Von San Francisco nach Wiesbaden: Edina Kovacs brilliert als Speakerin für Klarheit & KI im Business

Mit vier Sprachen, klarem Blick und KI-Kompetenz überzeugt die Münchner Beraterin beim 7. Internationalen Speaker Slam.

Mit Leidenschaft und Expertise zum Rednererfolg: Internationale Speakerin Edina Kovacs fesselte Publikum beim Speaker Slam in Wiesbaden

Edina Kovacs, eine gebürtige Ungarin aus München, die fließend vier Sprachen spricht, hat am 5. Juni 2025 beim 7. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden teilgenommen und das Publikum mit ihrer persönlichen Geschichte und ihrer Expertise im Bereich KI und Business-Klarheit beeindruckt. Das Event, das 120 Teilnehmer aus 16 Nationen anzog, bot eine internationale Bühne für Kovacs‘ Botschaft.

Der Internationale Speaker Slam, der mit zwei Bühnen und einer Scouting Selection aus Medienexperten wie Jörg Rositzke und Scoutingexpertin Stephanie Pierre aufwartete, bot Kovacs eine Plattform, um ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zu teilen. In ihrer Rede zum Thema „Klarheit statt Chaos – wie Künstliche Intelligenz Selbstständigen hilft, wieder Luft zu holen“ sprach sie offen über ihre eigenen Erfahrungen mit Burnout-Gefahr und betonte die Bedeutung von Struktur und Klarheit im Business.

Kovacs, die in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Rollen von Tech-Sales bis Community-Aufbau tätig war, kennt die Herausforderungen von Selbstständigen und Unternehmer:innen aus eigener Erfahrung. „Ich kenne die Spannung zwischen kreativer Vision und operativem Druck – und wie schnell gute Ideen in schlechten Strukturen verpuffen“, erklärte Kovacs. Sie präsentierte KI als Werkzeug, um diese Lücke zu schließen und Selbstständigen zu helfen, ein Business zu schaffen, das zu ihnen passt.

„Ich baue Brücken zwischen Chaos und Klarheit – angetrieben von Menschen, unterstützt durch KI“, fasste Kovacs ihre Mission zusammen. Ihre Teilnahme am Speaker Slam, der komplett ausgebucht war, unterstreicht ihr Engagement für die Unterstützung von Selbstständigen und Unternehmer:innen weltweit. Direkt aus San Francisco angereist und mit anschließenden Reisen nach Budapest und zurück nach München, verkörpert Kovacs die Internationalität und Vielseitigkeit, die den Speaker Slam auszeichneten. Der Finalistenauswahl trug zur hohen Qualität und Relevanz des Speaker Slams bei.

Klarheit, Struktur & KI mit Herz: Edina Kovacs begleitet Selbstständige und Teams dabei, Zeit zu gewinnen, Prozesse zu optimieren und sichtbar zu werden – ohne Technikfrust.

Kontakt

Edina Kovacs

Schleißheimer Str 444

80935 München

+491727027604



https://www.linkedin.com/in/edokovacs/

