Von der Digitalisierung als Chance für Marken und Überraschungsboxen als analogen Sidekick für digitale Events

Kostenlose Livestreams am 08. Juli

Am 08. Juli findet im Rahmen der DiMarEx, der virtuellen Digitalen Marketing Messe, ab 15 Uhr die Veranstaltung für “Marke als Erlebnis – Zukünftige Anforderungen und Chancen für B2B-Marken” statt. Im Anschluss ab 16 Uhr folgt die Veranstaltung “When the box drops! Die mehrbox, der analoge Sidekick für dein digitales Event!”. Beide Events sind kostenfrei als Livestream auf der Website der DiMarEx verfügbar.

In Zeiten, in denen viele Kontaktpunkte mit der Marke zunehmend in digitalen Kanälen stattfinden, entstehen neue, veränderte Anforderungen an Marken. Jetzt gilt es, jede virtuelle Begegnung zwischen Marken und Menschen zu realen, gewinnbringenden Erlebnissen zu machen.

Ab 15 Uhr zeigt Dennis Güth, Mitglied der Geschäftsleitung der wob AG, was B2B-Marken heute brauchen, um diese Erlebnisse zu schaffen und welche neue Rolle die Marke in der Transformation von Unternehmen einnehmen kann. In einem Praxisteil wird speziell das virtuelle Markenerlebnis als Mittel der internen und externen Kommunikation eingegangen. Anhand von konkreten Bespielen wird verdeutlicht, wie virtuelle Messen langfristig zum Markenaufbau beitragen und welche Learnings aus den letzten Monaten gezogen werden können.

Ergänzend zu einem stimmig geplanten virtuellen Event kann eine analoge Überraschungsbox persönliche Nähe schaffen – und dies trotz physischer Distanz.

Ab 16 Uhr zeigt Petra Reutlinger, Geschäftsführerin der mehrmehrpunkt GmbH & Co. KG, wie die mehrbox Kunden überraschen und begeistern kann, um somit Emotionen zu wecken und nachhaltig Erfolg zu generieren. Ob tagesbegleitende Catering-Box oder als After-Show-Highlight in Kombination mit einem digitalen Live-Event, es ist alles möglich. Die mehrbox von der Stange oder individuell auf Events und Zielgruppe zusammengestellt – Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos.

Weiter Informationen zu den Events oder der Digitalen Marketing Messe DiMarEx finden Sie online unter https://dimarex.de.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

