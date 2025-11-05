Vorabeinladung zum Webinar: Die Krankenhausreform unter dem Skalpell
Einladung zur exklusiven Vorabpräsentation der
Kernergebnisse der Multiperspektivenstudie:
OPERATION ZUKUNFT
Die Krankenhausreform unter dem Skalpell
Sehr geehrte Damen und Herren der Pressestelle,
mit dem Start der Krankenhausreform sind grundlegende strukturelle Veränderungen im deutschen Gesundheitswesen angestoßen worden. Die damit verbundenen Chancen und Risiken werden weiterhin intensiv diskutiert und je nach Perspektive der einzelnen Akteursgruppen sehr unterschiedlich bewertet.
Genau hier setzt unsere Studie an: Sie verortet die Krankenhausreform im größeren Kontext einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung und analysiert die Perspektiven zentraler Akteure wie Klinikleitungen, Kostenträger, Verbände, Politik und Expert*innen.
Die 50 qualitativen Einzelinterviews bringen drei klare Präferenzgruppen zum Vorschein. Jede Gruppe hat eigene Vorstellungen davon, wie eine ideale medizinische Versorgung aussehen sollte. Entsprechend unterschiedlich beurteilen sie auch die Krankenhausreform und ihre vermuteten Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung. Darüber hinaus lassen sich konkrete Handlungsfelder ableiten mit entsprechenden Implikationen für die strategische Fokuslegung.
Wir laden Sie herzlich ein zur exklusiven Vorabpräsentation der Kernergebnisse im Webinar:
Datum: 26.11.2025
Zeit: 11:00 Uhr (Dauer: ca. 60 Minuten)
Anmeldung bitte unter folgendem Link:
https://events.teams.microsoft.com/event/464c4b63-a668-47c5-8e71-2d6f15d63a74@f29b5ea4-2498-40d0-a361-d462a86428af
Im Anschluss an das Webinar stellen wir Ihnen gerne einen Pressetext zur Verfügung.
Wir würden uns freuen, wenn Sie an der Präsentation teilnehmen und stehen Ihnen für Rückfragen jederzeit gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Andre Sobieraj
nextpractice GmbH & Co KG
Tel: 0421 3355 880
E-Mail: a.sobieraj@nextpractice.de
Fred Andree
ENDERA Gruppe GmbH
Tel: 02241 127 397 0
E-Mail: f.andree@endera-gruppe.de
Die ENDERA-Gruppe bietet umfassende Unterstützung bei der Transformation Ihrer Gesundheitseinrichtung in den Bereichen Zentralisierung, Ambulantisierung, Digitalisierung, Restrukturierung und HR.
Dank unseres Experten-Netzwerks begleiten wir unsere Kunden von der Strategie bis zur Baurealisierung.
Firmenkontakt
ENDERA-Gruppe GmbH
Fred Andree
Wilhelmstraße 26
53721 Siegburg
022411273970
https://endera-gruppe.de/
Pressekontakt
ENDERA-Gruppe GmbH
Jessica Singh
Wilhemstraße 26
53721 Siegbrug
022411273970
https://endera-gruppe.de/