Vorteil: Trockenbarf Hundefutter gesund 6 Monate haltbar?

Trockenbarf ist die einfachste und gesündeste Methode, seinen Hund richtig zu ernähren

Trockenbarf Hundefutter ist besonders naturnahes und artgerechtes Hundefutter. Doch häufig stellt sich die Frage, ob Trockenbarf ohne künstliche Konservierungsstoffe überhaupt länger als 12 Monate haltbar sein kann. Grundsätzlich verderben hochwertige, organische Zutaten schnell – genau deshalb nutzen viele Hersteller chemische Zusätze. Naturalis zeigt jedoch, dass es auch anders geht: Durch natürliche Konservierungsmethoden, ein innovatives Herstellungsverfahren und streng kontrollierte Bedingungen bleibt Naturalis Trockenbarf Hundefutter mindestens 12 Monate haltbar – ganz ohne künstliche Zusatzstoffe.

Die besondere Herausforderung bei der Herstellung von langlebigem Trockenbarf Hundefutter besteht darin, Verderb, Keimbildung und Schimmel zu verhindern. Während Nassfutter meist nur wenige Monate und frisches BARF sogar nur wenige Tage haltbar ist, erreicht Naturalis dank einer schonenden Lufttrocknung eine deutlich längere Stabilität. Dabei wird der sogenannte AW-Wert (Activity of Water) auf 0,4 bis 0,6 reduziert – ein Bereich, in dem Mikroorganismen kaum überleben können. Durch diese Methode bleiben sowohl Nährstoffe als auch Geschmack bestmöglich erhalten.

Ein weiterer Grund für die lange Haltbarkeit des Naturalis Trockenbarf Hundefutters sind natürliche Konservierungsstoffe, die ganz bewusst durch hochwertige Zutaten integriert werden. Hühnerfleisch (38 %), Hühnerherz (26 %), Hühnerleber (10 %) und Hühnerknochen (6 %) liefern nicht nur wertvolle Proteine, Mineralstoffe und natürliche Fette, sondern trocknen besonders gut und stabilisieren den Gesamtmix. Ergänzt wird die Rezeptur durch vitamin- und antioxidantienreiches Gemüse wie Karotte, Brokkoli, Kürbis und Eisbergsalat sowie Obstsorten wie Apfel, Birne, Ananas und Papaya. Diese Zutaten tragen durch ihren natürlichen Gehalt an Vitamin C und sekundären Pflanzenstoffen zur Haltbarkeit bei und unterstützen gleichzeitig Verdauung, Immunsystem und Zellgesundheit des Hundes.

Auch funktionale Zutaten spielen eine wichtige Rolle:

Lachsöl, Olivenöl und Hanfsaat liefern essentielle Fettsäuren und wirken antioxidativ.

Hagebutte und Seealgenmehl sind reich an Vitamin C sowie Mineralstoffen und stärken Immunsystem und Stoffwechsel.

Petersilie, Kokosnuss, Schwarzkümmel, Spirulina und Kurkuma besitzen natürliche antimikrobielle und entzündungshemmende Eigenschaften – ein zentraler Vorteil für die Konservierung von Trockenbarf Hundefutter.

Ei und Kürbiskerne liefern wertvolle Proteine, unterstützen Fell, Haut und Muskulatur.

Durch diese Kombination an Rohstoffen in Lebensmittelqualität entsteht ein natürliches, nahrhaftes und gleichzeitig mikrobiologisch stabiles Trockenbarf Hundefutter. Naturalis verzichtet vollständig auf künstliche Vitamine, da der natürliche Vitamin-E- und Vitamin-C-Gehalt vieler Zutaten antioxidativ wirkt und damit ganz von selbst zur Stabilität des Futters beiträgt. So wird eine hohe Bioverfügbarkeit gewährleistet, die der Hund besonders gut verwerten kann.

Dank steriler Verpackung und sorgfältig kontrollierter Trocknung ist Naturalis Trockenbarf Hundefutter ab Produktion mindestens 12 Monate haltbar – das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum bietet zusätzliche Sicherheit. Damit beweist Naturalis, dass hochwertige Zutaten, ein modernes Herstellungsverfahren und natürliche Konservierungsmechanismen ein Trockenbarf ermöglichen, das nicht nur lange haltbar, sondern auch besonders gesund und artgerecht ist.

Naturalis Trockenbarf Hund ist das getrocknete Premium BARF Hundefutter. Es ist so nahrhaft wie das 4-Fache eine Nassfutters und damit äußerst effektiv und schonend für den Hund. Das biologisch artgerechte Alleinfuttermittel für Hunde ist ohne jegliche Zusatzstoffe, getreidefrei, glutenfrei, sojafrei. Das Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter wird zubereitet aus 80 % frischem Fleisch, Muskelfleisch, Innereien, Knochen, 20 % frischem Obst, Gemüse und einer Anreicherung aus Gewürzen und Kräutern als natürliches Konservierungsmittel. Naturalis Smart BARF ist ein Hundefutter, das nativ alle essentiellen Nährstoffe wie Eiweiß, Fett, Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe enthält, die unsere Hunde täglich brauchen. Dank seiner Inhaltsstoffe aus sorgfältig ausgewählten Naturprodukten in Lebensmittelqualität ist es für alle Hunderassen geeignet, einschließlich Hunden mit sensiblem Verdauungssystem und energischen, aktiven Hunden. Naturalis BARF Hundefutter ist reich an Antioxidantien. Naturalis Barf ist ein hypoallergenes Hundefutter mit allen wichtigen Nährstoffen für eine umfassend gesunde Ernährung von Hunden. Es hilft Hunden besonders bei Futterallergien, wieder ein normales Hundeleben zu führen. Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter entspricht ca. der 4-fachen Menge eines vergleichbaren nassen/frischen Barf Hundefutters. Damit ist Naturalis Smart 80 bei gleichem Nährwert nicht nur praktischer, sondern in der Regel auch wesentlich preiswerter als klassisches BARF Futter.

