Von der Ohnmacht zur Macht

Margot Friedländer ist gegangen. Sie hat diese Welt, in der sie Opfer einer der schrecklichsten Machtmissbräuche der Geschichte wurde, verlassen. Ihre einfache und machtvolle Botschaft, die sie nicht müde wurde in ihrem Vortrag zu vermitteln: „Für Euch. Seid Menschen.“

Entscheidend an diesem Satz ist sicher auch, dass er mit einem Punkt und nicht mit einem Ausrufezeichen endet. Denn sie war leise und zart und zart ist auch ihre Botschaft.

„Wenn ich nicht mehr bin, liegt es an Euch,“ sagte sie Ende des Jahres 2024.

Nun liegt es an uns. Nun ist es unsere Verantwortung, die richtigen Entscheidungen zu treffen für unsere menschliche Gesellschaft, für unsere offene und demokratische Gesellschaft.

Margot Friedländer überlebte das Unvorstellbare, den Schmerz, den keiner je erfahren sollte und war in der Lage, in der Dunkelheit ein Licht zu sehen. Und dieses Licht hat sie befähigt, nie aufzuhören uns in ihrem Vortrag zu lehren, was es bedeutet Mensch zu sein. Sie hat in unvorstellbar beeindruckender Weise vorgelebt, was es heißt, von der tiefsten Ohnmacht wieder in die eigene Macht zu kommen.

Nun liegt es an uns. Nun ist es unsere Verantwortung. Die Herausforderungen gerade sind komplex. Aber sie bergen viele Chancen – von der Staatsführung bis in unsere private Lebensführung. Auf der Ebene der Staatsführung geht es um historische Chancen. Auf privater Ebene geht es um die Bereitschaft, den eigenen Teil beizutragen.

Was es für all das braucht sind einige essentielle Zutaten: ein positives Verständnis von Macht, positive Gefühle überhaupt, die Bereitschaft für Veränderung und Resilienz.

„Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen“. So ein chinesisches Sprichwort.

Die aktuellen Herausforderungen und die geopolitische Weltlage haben das Potenzial, uns aus der Bahn zu werfen. In mehrfacher Hinsicht: politisch, wirtschaftlich und sozial. Und in emotionaler Hinsicht genau den Fehler zu begehen, der uns weiter erstarren und verharren lassen kann und damit noch tiefer in die Krise bringt: der Angst die Macht zu geben. Auf Grund tiefer Verunsicherung, dem Wunsch nachzugeben, Mauern zu bauen. Der Illusion zu unterliegen, durch diese Mauern Sicherheit zu erfahren.

Aber diese so verführerisch wirkenden Mauern werden uns nicht bieten, was wir uns aus Angst heraus von ihnen versprechen. Vielmehr haben sie das Potenzial, uns in absehbarer Zeit in ein Gefühl der Machtlosigkeit und sogar Ohnmacht zu bringen. Sie werden uns unflexibel machen, weil sie unseren Bewegungs- und vor allem auch Denkradius einschränken.

Die mitreißende Rednerin Dr. Caroline Dostal entschlüsselt in ihrem Vortrag „Von der Ohnmacht zum Machen: Das Leben aktiv gestalten!“ was uns jetzt handlungsfähig machen kann. Die Rednerin zeigt uns eindrücklich, was uns ins Tun bringen kann und die Macht für die Gestaltung unseres Lebens und unserer Gesellschaft übernehmen lässt. Und zwar Macht im positiven Sinn. Der Vortag empowert, auch in herausfordernden und Krisenzeiten in der Lage zu sein, wirksame Entscheidungen zu treffen, um Veränderungen in die gute Richtung herbeizuführen. Diese Entscheidungsfreudigkeit und damit auch Entscheidungskraft wiederum hat viel mit Macht zu tun. Krisenfestigkeit und Resilienz erfordern Macht im Sinne von Selbstwirksamkeit und eigenem Empowerment. Die Vortragsrednerin Caroline Dostal legt dabei eindrücklich dar, dass es auch genau diese Faktoren sind, die eine demokratische Gesellschaft als ganze gut gelingen lassen. Denn Demokratie beginnt an der Basis, bei jeder und jedem Einzelnen mit dem Wollen und dem Vorsatz, zum Gelingen unseres Staates und einer guten Staatsführung beizutragen.

Margot Friedländer hat uns genau dies vorgelebt. Eine unfassbare Resilienz und die eigene Ermächtigung, Veränderungen in die gute Richtung zu bewirken.

„So hat es damals angefangen“, sagte sie in Anbetracht der zunehmenden Verrohung der Gesellschaft, dem Wiederaufleben von Hass und dem Verhöhnen der Menschlichkeit. Die Parolen, die damals die Welt in den Abgrund führten, finden heute wieder Gehör. Sie sah die Schatten der Vergangenheit, die sich merklich wieder auf uns zu bewegen.

Ihr Leben sollte uns Vorbild sein. Und weil es so wichtig ist, sei es noch einmal wiederholt:

Angesichts der aktuellen Herausforderungen, die wir alle zu meistern haben, geht es zunächst darum, ein Gefühl der Sicherheit in sich zu kreieren und so die Orientierung im eigenen Leben zu behalten. Das gilt für jede und jeden Einzelnen ebenso wie für Unternehmen und Organisationen. Die Sicherheit in uns zu finden und zu kreieren, ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Jederzeit. Sie gibt uns Macht und sie macht uns resilient.

Wir können uns empowern, Entscheidungen selbst in die Hand zu nehmen, Initiative zu ergreifen und das Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten.

Denn: Wir haben oft sehr viel mehr Macht, als wir denken!

Was es für diese „Macht-Übernahme“ braucht: Mut. Bewusstheit ebenfalls. Der Blick nach Innen ist dabei eine machtvolle Unterstützung. Respekt und Rücksicht sind entscheidend, denn Macht leben wir dann im positiven Sinne, wenn wir unsere Bedürfnisse erfüllen ohne andere dabei einzuengen.

Dr. jur. Caroline Dostal ist Keynote-Speakerin und Vortragsrednerin zu den Themen Macht, Demokratie, Politik und Freiheit. Im Sinne des Empowerments und der Future Skills spricht sie über Resilienz, Souveränität und Durchsetzungskraft und wie es gelingt, im Arbeits- und privaten Umfeld in herausfordernden Zeiten in die gute Richtung zu schauen.

Dabei greift sie auf einen reichen, praktisch erprobten Wissensschatz aus mehr als 20 Jahren (inter)nationaler Politik- und Verhandlungserfahrung zurück. Sie war als Französische Botschaftsrätin bei der OECD tätig, im Krisenmanagement der Bundesregierung während der Finanzkrise 2008, hat die Bundesregierung im Deutschen Bundestag vertreten und als Führungskraft ihre berufliche Laufbahn bei der NS-Verfolgtenentschädigung begonnen.

Caroline Dostal ist Juristin, Master of European Governance, Mediatorin, Psychotherapeutischer HP, Coach und Weltreisende.

