Vonberg AG: Teil eines erfolgreichen Unternehmens werden

Albert Merturi erklärt, welche Voraussetzungen man für einen Job bei der Vonberg AG erfüllen muss

Die Vonberg AG weiß, dass es in der Schweiz viele Unternehmen gibt, die eine Menge Potenzial, allerdings nicht die nötigen finanziellen Mittel haben. Aus diesem Grund ist das Züricher Unternehmen Spezialist auf den Gebiet Private Equity geworden. Privat Equity Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht in bereits börsenkotierte Unternehmen investieren und Start-Ups damit die Möglichkeit zur Weiterentwicklung bieten. Albert Merturi ist Mitglied der Vonberg AG und erklärt, worin die Vorzüge von Private Equity liegen und wie man Teil der Vonberg AG werden kann.

– Private Equity – Lohnt sich das?

– Welche Investitionsprojekte kommen für die Vermittlung infrage?

– Bietet die Vonberg AG auch Jobs an?

– Was erwartet einen als Mitarbeiter der Vonberg AG?

PRIVATE EQUITY – LOHNT SICH DAS?

Laut Albert Merturi gibt es verschiedene Gründe, weshalb sich die Private Equity lohnen kann. So entwickeln sich die Renditen hier beispielsweise langfristig gesehen besser als es bei börsenkotierten Beteiligungspapieren der Fall wäre. Darüber hinaus erfolgt die Zusammenarbeit in der Regel mit Unternehmen, deren Management mehr strategische Freiheiten zu bieten hat – die Beteiligten und Investoren können so ihre Interessen aufeinander abstimmen. Auch die Kursvolatilität ist laut dem Experten der Vonberg AG geringer.

WELCHE INVESTITIONSPROJEKTE KOMMEN FÜR DIE VERMITTLUNG INFRAGE?

Die Vonberg AG achtet selbst ganz genau darauf, dass sie nur Investitionsprojekte vermittelt, die auch wirklich als erfolgsversprechend eingeschätzt werden kann. Wie Albert Merturi erklärt, stellen die Mitarbeiter der Vonberg AG den Investoren bei Interesse in einer ausführlichen Präsentation dar, welche Ideen das kapitalsuchende Unternehmen mit sich bringt. Eine Entscheidung muss dementsprechend nicht kurzfristig geschlossen werden – die Vonberg AG steht beiden Seiten beratend zur Verfügung.

BIETET DIE VONBERG AG AUCH JOBS AN?

Das Team der Vonberg AG setzt sich derzeit aus rund 20 Mitarbeitern zusammen, die alle Erfahrungen im Unternehmens- und Wirtschaftsbereich haben. Wer durch einen Job Teil des Unternehmens werden möchte, sollte Albert Merturi zufolge ebenfalls dementsprechend geschult sein. Ziel der Vonberg AG ist es, dass die Mitarbeiter sich stets auf dem neusten Stand des Wirtschaftsmarkts befinden, weshalb eine Bereitschaft zu regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen Grundvoraussetzung ist. Darüber hinaus sind die Aufgaben mit einer Menge Eigenverantwortung und Eigenmotivation verbunden und erfordern eine hohe Zielstrebigkeit sowie großes Engagement.

WAS ERWARTET EINEN ALS MITARBEITER DER VONBERG AG?

Wer als Mitarbeiter in die Vonberg AG einsteigt, profitiert zum einen von zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Einführungskurse für Neueintretende, Verkaufs- und Beratungstrainings sowie Fach- und Führungsseminare. Wie Albert Merturi aus Erfahrung weiß, arbeitet man darüber hinaus in einem team- und leistungsorientierten Umfeld und hat die Möglichkeit, seine ganz persönlichen Ziele zu erreichen und sich weiterzuentwickeln. Denn ein Job bei der Vonberg AG ist mit einer größtmöglichen Freiheit in Bezug auf die Arbeitseinteilung verbunden, was Spielraum für jede Menge Kreativität bietet.

Die Vonberg AG fördert innovative Schweizer Firmen und bringt qualifizierte Private sowie institutionelle Investoren mit Unternehmern, die Kapitalbedarf haben, zusammen. Die profunde Analyse von Chancen und Risiken, Stärken und Schwächen der Vonberg AG bildet die Grundlage für wohl überlegte Beteiligung.

