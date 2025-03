Von Monkiewitsch Immobilien GmbH: Erfolg durch innovative Präsentation und gezieltes Marketing

Immobilien werden deutlich schneller als der Marktdurchschnitt verkauft

Winterthur, März 2025 – Die von Monkiewitsch Immobilien GmbH steht seit über 15 Jahren für herausragende Immobilienvermittlung in Winterthur und Umgebung. Unter der Leitung von Tobias von Monkiewitsch hat sich das Unternehmen mit einem einzigartigen Marketingansatz und einer beeindruckenden Erfolgsquote fest am Markt etabliert.

Der Firmeninhaber hat in jungen Jahren unter anderem Marketing und Fotografie studiert und kombiniert sein erlerntes Fachwissen, um Immobilien auf höchstem Niveau zu präsentieren. Von professionellen Innen- und Außenaufnahmen, hochwertigen Luftaufnahmen mit Drohnen bis hin zu virtuellen 360-Grad- Rundgängen und daraus resultierenden, absolut präzisen Grundrissplänen und gezielten Online-Inseraten – jedes Objekt wird optimal in Szene gesetzt. Diese detailorientierte Präsentation sorgt nicht nur für eine hohe Nachfrage, sondern führt auch dazu, dass Immobilien im Durchschnitt innerhalb von nur 28 Tagen verkauft werden – deutlich schneller als der Marktdurchschnitt. Hier mehr erfahren: https://www.monkiewitsch.ch

„Eine professionelle Inszenierung ist der Schlüssel zum erfolgreichen Immobilienverkauf“, erklärt Tobias von Monkiewitsch. „Wir sorgen dafür, dass jedes Objekt im besten Licht erscheint und die richtige Zielgruppe anspricht.“

Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket – von der ersten Beratung über die Vermarktung bis zur erfolgreichen Schlüsselübergabe. Persönliche Betreuung, Transparenz und faire Konditionen stehen dabei an erster Stelle.

Für Immobilieneigentümer, die einen schnellen und professionellen Verkauf anstreben, ist die Von Monkiewitsch Immobilien GmbH die erste Wahl. Hier können Sie den kostenfreien Beratungstermin oder Immobilienbewertung online in wenigen Sekunden buchen: https://www.monkiewitsch.ch/immobilie/beratungstermine/

Tobias von Monkiewitsch, ein herausragender Name in der Immobilienbranche, blickt auf über 25 Jahre Erfahrung zurück, die ihn zu einem der gefragtesten Immobilienmakler in der Region Winterthur gemacht haben. Mit mehr als 250 erfolgreich verkauften Immobilien und einem einzigartigen Ansatz, der auf Expertise, Engagement und Transparenz basiert, setzt er Massstäbe in der Branche.

von Monkiewitsch Immobilien GmbH

Tobias von Monkiewitsch

Euelstrasse 56

8408 Winterthur

+41 78 679 07 86



https://www.monkiewitsch.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.