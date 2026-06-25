Von Tomatenfeldern zum Designhotel: Wie La Gomeras Terrassenlandschaft die Architektur des Bancal Hotel & Spa prägt

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Auf La Gomera prägen sie seit Jahrhunderten das Landschaftsbild: die sogenannten „Bancales“, terrassenförmig angelegte Felder, mit denen Generationen von Landwirten die steilen Hänge der Insel nutzbar machten. Was einst eine Notwendigkeit für die Landwirtschaft war, bildet heute die architektonische Grundlage des Bancal Hotel & Spa. Die terrassenförmige Anordnung sorgt nicht nur für eine starke visuelle Verbindung zur Umgebung, sondern ermöglicht auch freie Blickachsen auf den Atlantik, die Nachbarinsel Teneriffa und den Teide. Gleichzeitig entsteht eine Architektur, die sich aus der Ferne zurücknimmt und nahezu mit der Landschaft verschmilzt.

Der Name des Hotels verweist bereits auf dieses Konzept. „Bancal“. Das Projekt entstand auf dem Gelände einer ehemaligen Tomatenplantage, deren Terrassenstruktur erhalten und neu interpretiert wurde. Statt die Hänge zu begradigen, wurden die natürlichen Höhenunterschiede respektiert. Die einzelnen Ebenen des Hotels schmiegen sich an das Gelände, öffnen immer neue Perspektiven auf das Meer und lassen die Grenzen zwischen gebauter und gewachsener Landschaft verschwimmen. Wer durch die Anlage geht, bewegt sich entlang derselben Pfaden, denen einst die Landwirte folgten. Trockenmauern aus lokalem Basaltstein erinnern an die traditionelle Bauweise der Insel. Wege und Terrassen greifen die Struktur der ehemaligen Felder auf. Hinter jeder Ebene eröffnet sich ein neuer Blick auf den Atlantik, während sich das Gebäude aus der Distanz beinahe unsichtbar in die Vulkanlandschaft einfügt.

Nach der umfassenden Sanierung einer über Jahre unvollendeten Anlage entstand ein Hotel, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet. „Unser Ziel war es nie, ein Hotel auf die Landschaft zu setzen, sondern ein Hotel aus der Landschaft heraus entstehen zu lassen“, erklärt David Aguiar, CEO des Bancal Hotel & Spa. „Die Terrassenfelder von La Gomera erzählen die Geschichte der Insel und ihrer Menschen. Diese Geschichte wollten wir architektonisch weiterführen und gleichzeitig einen Ort schaffen, der die Natur respektiert und erlebbar macht.“

Für diese außergewöhnliche Transformation wurde das Projekt 2024 von CaixaBank als „Beste Renovierung eines Hauses mit mehr als 100 Zimmern“ ausgezeichnet. Die Jury würdigte damit die behutsame Wiederbelebung eines Ortes, dessen Geschichte nicht ausgelöscht, sondern architektonisch weitererzählt wurde.

Das architektonische Konzept wird durch ein umfassendes Nachhaltigkeitsprogramm ergänzt. Das Hotel wird vollständig elektrisch betrieben, nutzt mehr als 2.000 Photovoltaikmodule zur Eigenstromerzeugung und setzt auf Wasserwiederverwendung, ressourcenschonende Begrünung sowie die Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten. Für 2026 verfolgt das Haus weitere ambitionierte Nachhaltigkeitsziele, darunter die Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs sowie die weitere Senkung seiner Treibhausgasemissionen.

Auch die Vegetation ist integraler Bestandteil des Architekturkonzepts. Die Terrassen werden von heimischen Pflanzen mit geringem Wasserbedarf begrünt und knüpfen damit an die natürliche Flora der Insel an. Architektur, Landschaft und Nachhaltigkeit bilden so ein Gesamtkonzept, das die Identität La Gomeras sichtbar macht. Mit seiner Lage oberhalb des Atlantiks, in unmittelbarer Nähe zum UNESCO-Welterbe Garajonay-Nationalpark, zeigt das Bancal Hotel & Spa, wie zeitgenössische Hotelarchitektur regionale Bautraditionen aufgreifen und gleichzeitig Antworten auf die Anforderungen nachhaltigen Reisens geben kann.

