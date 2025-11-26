Vor dem Börsengang: Eurobit Systems formt Payment-Elite und bereitet Eurobit Pay auf die Ära des Digitalen Euro vor

London,26.11.25 Eurobit Systems treibt seine strategische Expansion mit hoher Geschwindigkeit voran und setzt unmittelbar vor dem geplanten Börsengang klare Prioritäten: Der Ausbau des Teams, die Stärkung der Payment-Infrastruktur sowie die konsequente Weiterentwicklung des Abwicklungssystems Eurobit Pay. Das Unternehmen positioniert sich damit als einer der künftigen Hauptprofiteure der Einführung des Digitalen Euro.

Aktuell verstärkt Eurobit Systems seine Organisation mit erfahrenen Experten aus der Zahlungsabwicklung. Gesucht und gewonnen werden Fachkräfte mit ausgewiesener Expertise in Echtzeit-Transaktionsverarbeitung, ISO-20022-Architekturen, regulatorischer Compliance und hochverfügbaren Clearing-Systemen. Diese personelle Offensive erfolgt unter der Führung von CEO Josip Kovac, der zuvor in leitender Funktion bei PayPal tätig war und sein internationales Netzwerk gezielt nutzt, um weitere hochqualifizierte Spezialisten aus der Payment-Industrie an Bord zu holen.

Eine zentrale Rolle in der strategischen Ausrichtung spielt Eurobit Pay. Das System ist technologisch darauf ausgelegt, digitale Zentralbankwährungen – insbesondere den Digitalen Euro – sicher, schnell und skalierbar abzuwickeln. Eurobit Systems gilt in Branchenkreisen bereits heute als klarer struktureller Gewinner der anstehenden regulatorischen Veränderungen. Hintergrund ist die EU-Planung, wonach der europäische Einzelhandel bis spätestens Ende 2027 technisch in der Lage sein muss, Zahlungen in digitalem Euro zu verbuchen. Durch diese verpflichtende Ausstattung entsteht ein massiver Infrastrukturbedarf, den Eurobit Pay als vollständig integrierte und hochperformante Lösung adressiert.

Dank seiner technologischen Vorreiterrolle besitzt Eurobit Systems ( ISIN: GB00EBS123000 ) damit hervorragende Marktchancen: Eurobit Pay deckt bereits heute jene technischen und regulatorischen Anforderungen ab, die der Digitale Euro im Retail-Sektor mit sich bringen wird. Für den stationären Handel, E-Commerce und mobile Zahlverfahren bietet das System eine einheitliche Plattform, die sowohl Effizienz als auch Interoperabilität gewährleistet.

Im Hinblick auf den bevorstehenden Börsengang sieht die Unternehmensführung in dieser Kombination aus personeller Expertise, technologischer Reife und regulatorischem Rückenwind einen wesentlichen Wachstumstreiber. Eurobit Systems präsentiert sich Investoren als zukunftsorientierter Infrastrukturanbieter, der frühzeitig in einem entstehenden Marktsegment positioniert ist und dessen Potenzial sich in den kommenden Jahren erheblich ausweiten dürfte.

Mit den aktuellen Weichenstellungen setzt Eurobit Systems ein klares Signal: Das Unternehmen will nicht nur Teil der neuen europäischen Zahlungsverkehrslandschaft sein, sondern als einer ihrer führenden Anbieter agieren.

