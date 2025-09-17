Vorsicht vor Betrugsagenturen beim EU-Führerschein

Immer mehr Menschen, die nach einem EU-Führerschein ohne MPU suchen, stoßen im Internet auf Anbieter wie eu-fuehrerschein.com, eurodriving.eu oder european-advice.eu. Diese Agenturen versprechen schnelle Lösungen, locken mit legal klingenden Angeboten – doch zahlreiche Erfahrungsberichte warnen vor Betrug.

Wie arbeiten diese dubiosen EU-Führerschein-Agenturen?

Der Ablauf ist fast immer identisch:

Angebot: Führerschein ohne MPU

Kunden wird suggeriert, sie könnten schnell und unkompliziert im Ausland eine Fahrerlaubnis erwerben.

Vorkasse & Anzahlung

Gleich zu Beginn wird eine erste Zahlung fällig – angeblich für Behörden oder Verwaltungskosten.

Zusatzkosten & Nachforderungen

Kurz darauf folgen neue Forderungen: etwa für einen Wohnsitznachweis im EU-Ausland, angebliche Behördengebühren oder gar Sonderzahlungen für die Ausstellung.

Endlose Versprechen – kein Führerschein

Trotz mehrfacher Überweisungen erhalten Kunden kein gültiges Führerscheindokument.

Laut Betroffenen liegen die Verluste häufig zwischen 6.000 und 14.000 Euro.

Warnsignale für unseriöse EU-Führerschein-Angebote

Unklare Vertragsunterlagen oder keine Impressumsangaben

Forderungen nach hohen Vorkasse-Zahlungen

Ständige Nachforderungen ohne nachvollziehbare Rechnungen

Versprechen wie „Führerschein ohne MPU garantiert“

Was Betroffene tun sollten

Anzeige bei der Polizei erstatten

Rechtsberatung durch Fachanwälte für Verkehrsrecht in Anspruch nehmen

Öffentlich aufklären, um andere vor Betrug zu schützen

Fazit: Seiten wie eu-fuehrerschein.com, eurodriving.eu und european-advice.eu sind keine seriösen Anbieter für den Erwerb eines EU Führerscheins. Wer hier Geld überweist, riskiert hohe finanzielle Verluste und erhält keinen Führerschein.

Betroffene können sich in solchen Fällen direkt an unsere Kanzlei re-hartmann.de wenden, um rechtliche Hilfe zu erhalten.

