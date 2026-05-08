Von Roggenkruste bis Schrippe: Berliner Meisterbäcker punkten mit höchster Qualität

Berlin hat seinen Ruf als Metropole des Backhandwerks erneut bestätigt. Bei der aktuellen offiziellen Qualitätsprüfung der Bäcker-Innung Berlin glänzten die Innungsbetriebe mit herausragenden Ergebnissen: Von 127 eingereichten Broten und Brötchen wurden 85 Proben mit der Bestnote „Sehr Gut“ ausgezeichnet. Besonders beeindruckend: 23 Backwaren erhielten für ihre konstante Perfektion das begehrte Gold-Siegel.

Egal ob herzhaftes Roggenbrot, luftige Schrippen oder spezialisierte Vollkornkreationen – die Vielfalt in den Backstuben der Region ist ungebrochen. Hinter dieser Vielfalt steht ein harter Qualitätswettbewerb, dem sich die Berliner Bäcker alljährlich freiwillig stellen. Vom 5. bis 7. Mai nahm ein zertifizierter Brotsommelier der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk insgesamt 72 Brotsorten und 55 Brötchenvariationen von 17 verschiedenen Betrieben genauestens unter die Lupe. Dabei wurden Kruste, Krume, Geruch und natürlich der Geschmack nach strengsten Kriterien bewertet.

Die Ergebnisse unterstreichen das hohe Niveau auf breiter Front: Fast 70 Prozent aller getesteten Waren erreichten die Höchstpunktzahl. „Dass so viele Betriebe die Note „Sehr Gut“ erhalten haben, ist ein starkes Signal für das Handwerk in unserer Stadt“, sagt Frithjof Jönsson, Geschäftsführer der Bäcker-Innung Berlin.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den 23 Gold-Auszeichnungen. Dieses Siegel ist eine seltene Ehre, denn es wird nur an Produkte verliehen, die drei Jahre in Folge ohne jede Beanstandung die Bestnote erzielt haben. Es ist der Beweis für eine handwerkliche Kontinuität, die über Generationen hinweg gepflegt wird.

Ein besonderes Highlight der diesjährigen Prüfung war zudem der öffentliche Auftakt am vergangenen Dienstag in den Schönhauser Allee Arcaden. Hunderte Berlinerinnen und Berliner nutzten die Chance, am „Tisch der Vielfalt“ selbst zum Kritiker zu werden und das Roggenmischbrot der Bäckerei Anke Siebert zu ihrem persönlichen Publikumsliebling zu wählen.

Den besten Bäcker im Kiez finden

Wer wissen möchte, welche Bäckereien in der eigenen Nachbarschaft mit ihren Produkten über Jahre hinweg erfolgreich getestet wurden, kann dies online recherchieren. Auf der Website www.brotinstitut.de/baeckerfinder lassen sich die Ergebnisse aller Prüfungen transparent einsehen. So finden Berlinerinnen und Berliner ganz unkompliziert den leckersten Innungsbäcker direkt bei sich um die Ecke.

Die Gold-Gewinner im Überblick

Verbraucher, die auf der Suche nach dem besten Backhandwerk der Stadt sind, finden hier die Liste der Produkte, die in diesem Jahr die Gold-Auszeichnung erhalten haben:

Bäckerei – Gold-Produkte – Adresse

Bäcker Wiedemann GmbH – Uhr-Zeit-Kruste, Sonnenvollkorn, Kürbiskern an Kürbiskern, Kraftprotzbrot (Brote); Kraftprotz, Sonnenblumenkernbrötchen (Brötchen) – Zahlreiche Standorte

Bäckerei & Konditorei Anke Siebert – Schüttelbrot, Viersaatbrot, Dinkelvollkornbrot (Brote); Splitterbrötchen, Kümmelstange, Dinkelsprossenbrötchen (Brötchen) – Schönfließer Straße 12, 10439 Berlin

Bäckerei Karsten John – Quark-Mehrkornbrot, Steinofenbrot (Brote) – Wollankstraße 110, 13187 Berlin

Bäcker Walf GmbH – Aktivbrötchen, Rittermühle (Brötchen) – Lankwitzer Str. 2-3, 12209 BerlinBioBackHaus Leib GmbH – Olivenspitzen, Knackfrische (Brötchen) – Zahlreiche Standorte

Soluna Bäckerei GmbH – Hippstar, Haferlinge (Brötchen) – Gneisenaustraße 58, 10961 Berlin

Bäckerei & Konditorei Zimmermann – Krustenbrot (Brot) – Standorte in Charlottenburg und Spandau

Beumer & Lutum GmbH – Sauerteigbrötchen (Brötchen) – Naumburger Str. 4, 12057 Berlin

Familienbäckerei Rösler GmbH – Schrippe (Brötchen) – Falkenseer Chaussee 194, 13589 Berlin

Hintergrund:

Die Bäcker-Innung Berlin ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 60 selbständigen Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeistern in Berlin mit rund 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 300 Auszubildenden. Als Verband vertritt die Bäcker-Innung Berlin die Interessen des Bäckerhandwerks sowohl regional als auch überregional gegenüber Kammern, Verbänden, Behörden, der Industrie, dem Handel und der Öffentlichkeit und ist zuständig für die Förderung, Überwachung und Prüfungsabnahme in der Berufsausbildung für Bäckerinnen und Bäckern und Fachverkäuferinnen und Fachverkäufern im Bäckerhandwerk und für den Abschluss von Tarifverträgen. Daneben gehören die Betreuung, Beratung und Förderung der Mitgliedsbetriebe zu ihren wichtigsten Aufgaben. 2022 wurde die Bäcker-Innung Berlin 750 Jahre alt. Sie ist damit der älteste Handwerksverband Berlins.

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Bildquelle: @ Bäcker-Innung Berlin