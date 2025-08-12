Von der Ostsee bis zur Mosel

Die Top 10 roadsurfer-Stellplätze in Deutschland

München, 12. August 2025 – Ob mitten im Wald, direkt am See oder mit Blick auf die Weinberge – Deutschland bietet Campern eine beeindruckende landschaftliche Vielfalt. Das zeigen die aktuellen Buchungszahlen der Plattform roadsurfer spots, über die europaweit besondere Stell- und Campingplätze buchbar sind. Im Juli 2025 waren vor allem naturnahe Orte mit guter Erreichbarkeit gefragt.

Ausgewertet wurden alle Buchungen im Zeitraum vom 1. bis 31. Juli 2025. Das Ergebnis: eine abwechslungsreiche Top 10 der beliebtesten Spots in Deutschland – von der Ostseeküste bis in den Schwarzwald.

„Viele unserer Gäste suchen im Sommer die Mischung aus Natur, Ruhe und Flexibilität – und das am liebsten in Regionen, die abseits der klassischen Touristenpfade liegen“, sagt Susanne Dickhardt, Mitgründerin und CXO bei roadsurfer. „Unsere Stellplätze bieten genau das: individuelle Erlebnisse, persönliche Gastgeber und viel Freiraum.“

Die 10 beliebtesten Stellplätze in Deutschland im Juli

(Basierend auf Buchungszahlen via roadsurfer spots App)

1. Camping am Hödenauer See (Bayern)

Ein idyllischer Platz direkt am See mit Möglichkeiten zum Schwimmen und Angeln. Perfekt für Naturliebhaber, die Ruhe und Wasser genießen wollen.

2. Kuhles Camping Bauernhof am Wattenmeer (Schleswig-Holstein)

Ein gemütlicher Stellplatz, an dem Urlauber das Landleben mit Tieren erleben. Die Nähe zum Wattenmeer macht Ausflüge in die Natur besonders spannend.

3. Campingperle am Plöner See (Schleswig-Holstein)

Ein liebevoll geführter Platz mit direktem Zugang zum Plöner See. Ideal für Wassersportler und Familien mit Kindern.

4. Camping Irgendwo im Nirgendwo (Bayern)

Ein abgelegener Ort für echte Aussteiger, fernab vom Trubel. Hier genießt man Stille, Sterne und absolute Erholung.

5. Camping am Waldrand (Bayern)

Dieser Platz liegt ruhig am Rande eines dichten Waldes. Perfekt für Wanderungen und zum Beobachten von Wildtieren.

6. Camping mit dem Blick über das Estetal (Niedersachsen)

Ein wunderschöner Ausblick ins grüne Estetal erwartet die Gäste. Der Platz lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und Radtouren ein.

7. Camping mit Blick auf Bodensee-Apfelbäume (Baden-Württemberg)

Zwischen Apfelhainen gelegen mit herrlichem Blick auf den Bodensee. Besonders reizvoll im Frühling zur Blütezeit.

8. Campingstellplatz im Oberallgäu (Bayern)

Mitten in der Allgäuer Bergwelt gelegen – umgeben von Wiesen und Almhütten. Ideal für Aktivurlauber und Ruhesuchende.

9. Camping mit Blick über das Allgäu (Bayern)

Hier genießen Urlauber eine atemberaubende Aussicht über die sanften Hügel und Täler des Allgäus. Sonnenaufgänge sind ein besonderes Highlight.

10. Camping am Erlebnisbauernhof (Baden-Württemberg)

Ein Paradies für Kinder mit Tieren zum Anfassen und Mithelfen im Stall. Erwachsene genießen regionale Produkte und ländliche Idylle.

Über roadsurfer spots

roadsurfer spots ist die Buchungsplattform für handverlesene Stell- und Campingplätze in Europa. Ob auf Weingütern, in Olivenhainen oder am Seeufer – Gastgeber bieten ihre privaten Flächen für Camper an. Zusätzlich bieten ausgewählte Campingplätze in schöner Natur Komfort, Verpflegung und Unterhaltung. Die Plattform ist Teil des Outdoor-Experten roadsurfer, dem weltweit führenden Anbieter für Camper-Reisen.

roadsurfer wurde 2016 gegründet und ist mit seinen bunt-folierten Campern für Vermietung, Abo und Verkauf sowie der Stellplatz-Plattform roadsurfer spots der weltweit führende Experte für Camper-Reisen. Das roadsurfer Campervan-Versprechen: Ready-to-go-Camping-Paket, flexible Storno oder Umbuchung, unbegrenzte Freikilometer und stets das neueste Camper-Modell.

Firmenkontakt

roadsurfer GmbH

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

089 720 137 – 15



https://roadsurfer.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

089 720 137 – 15



https://elementc.de/

Bildquelle: @roadsurfer GmbH