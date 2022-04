VOOPOO stellt seinen neuen Argus GT II Mod vor, der E-Zigaretten-Nutzer mit exzellentem Vaping-Erlebnis und exquisitem Design begeistert

Die international bekannte E-Zigarettenmarke VOOPOO hat kürzlich einen neuen Mod für ihre hochwertige Argus-Produktreihe vorgestellt. Details zu dem mit Spannung erwarteten Gerät wurden am 11. April auf der offiziellen Website der Marke veröffentlicht.

Starker Ausbruch für ultimative Leistung

Die Argus-Serie ist bekannt dafür, dass sie aus der Mittelmäßigkeit ausbricht und das professionellste Dampferlebnis ermöglicht. Der Argus GT II liegt nicht nur gut in der Hand, sondern sieht mit seinem luxuriösen Metallgehäuse und der exquisit gearbeiteten Ledertextur auch noch gut aus. In dem Moment, in dem der Benutzer den Einschaltknopf drückt, schießen die Wolken wie bei einem Vulkanausbruch in die Höhe und sorgen für ein ultimatives Geschmackserlebnis, Genuss und visuelle Eindrücke. Verglichen mit der ersten Generation wurde die maximale Leistung des Geräts auf 200 Watt bei konstanter Spannung und stabiler Leistung erheblich verbessert.

Als High-End-Produkt für Menschen, die große Mengen Dampf, hohe Intensität, hohe Qualität, hohe Leistung und Haltbarkeit verfolgen, ist der ARGUS GT mit einer branchenführenden hochfesten Metallschale ausgestattet. Nach Tausenden von Tests hat das Team von VOOPOO ein ultrastarkes, doppelschichtiges, wasserdichtes, staubdichtes, frostsicheres und kollisionssicheres Mod-Gerät mit mehrfachem Sicherheitsschutz entwickelt, das problemlos mit verschiedenen extremen Outdoor-Umgebungen zurechtkommt und so hart und haltbar ist wie Vulkangestein.

Innovatives Design für ein verbessertes Geschmackserlebnis

Als eines der am meisten erwarteten Produkte auf dem Markt, enttäuscht der Argus GT II nicht. Der MAAT TANK NEW ist mit einer einzigartigen Vulkankraterstruktur ausgestattet, die das Kondensat ableitet und am Boden isoliert. Um besser zu verhindern, dass das Kondensat in das Mod-Gerät sickert, schafft es eine innovative auslaufsichere Erfahrung für die Nutzer. Der Zwei-Wege-Luftstrom erleichtert den direkten Lungenzug (DL) und ermöglicht eine Erhöhung des Luftstroms um 60%. Der Dampfstrom ist schneller, direkter und nutzt das E-Liquid effizienter. Außerdem reduziert das POGO-PIN-Design der unteren Elektrode effektiv das Risiko einer Kontaktimpedanz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.voopoo.com/ und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und TikTok.

Die Perfektionierung des Geschmackserlebnisses war schon immer ein wichtiger Punkt für Dampfer und der neu veröffentlichte Argus GT II ist mit der TPP-Zerstäubungstechnologie ausgestattet, die nicht nur ein größeres Dampferlebnis bringt, sondern auch einen starken Geschmack effektiv aufrechterhält. Darüber hinaus ist der Argus GT II mit zwei speziellen Spulen ausgestattet, die feiner und vollständig für einen vielschichtigen Geschmack zerstäubt; so können die Benutzer wogende Wolken und reiche Aromen genießen.

WARNUNG: Dieses Produkt kann mit nikotinhaltigen E-Liquid-Produkten verwendet werden. Nikotin ist eine süchtig machende Chemikalie.