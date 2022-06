VOOPOO gewinnt 3 Auszeichnungen bei den SEVENTH ANNUAL VAPOUROUND AWARDS und erreicht damit neue Höhen

Am 27. Mai, zu Birmingham er Zeit, fand die 7. Preisverleihung von Vapouround, einer maßgeblichen Medienorganisation für elektronische Zerstäubung, in großem Stil im National Conference Centre in Birmingham, UK, statt. VOOPOO Vapouround, die führende Marke in der elektronischen Zerstäubungsindustrie, wurde wieder einmal von den Organisatoren und vielen Benutzern hoch anerkannt, und seine Produkte haben drei Auszeichnungen gewonnen, Best Pod System, Best Mod, und Best Manufacture.

Sich vom harten Wettbewerb abheben und von der Branche anerkannt werden

Die siebte Ausgabe der Vapouround Awards Zeremonie ist für den Abend der Vaper Expo UK geplant, einer großen Konferenz, die nach einer zweijährigen Unterbrechung wiedereröffnet wurde. Es wird davon ausgegangen, dass an dieser Ausstellung mehr als 1.000 Markeninhaber von elektronischen Zerstäubern aus der ganzen Welt teilgenommen haben und mehr als 100.000 Fachbesucher zu Besuch kamen. Im Rahmen der großen Ausstellung wurden auch die Gewinner der jährlichen Vapouround Awards bekannt gegeben, die für die Branche und die Raucher von großem Interesse sind.

Das Vapouround-Magazin ist eines der maßgeblichen und einflussreichsten Medien in der globalen Branche der elektronischen Zerstäuber. Die von Vapouround 2015 ins Leben gerufenen „Vapouround Annual Awards“ sind die weltweit anerkannteste und prestigeträchtigste Preisverleihung in der E-Zigarettenbranche und eine Bühne für die weltweit führenden Akteure, um sich zu messen.

In diesem Jahr wurden insgesamt 27 Auszeichnungen vergeben, an denen fast 700 Produkte und Marken teilnahmen. Tausende von Vapouround-Mitarbeitern, Medienjournalisten, Händlern und Verbrauchern beteiligten sich an der Abstimmung, und der Wettbewerb war sehr hart. Mit seiner exzellenten Produktstärke, starken Markenbekanntheit und Benutzerunterstützung, VOOPOO zusätzlich zu Best Manufacture, seine Argus GT II Best Mod gewann den ersten Platz und Drag Nano 2 wurde als Best Pod System gewählt.

Starke Produktstärke, die eine hohe Position in der Branche einnimmt

ARGUS GT II, wurde von den Juroren für sein hervorragendes Design, sein gewaltiges Rauchvolumen, sein extremes Geschmacksempfinden, seinen perfekten dreifach-geprüften Prozess und seine stabile Leistung von 200 W bei konstanter Spannung hoch gelobt. Als das Flaggschiff von VOOPOO in diesem Jahr ist es eine wohlverdiente Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten. Als ein strategisches Produkt von VOOPOO im letzten Jahr, Drag Nano 2Als strategisches Produkt von VOOPOO hat das Produktteam von VOOPOO im vergangenen Jahr viele Innovationen in den Bereichen Ölverschlusstechnik, Design und Haltbarkeit entwickelt, die es ihm ermöglichen, sich in der hart umkämpften Pod-Kategorie abzuheben und schließlich einen hervorragenden Platz zu erreichen.

VOOPOO-CEO EVEREST sagte, dass das VOOPOO-Team auch in Zukunft verstärkt in Forschung und Entwicklung investieren wird, mehr atomisierte Produkte schaffen wird, die die Nutzungserfahrung, die technologische Innovation und den hohen Geschmack berücksichtigen, die Position der High-End-Marke im offenen System kontinuierlich verbessern und die Produktstärke weiterhin nutzen wird, um die Anerkennung von mehr maßgeblichen Institutionen und Nutzern zu gewinnen.

Wer ist VOOPOO

VOOPOO wurde 2017 gegründet und hat durch die DRAG-Produkte, die in kurzer Zeit weltweit großen Anklang gefunden haben, einen rasanten Aufstieg erlebt. VOOPOO hat vier Hauptproduktserien – ARGUS, DRAG, VINCI und die V-Serie. Darüber hinaus konzentriert sich VOOPOO auf die Entwicklung von zwei Kerntechnologien: Zerstäubungsplattform und Chip. VOOPOO wird auch in Zukunft weitere nationale Märkte erschließen, mit dem Ziel, eine der einflussreichsten globalen Vape-Marken aufzubauen

