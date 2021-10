Vorfahrt für starke Ideen: Start-Ups können E-Mail-Marketingkampagne gewinnen

Start-Up-Unternehmen haben starke Ideen, überzeugende Produkte – aber meist noch wenig Bekanntheit und somit wenig Sichtbarkeit im Markt. Die Onlinemarketing-Experten von Performance Heroes aus Hamburg, selbst vor gut zehn Jahren als Unternehmensgründung gestartet, sorgen jetzt für Abhilfe: Bei ihrem Start-Up-Wettbewerb gewinnt der Teilnehmer mit der überzeugendsten Geschäftsidee Marketingleistungen im Gegenwert von rund 7.000 Euro!

Der Sieger des neuen Wettbewerbs erhält eine E-Mailmarketing mit einer Million Kontakten – ein echter Boost für den zukünftigen Erfolg! Noch bis zum 31. Dezember 2021 können sich junge Unternehmen um den Preis bewerben. Zu den Voraussetzungen zählt, dass es sich um ein marktreifes, erhältliches Produkt handelt, das sich an Endverbraucher (B2C) richtet. Denn in diesem Segment kann Performance Heroes die eigenen Stärken voll ausspielen: Mit langjähriger Erfahrung in der Neukundengewinnung, mit einem eigenen Bestand von 3,5 Millionen Nutzern im deutschsprachigen Raum sowie über 50 Millionen Nutzern im exklusiven Partnernetzwerk verfügen die Hamburger Onlinemarketing-Profis über die Ressourcen, um neuen Produkten schnell zu mehr Bekanntheit und mehr Erfolg zu verhelfen.

“Unsere Angebote etwa im Bereich E-Mail-Marketing werden häufig von großen Consumer-Unternehmen genutzt, die ohnehin schon über eine sehr gute Markenbekanntheit verfügen. Dabei ist dieses Marketingtool für Start-Ups fast noch wichtiger, um schnell nennenswerte Millionen-Reichweiten zu erzielen”, schildert Ann-Isabell Hnida, Mitgründerin und Co-Geschäftsführerin Performance Heroes: “Wir sind gespannt auf viele weitere Start-Up-Bewerbungen und werden für das Siegerunternehmen eine maßgeschneiderte Kampagne realisieren.”

Doch nicht nur das: Selbst wenn die Zielgruppe noch nicht genau definiert ist, bietet E-Mail-Marketing vielfältige Möglichkeiten, anhand von Kennzahlen wie Öffnungs- oder Klickraten messbare Aussagen zu treffen, bei welcher Zielgruppe großes Kaufinteresse besteht. Auf der Basis aussagekräftiger A/B-Tests lassen sich Thesen zu Kernverkaufsaussagen überprüfen und es kristallisiert sich die beste Ansprache potenzieller Kunden heraus, die sich leicht skalieren und ausweiten lässt.

Neben zielgerichteten E-Mail-Kampagnen begleiten die Hamburger Marketingprofis etablierte und junge Unternehmen ebenso in den Bereichen Telefon- und Affiliate-Marketing, Template-Erstellung und Portal-Integration. Alle Details unter www.performanceheroes.de

Über Performance Heroes

Performance Heroes – der Name ist Programm. Kampagnenperformance und Neukundengewinnung bilden die Kernkompetenzen des Hamburger Unternehmens. Die Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 2011. Zunächst stand die Beratung namhafter Verlagshäuser und Mobilfunkkunden im Bereich des Direktmarketings im Mittelpunkt.

Seitdem hat sich nicht nur der Unternehmensname geändert – seit Anfang 2018 Performance Heroes GmbH – sondern auch das Geschäftsfeld weiterentwickelt. Heute sind die Performance Heroes gefragte Experten in den Bereichen E-Mail-Marketing und Telefonmarketing. Und Ansprechpartner für wirtschaftliche Gewinnung von Neukunden über on- und offline Kanäle.

Performance Heroes Online GmbH

https://performanceheroes.de