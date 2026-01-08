Vorsicht Frostschäden: Wenn Scherben Pech bringen

R+V-Infocenter: Viele Blumentöpfe können bei Minusgraden kaputtgehen

Wiesbaden, 8. Januar 2026. Pflanzen am Balkongeländer oder außen auf einer Fensterbank sind auch im Winter ein schöner Blickfang. Doch viele Blumentöpfe sind frostempfindlich und können bei Minusgraden kaputtgehen. Kommt es durch herabfallende Scherben zu Schäden oder Verletzungen, stellt sich die Frage nach der Haftung. Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherung aufmerksam.

Kommt der Frost, können Pflanzgefäße aus Ton, Keramik oder Plastik schnell platzen oder reißen. Denn im Blumentopf staut sich oft Wasser, das bei Minusgraden gefriert und sich ausdehnt. Fallen dann Teile herab, könne diese gefährlich für Passanten und geparkte Autos werden. „Führen Scherben zu Verletzungen oder Beschädigungen, sind die Besitzer unter Umständen haftbar“, sagt Benny Barthelmann, Haftpflichtexperte bei der R+V Versicherung.

Rutschige Flächen vermeiden

Dasselbe gilt, wenn Wasser aus den Pflanzgefäßen auf den Gehweg tropft und sich rutschige Eisflächen bilden. „Hier gilt die Verkehrssicherungspflicht: Wer Blumentöpfe draußen platziert, muss dafür sorgen, dass davon keine Gefahr ausgeht“, erklärt R+V-Experte Barthelmann.

Doch was ist, wenn es doch zu Schäden oder Verletzungen kommt? „Es hängt vom Einzelfall ab, ob Anspruch auf Schadenersatz besteht. Falls ja, springt eine private Haftpflichtversicherung ein“, erklärt Barthelmann. Er rät Pflanzenfans, empfindliche Gefäße im Winter im Hausflur, im Keller oder in der Garage aufbewahren. Eine sichere Alternative sind zudem Töpfe aus frostfesten Materialien: etwa spezielle Kunststoffe oder Keramik, Metall oder Fiberglas.

Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

– Überschüssiges Gieß- oder Regenwasser muss gut ablaufen können. Ein kleines Abflussloch im Topf reicht oft nicht aus. Wichtig: Das Wasser sollte nicht auf Gehwege oder andere Balkone tropfen, um Eisbildung oder Schäden vorzubeugen.

– Hilfreich ist es, wenn die Töpfe auf Füßen oder Holzleisten stehen. So kann das Wasser besser ablaufen und der Topfboden gefriert nicht so schnell.

– Am Balkongeländer sollten alle Gefäße sturm- und bruchsicher befestigt sein. Es gibt spezielle Halterungen, damit sie bei Wind nicht verrutschen.

– Pflanzgefäße müssen regelmäßig auf Risse und Wasserstau hin kontrolliert werden.

Das R+V-Infocenter wurde 1989 als Initiative der R+V Versicherung in Wiesbaden gegründet. Es informiert regelmäßig über Service- und Verbraucherthemen. Das thematische Spektrum ist breit: Sicherheit im Haus, im Straßenverkehr und auf Reisen, Schutz vor Unfällen und Betrug, Recht im Alltag und Gesundheitsvorsorge. Dazu nutzt das R+V-Infocenter das vielfältige Know-how der R+V-Fachleute und wertet Statistiken und Trends aus. Zusätzlich führt das R+V-Infocenter eigene Untersuchungen durch: Die repräsentative Langzeitstudie über die „Ängste der Deutschen“ ermittelt beispielsweise bereits seit 1992 jährlich, welche wirtschaftlichen, politischen und persönlichen Themen den Menschen am meisten Sorgen bereiten.

Bildquelle: Pixabay