Für diese ganzheitliche Konzept hat das Bancal Hotel & Spa den Umweltpreis der „Premios RSC Hotelera“ erhalten. Die Jury würdigte die harmonische Einbindung des Hoteldesigns in die Landschaft La Gomeras, das nachhaltige Wassermanagement durch die Nutzung von aufbereitetem Wasser sowie die Aufforstungs- und Umweltbildungsmaßnahmen, die rund um das Hotel umgesetzt werden.“

Über Bancal Hotel & Spa

Das Bancal Hotel & Spa liegt auf einer Klippe oberhalb des Atlantiks nahe San Sebastián de La Gomera und zählt seit Juli 2024 zu den nachhaltigsten Hotelprojekten der Kanarischen Inseln. Inspiriert von den historischen „Bancales“, den traditionellen Terrassenfeldern der Insel, verbindet das Hotel zeitgenössische Architektur mit regionaler Baukultur und der einzigartigen Natur La Gomeras. Das Haus verfügt über 276 Zimmer und Suiten, neun Restaurants und Bars, das AUALA Wellness & Spa mit Hydrotherapie-Bereich, Halotherapie-Salzkabine und individuellen Wellnessritualen sowie vielfältige Natur- und Aktivangebote. Gäste genießen direkten Zugang zu den landschaftlichen Highlights der Insel, darunter der UNESCO-Welterbe-Nationalpark Garajonay und die ursprüngliche Bucht Playa de Ávalo. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil des Hotelkonzepts: Das Resort wird vollständig elektrisch betrieben, nutzt mehr als 2.000 Photovoltaikmodule, setzt auf Wasserwiederverwendung, regionale Lieferketten und lokale Beschäftigung. Für die Revitalisierung der ehemaligen Tomatenplantage wurde das Projekt 2024 von CaixaBank als „Beste Renovierung eines Hauses mit mehr als 100 Zimmern“ ausgezeichnet.

Auf einen Blick

276 Zimmer und Suiten

Neun Restaurants und Bars

AUALA Wellness & Spa mit Hydrotherapie und Halotherapie

Lage auf einer Atlantik-Klippe mit Blick auf Teneriffa und den Teide

Nur fünf Kilometer von San Sebastián de La Gomera entfernt

Architektur inspiriert von den historischen Terrassenfeldern („Bancales“)

Revitalisierung einer ehemaligen Tomatenplantage

Auszeichnung „Beste Renovierung eines Hauses mit mehr als 100 Zimmern“ (2024)

Mehr als 2.000 Photovoltaikmodule100 Prozent elektrisch betrieben

UNESCO-Welterbe Garajonay-Nationalpark in unmittelbarer Nähe

Authentische Natur- und Kulturerlebnisse auf einer der ursprünglichsten Kanareninseln

Weitere Informationen: https://www.bancalhotel.com

Das Bancal Hotel & Spa liegt auf einer Klippe oberhalb des Atlantiks nahe San Sebastián de La Gomera und zählt seit Juli 2024 zu den nachhaltigsten Hotelprojekten der Kanarischen Inseln. Inspiriert von den historischen „Bancales“, den traditionellen Terrassenfeldern der Insel, verbindet das Hotel zeitgenössische Architektur mit regionaler Baukultur und der einzigartigen Natur La Gomeras. Das Haus verfügt über 276 Zimmer und Suiten, neun Restaurants und Bars, das AUALA Wellness & Spa mit Hydrotherapie-Bereich, Halotherapie-Salzkabine und individuellen Wellnessritualen sowie vielfältige Natur- und Aktivangebote.

Gäste genießen direkten Zugang zu den landschaftlichen Highlights der Insel, darunter der UNESCO-Welterbe-Nationalpark Garajonay und die ursprüngliche Bucht Playa de Ávalo. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil des Hotelkonzepts: Das Resort wird vollständig elektrisch betrieben, nutzt mehr als 2.000 Photovoltaikmodule, setzt auf Wasserwiederverwendung, regionale Lieferketten und lokale Beschäftigung. Für die Revitalisierung der ehemaligen Tomatenplantage wurde das Projekt 2024 von CaixaBank als „Beste Renovierung eines Hauses mit mehr als 100 Zimmern“ ausgezeichnet.

Firmenkontakt

Bancal Hotel & Spa

Petra Koslowski

Friedrich-Verleger-Straße 14

33602 Bielefeld

0170-2818628



https://www.bancalhotel.com/de/

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