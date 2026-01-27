Von SEO zu AI Visibility: kgs stärkt die Auffindbarkeit der Unternehmenswebsite

Neue Navigation und Seitenlogik unterstützt die KI-Suche und Large Language Models

Neu-Isenburg, 27. Januar 2026 – Mit dem Relaunch ihrer Website setzt die KGS Software GmbH ein klares Zeichen für eine neue Art digitaler Sichtbarkeit: Nicht nur Menschen sollen Informationen schneller finden – auch KI-Suchmaschinen und Large Language Models (LLMs) sollen Inhalte zuverlässig erfassen, korrekt einordnen und präzise wiedergeben. Damit positioniert sich kgs frühzeitig in einer Recherche-Welt, die zunehmend von Tools wie KI-gestützten Suchsystemen geprägt ist.

Im Zentrum der Neuausrichtung steht deshalb eine klare Priorität: Struktur schlägt Masse. kgs hat ihre Inhalte, Navigation und Seitenlogik so gestaltet, dass diese nicht nur klassisch über Suchmaschinen gefunden werden, sondern auch als maschinenlesbare Wissensbasis funktionieren – also als Fundament für Antworten, Zusammenfassungen und Empfehlungen, die KI-Systeme aus Web-Quellen ableiten.

Um diese Ziele technisch abzusichern, hat kgs die Website konsequent modernisiert und von lokaler Serverinfrastruktur auf Webflow, eine international skalierbare Cloudplattform für Unternehmenswebseiten, umgestellt. Die neue technologische Basis verbessert die Verfügbarkeit, Stabilität und Performance – und schafft die Voraussetzung, Inhalte schneller zu aktualisieren, konsistent auszuspielen und global bereitzustellen. Das erhöht nicht nur die Nutzerqualität, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass KI-Systeme aktuelle und valide Informationen verarbeiten.

Neben optimierten Ladezeiten und einem responsiven Design wurde insbesondere die Informationsarchitektur neu gedacht: Eine klar gegliederte Navigation, präzise UX-Elemente sowie eine überarbeitete Bild- und Textsprache führen Besucher schneller zu relevanten Produkt- und Lösungsinhalten – und ermöglichen gleichzeitig, dass Inhalte für die KI-Auswertung eindeutig, kontextstabil und leicht referenzierbar sind. So wird kgs bei der digitalen Recherche nicht nur sichtbarer, sondern auch besser verstanden.

Ein weiterer Fokus liegt auf einer Conversion ohne Reibungsverluste: Neue Formulare, reduzierte Klickwege und ein konsistentes Nutzungserlebnis über Smartphone, Tablet und Desktop erleichtern die Kontaktaufnahme, Terminbuchung oder Demo-Anfragen. Micro-Interactions und dezente Animationen unterstützen zusätzlich dabei, komplexe Themen schneller zugänglich zu machen – ohne den Informationsfluss zu unterbrechen.

Hier geht´s zur neuen kgs Website.

Die KGS Software GmbH steht seit über 25 Jahren für höchste Kompetenz im Bereich der SAP-Archivierung. Weltweit vertrauen führende Unternehmen – wie Lufthansa Group, Procter & Gamble, BMW oder Kärcher – auf die Lösungen von kgs. Daten und Dokumente aus SAP sowie Dokumente aus anderen führenden Applikationen, wie beispielsweise Microsoft SharePoint, werden mittels cloud-nativer, performanter Software migriert und archiviert.

Unter dem Brand „tia®“ – the intelligent archive – vereint kgs alle Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. tia® steht für autonome Archivierung, ist anschlussfähig an beliebige Anwendungen, Speicherlösungen und Cloud-Technologien und bietet Unternehmen den Single Point of Truth (SPoT) für den Zugriff auf Dokumente. tia® unterstützt die SAP-Schnittstellen ArchiveLink®, ILM und CMIS. Mit der weltweit ersten von SAP zertifizierten CMIS-Schnittstelle wurde kgs‘ Technologieführerschaft im Dokumentenmanagement 2022 erneut bestätigt.

kgs hat ihren Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main sowie eine Niederlassung in Atlanta, Georgia. www.kgs-software.com

