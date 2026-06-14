Vortrag über Macht und Führung

Caroline Dostal über die positive Auswirkung klarer politischer Entscheidungen auf Demokratie und Wirtschaft

Anlässlich des 77. Jahrestags des Grundgesetzes erklärte Keynote Speaker Dr. Caroline Dostal, Juristin, Expertin für Staatsführung und Leadership, in ihrer Rede in Potsdam, wie wichtig eine klare politische Haltung sowohl für den Wohlstand ist – als auch für die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger.

Das deutsche Grundgesetz war mit seinem Inkfrattreten 1949 ein Meilenstein für Demokratie und Freiheit in Deutschland. Während andere Verfassungen wie die der USA durch präsidiale Systeme Machtmissbrauch begünstigen können, setzt das Grundgesetz auf klare Grenzen: Grundrechte stehen über allem staatlichen Handeln. Das macht es zu einer der besten Verfassungen der Welt. Doch wie lassen sich dessen besondere Stärken und die anspruchsvollen Werte, auf denen unsere Staatsform basiert, in der Staatsführung durchsetzen?

Darüber spricht Rednerin und Keynote Speaker Dr. Caroline Dostal in ihrem Vortrag, der Politik, Macht und gute Führung durch klare Entscheidungen beleuchtet: „Von der Ohnmacht zum Machen. Das Leben aktiv gestalten!“

Macht und Staatsführung: Warum klare Entscheidungen und das Durchsetzen demokratischer Werte unsere Wirtschaft stärken

Als Expertin für Verfassungsrecht und Staatsführung, mit langjähriger Erfahrung im Bundesfinanzministerium und besonders bei internationalen Verhandlungen, weiß Dostal: „Jede Verfassung ist nur so gut wie die Menschen, die sie leben.“ In der demokratischen Staatsführung brauche es daher Macht, die nicht unterdrückt, sondern ermöglicht. Wer in Politik und Wirtschaft Entscheidungen trifft, müsse auch die Fähigkeit haben, sie durchzusetzen, betont sie, „aber stets im Einklang mit den demokratischen Werten, die unser Zusammenleben ausmachen“.

Mit vielen Beispielen aus der Praxis unterstreicht sie dies in ihrem Vortrag. So berichtet sie von Sachsen-Anhalt, wo sich sämtliche Wirtschaftsverbände klar demokratisch positioniert hätten und auch die IHK Halle-Dessau wisse, „wer sich gegen eine offene Gesellschaft wendet, trifft eine Entscheidung gegen Wohlstand“. Kernaussage: Wirtschaftlicher Erfolg und demokratische Staatsführung sind untrennbar verbunden – wer Vielfalt ablehnt, gefährdet den Wohlstand.

Vortrag zu Macht: Wie in der Staatsführung Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden

In ihrer deutschlandweiten Vortragsreihe „Macht: Wie Staatsführung und Wirtschaft Entscheidungen treffen und durchsetzen“ zeigt Dostal wie Macht im positiven Sinne gelebt werden kann:

– Wie man Handlungsfähigkeit zurückgewinnt und Entscheidungen selbst in die Hand nimmt.

– Wie Durchsetzen in der Staatsführung gelingt – ohne andere einzuschränken.

– Warum klare Entscheidungen in Politik und Wirtschaft Resilienz und Krisenfestigkeit stärken.

„Krisenfestigkeit entsteht durch Selbstwirksamkeit – also die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen“, so Dostal. Ihre Kernbotschaft: Macht in der Staatsführung und in der Führung überhaupt bedeutet Verantwortung – für sich, das zu führende Unternehmen und die Gesellschaft.

Demokratie beginnt mit uns Allen: Selbstwirksamkeit als Schlüssel

Dostal weiß aus eigener Erfahrung: „Wir haben oft mehr Macht, als wir denken!“ In ihrem Vortrag erklärt sie, was es für eine erfolgreiche Führung braucht:

– Mut, um Entscheidungen zu treffen.

– Bewusstheit, um Macht verantwortungsvoll einzusetzen.

– Souveränität, um durchzusetzen, was der Gesellschaft nützt.

„Echte Macht in der Staatsführung entsteht durch Entscheidungen im Dienst des Gemeinwohls und das Durchsetzen und Umsetzen dieser Entscheidungen“, so Rednerin Dostal.

Fazit: Freiheit als Herzenssache

„Unser Grundgesetz schenkt uns die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen und Macht verantwortungsvoll zu nutzen – von der Staatsführung über die Unternehmensführung bis hin zur privaten Lebensführung. Nutzen wir diese unglaublichen Chancen, die wir haben, schon allein aus ökonomischer Sicht. Machen wir diese Freiheit zur Herzenssache!“ So die grundlegende Botschaft von Keynote Speaker Dostal.

Dr. Ariane Windhorst

Windhorst Kommunikation Berlin

Über Dr. Caroline Dostal

Dr. Caroline Dostal ist Juristin, Expertin für (Staats)Führung & Leadership und Rednerin. In ihren Vorträgen zu Macht, klaren Entscheidungen und das Durchsetzen dieser Entscheidungen verbindet sie ihre politische Expertise mit praktischen und umsetzbaren Impulsen für Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen. Ihr Anliegen: Menschen dazu befähigen, Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst, in ihrem Berufsalltag und der Gesellschaft und damit für eine lebendig gelebte Demokratie.

Dr. jur. Caroline Dostal ist Keynote-Speaker und Vortragsrednerin zu den Themen Macht, Demokratie, Politik und Freiheit. Im Sinne des Empowerments und der Future Skills spricht sie über Resilienz, Vertrauen, Souveränität und Durchsetzungskraft und wie es gelingt, im Arbeits- und privaten Umfeld in herausfordernden Zeiten in die gute Richtung zu schauen.

Dabei greift sie auf einen reichen, praktisch erprobten Wissensschatz aus mehr als 20 Jahren (inter)nationaler Politik- und Verhandlungserfahrung zurück. Sie war als Französische Botschaftsrätin bei der OECD tätig, im Krisenmanagement der Bundesregierung während der Finanzkrise 2008, hat die Bundesregierung im Deutschen Bundestag vertreten und als Führungskraft ihre berufliche Laufbahn bei der NS-Verfolgtenentschädigung begonnen.

Caroline Dostal ist Juristin, Master of European Governance, Mediatorin, Business Mentorin und Weltreisende.

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