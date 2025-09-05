Von Roche bis PostFinance:

Echte Daten-Cases beim World of Data Basel

Basel, 4. September 2025 – Der World of Data (WoD) steht vor der Tür: Am 18. September kommt eines der wichtigsten Events für Data, Analytics & AI nach Basel. Denn wenn es um Daten geht, zählen keine Buzzwords, sondern Ergebnisse. Genau die liefert der WoD: Unternehmen wie Roche, AXA, Pilatus, PostFinance, Swisscom und die Schweizerische Post geben exklusive Einblicke in ihre Projekte. In 25 Vorträgen, einer Partnerausstellung und einer interaktiven Thesenarena können Besucher:innen die ganze Bandbreite von Data, Analytics & AI erleben.

Keynotes mit Impact

Gleich zu Beginn setzt der WWF Schweiz starke Akzente: In der Opening Keynote zeigen Franziska Tiefenauer und Michael Wolf, wie Datenanalysen im Kampf gegen Klimakrise und Artensterben eingesetzt werden. Am Nachmittag inspiriert Extrembergsteiger Dani Arnold mit einer aussergewöhnlichen Perspektive: Was haben alpine Grenzerfahrungen mit datengetriebenen Projekten gemeinsam?

Echte Daten-Lösungen aus der Praxis

Von nachhaltiger Datenkultur bei der Schweizerischen Post über Data Mesh bei AXA bis hin zu „Social Data Engineering“ bei Pilatus: Die Vorträge und Cases sind so vielfältig wie praxisnah. Ein weiteres Highlight ist die Thesenarena am Nachmittag, in der aktuelle Trends und kontroverse Fragen zu Data & AI live auf der Bühne diskutiert werden.

Familiäre Atmosphäre statt Mega-Event

„Der World of Data ist bewusst keine anonyme Grossmesse, sondern eine Veranstaltung mit familiärem Charakter. Uns ist es wichtig eine Atmosphäre zu schaffen, in der Menschen ins Gespräch kommen, Ideen teilen und so echte Partnerschaften entstehen können“, sagt Klaus Blaschek, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent, dem Veranstalter des WoD.

Partner-Ausstellung & Networking

AWS, Microsoft, Snowflake, Veezoo und weitere Technologiepartner präsentieren ihre Lösungen in der begleitenden Ausstellung. Am Abend klingt das Event bei Live-Musik und gemeinsamem Dinner in entspannter Atmosphäre aus. Eine gute Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen.

World of Data 2025 auf einen Blick:

-25 Praxisvorträge

-10 Technologiepartner

-Datum: 18. September 2025

-Ort: Theater Basel

Tickets & Infos: www.worldofdata.com

Den aktuellen Video-Trailer des WoD gibt es hier: Trailer WoD 2025

