bis zu 8 Watt Musik-Spitzenleistung

– Bluetooth 5 für kabellose Verbindung mit Ihrem Mobilgerät

– Medienwiedergabe von USB-Speichern mit bis zu 64 GB

– Große Sender-Vielfalt per DAB+ und FM mit je 40 Senderspeichern

Im Notfall immer informiert: dank EWF-Notfunk! Der Stereo-Radio-Wecker von VR-Radio unterbricht automatisch das laufende Digitalradio-Programm, sobald deutschlandweit oder auch nur innerhalb einer Stadt oder Gemeinde eine Warnmeldung ausgegeben wird. Im Stand-by schaltet das Radio hierfür sogar ein! So verpasst man keine wichtige Nachricht mehr.

Die ganze Vielfalt des Radioprogramms genießen: Mit DAB+ hört man seine Lieblingssender fast überall in bester digitaler Qualität. Und in empfangsschwachen Gebieten hört man einfach den lokalen UKW-Wunschsender. Jeweils 40 digitale und analoge Sender können als Favoriten gespeichert werden.

Weitere Möglichkeiten, Musik zu hören: Man kann MP3s vom USB-Stick abspielen oder die Lieblingshits kabellos per Bluetooth vom Smartphone streamen.

Aufwachen – auch zu unterschiedlichen Zeiten: dank 2 einstellbarer Weckzeiten, z.B. für Werktage und für das Wochenende. Ob man mit seinem Lieblings-DAB- oder UKW-Sender oder mit der eigenen Musik vom USB-Stick geweckt wird, entscheidet man selber!

– Große Sendervielfalt dank Empfang per DAB+ und UKW (FM)

– Einfache Sendersuche: manuell oder automatisch

– Unterstützt Notfall-Warn-Funktion (EWF): unterbricht DAB-Radioprogramm für Warnmeldungen, die deutschlandweit oder von Städten und Gemeinden ausgegeben werden, Wiedergabe auch aus Stand-by-Modus

– Frequenzbereich DAB: 174 – 240 MHz, UKW: 87,5 – 108 MHz

– 80 Senderspeicher: je 40 für digitale und für analoge Sender

– LCD-TFT-Farb-Display mit 7,1 cm / 2,8″ Bildschirmgröße und Hintergrundbeleuchtung

– Ausgangsleistung: 2x 2 Watt RMS, Musik-Spitzenleistung: 8 Watt

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone und Bluetooth-fähigen Audiogeräten

– Musik-Wiedergabe von USB-Stick bis 64 GB

– Equalizer mit 9 Voreinstellungen

– Wecker: 2 Alarmzeiten einstellbar, weckt per Wiedergabe von DAB+, UKW oder USB

– Ausschalt-Timer: 15 – 120 Minuten wählbar (in 15-Minuten-Schritten)

– DRC (Dynamic Range Control)

– Anschlüsse: Kopfhörer-Anschluss (3,5-mm-Klinkenbuchse), USB (für Wiedergabe), Netzteil

– Stromversorgung: per 5-Volt-Netzteil

– Maße: 220 x 100 x 88 mm, Gewicht: 760 g

– Stereo-Radio inklusive Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107424950

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX3506-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3506-1235.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/M8EFyEo9Q4JJyyY

