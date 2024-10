Vorstellung der neuen Schneidemaschine Tekuwa EC 75

Die vollelektrische Tekuwa EC 75 Schneidemaschine bietet präzises Kabel Schneiden, Kabel Ablängen und Kabel Abisolieren mit hoher Effizienz.

Die Tekuwa EC 75 ist eine neue Generation von elektrischen Schneidemaschinen und setzt Maßstäbe im Bereich des Kabel Schneidens, Kabel Ablängens und Kabel Abisolierens. Diese vollelektrische Schneidmaschine bietet höchste Präzision und Effizienz, während sie durch den Wegfall von Druckluft erhebliche Kosteneinsparungen und eine flexible Standortwahl ermöglicht. Dank leistungsstarker Servoantriebe und fortschrittlicher Software ist die Tekuwa EC 75 die ideale Lösung für alle, die präzise und wirtschaftliche Schneidprozesse in der Kabel- und Schlauchverarbeitung suchen.

Intuitive Bedienung und fortschrittliche Software

Die Bedienung der Tekuwa EC 75 erfolgt intuitiv über einen Touchscreen, was eine einfache Handhabung und Kontrolle der Schneidprozesse gewährleistet. Die integrierte Software unterstützt sowohl die Artikel- als auch die Auftragsbearbeitung. Mit der eingebauten Micro SD-Karte mit 4 GB Speicherplatz können bis zu 10.000 Fertigungsprogramme gespeichert werden. Die Auftragsuchfunktion mit Volltextsuche ermöglicht es, auch bei einer großen Anzahl von Aufträgen den passenden Auftrag in Sekundenschnelle zu finden – ein großer Vorteil in der optimierten Kabelverarbeitung.

Für Betriebe mit mehreren Maschinen oder zentralisierten Daten bietet Tekuwa eine PC-Konvertierungssoftware an. Diese Software ermöglicht das automatische Konvertieren von Auftragsdaten aus xlsx-Dateien und die Bereitstellung per FTP für mehrere Tekuwa Schneidemaschinen, was die Verwaltung und Bearbeitung von Aufträgen deutlich vereinfacht.

Vielseitigkeit und Sicherheit

Die Tekuwa EC 75 Schneidmaschine ist mit kurzschlussfesten Ausgängen für Abrollspeicher, Zuführgeräte, Aufwickler, Kabelableger sowie Prägegeräte und Inkjets ausgestattet. Dadurch ist sie für den Einsatz in komplexen Produktionslinien bestens geeignet. Die integrierte Not-Aus-Verkettung, die sowohl kabelgebunden als auch kabellos funktioniert, bietet zusätzliche Sicherheit in der Produktion und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb.

Präzision und hochwertige Verarbeitung

Die Tekuwa EC 75 überzeugt durch ihre präzise und hochwertige Verarbeitung. Die AC-Servopositionierungsantriebe sorgen für exakte Schnitte bei der Kabelverarbeitung, während der beidseitig angetriebene Bandvorschub mit fünffacher Lagerung für eine materialschonende Handhabung sorgt. Dies ist besonders wichtig beim Kabel Ablängen und Schlauch Ablängen, um sicherzustellen, dass das Material stets präzise und ohne Beschädigungen verarbeitet wird.

Die servo-mechanisch betriebene Schneideinheit besteht aus einem Schneid- und Gegenmesser sowie Messerführungen aus hochwertigem HSS-Werkzeugstahl, die für eine langlebige Leistung sorgen. Je nach Materialart stehen verschiedene Messertypen und Riemenarten zur Verfügung, um eine optimale Anpassung an die individuellen Anforderungen zu gewährleisten.

Integriertes Prägeprogramm und erweiterte Funktionen

Die EC 75 verfügt über ein integriertes Prägeprogramm, das es ermöglicht, Kabel während dem Kabel Schneidvorgang Schneidmaschine Tekuwa EC 75 oder abisolierens individuell zu markieren. Dies ist besonders für Unternehmen relevant, die ihre Produkte mit speziellen Kennzeichnungen oder Seriennummern versehen möchten.

Fazit: Die ideale Schneidmaschine für moderne Kabel- und Schlauchverarbeitung

Die vollelektrische Tekuwa EC 75 Schneidmaschine ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die präzise Kabel Schneiden, Kabel Ablängen oder Kabel Abisolieren müssen. Dank ihrer intuitiven Bedienung, leistungsstarken Servoantriebe und flexiblen Einsatzmöglichkeiten optimiert sie Produktionsprozesse und bietet erhebliche Kosteneinsparungen. Mit der Tekuwa EC 75 erhalten Sie eine zuverlässige und hocheffiziente Schneidmaschine, die Ihre Kabel- und Schlauchverarbeitung auf das nächste Level bringt.

Die TEKUWA GmbH kann auf ein umfangreiches Produktspektrum

rund um das Abisolieren und Schneiden von Materialien wie z.B. Kabel, Drähte, Schläuche, Litzen, Wellrohre uvm. mit den entsprechenden Zubehörgeräten fürs automatische Zuführen, Abrollen, Ablegen und Aufwickeln zurückgreifen.

Die TEKUWA gehört heute zu den führenden Herstellern von Konfektioniermaschinen für die Kabel- und Kunststoffindustrie. Kundenkreise sind weltweit bei der Kabelverarbeitung Kabelkonfektionäre, Zulieferer der Automobil-und Elektroindustrie und im Bereich von Kunststoff- schläuchen und Profilen die Medizinalindustrie und Kunststoffextrusion.

Kontakt

Tekuwa GmbH

Stefan Wagner

Finsterbachstr. 13

79664 Wehr

0 77 62 / 52 12-0



https://tekuwa.de

