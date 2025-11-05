Vorabeinladung zum Webinar: Die Krankenhausreform unter dem Skalpell

Einladung zur exklusiven Vorabpräsentation der

Kernergebnisse der Multiperspektivenstudie:

OPERATION ZUKUNFT

Die Krankenhausreform unter dem Skalpell

Sehr geehrte Damen und Herren der Pressestelle,

mit dem Start der Krankenhausreform sind grundlegende strukturelle Veränderungen im deutschen Gesundheitswesen angestoßen worden. Die damit verbundenen Chancen und Risiken werden weiterhin intensiv diskutiert und je nach Perspektive der einzelnen Akteursgruppen sehr unterschiedlich bewertet.

Genau hier setzt unsere Studie an: Sie verortet die Krankenhausreform im größeren Kontext einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung und analysiert die Perspektiven zentraler Akteure wie Klinikleitungen, Kostenträger, Verbände, Politik und Expert*innen.

Die 50 qualitativen Einzelinterviews bringen drei klare Präferenzgruppen zum Vorschein. Jede Gruppe hat eigene Vorstellungen davon, wie eine ideale medizinische Versorgung aussehen sollte. Entsprechend unterschiedlich beurteilen sie auch die Krankenhausreform und ihre vermuteten Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung. Darüber hinaus lassen sich konkrete Handlungsfelder ableiten mit entsprechenden Implikationen für die strategische Fokuslegung.

Wir laden Sie herzlich ein zur exklusiven Vorabpräsentation der Kernergebnisse im Webinar:

Datum: 26.11.2025

Zeit: 11:00 Uhr (Dauer: ca. 60 Minuten)

Anmeldung bitte unter folgendem Link:

https://events.teams.microsoft.com/event/464c4b63-a668-47c5-8e71-2d6f15d63a74@f29b5ea4-2498-40d0-a361-d462a86428af

Im Anschluss an das Webinar stellen wir Ihnen gerne einen Pressetext zur Verfügung.

Wir würden uns freuen, wenn Sie an der Präsentation teilnehmen und stehen Ihnen für Rückfragen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Andre Sobieraj

nextpractice GmbH & Co KG

Tel: 0421 3355 880

E-Mail: a.sobieraj@nextpractice.de

Fred Andree

ENDERA Gruppe GmbH

Tel: 02241 127 397 0

E-Mail: f.andree@endera-gruppe.de

Die ENDERA-Gruppe bietet umfassende Unterstützung bei der Transformation Ihrer Gesundheitseinrichtung in den Bereichen Zentralisierung, Ambulantisierung, Digitalisierung, Restrukturierung und HR.

Dank unseres Experten-Netzwerks begleiten wir unsere Kunden von der Strategie bis zur Baurealisierung.

Firmenkontakt

ENDERA-Gruppe GmbH

Fred Andree

Wilhelmstraße 26

53721 Siegburg

022411273970



https://endera-gruppe.de/

Pressekontakt

ENDERA-Gruppe GmbH

Jessica Singh

Wilhemstraße 26

53721 Siegbrug

022411273970



https://endera-gruppe.de/