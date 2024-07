Von den Gewürzinseln nach Sulawesi

Eine einzigartige 14-tägige Kreuzfahrt durch Indonesiens abgelegenste Inseln

Mit dem Wind der Geschichte in den Segeln und einem Hauch von Abenteuer und Exotik wartet bei SeaTrek Sailing Adventures ein neues Abenteuer auf alle Entdecker und die, die es werden wollen.

SeaTrek präsentiert seine neue 14-tägige Kreuzfahrt, die von den historischen Gewürzinseln bis nach Nord-Sulawesi führt und einige der entlegensten Regionen Indonesiens abseits der üblichen Touristenpfade erschließt. Die Reise beginnt in Ternate und endet in Bitung auf Sulawesi und bietet eine einzigartige Mischung aus Kultur, Naturschutz und Tierwelt.

Die Route führt zunächst südwärts entlang einer Kette aktiver Vulkane zur Insel Bacan. Hier kann man seltene Arten wie den Schwarzhalsmakaken und den Goldenen Vogelflügel (Golden Birdwing), den größten Schmetterling der Welt, beobachten. Anschließend führt die Kreuzfahrt durch das Sula-Archipel, eine Region, die nur selten von Besuchern besucht wird. Sie bietet Einblicke in die einzigartige Inselkultur und Lebensweise der einheimischen Bevölkerung.

Zu den Höhepunkten der Reise gehören ein Bad in einem See mit stachellosen Quallen, der Besuch eines Restaurationsprogramms für Riesenmuscheln und die Begegnung mit den endemischen Maleo-Vögeln. Weitere faszinierende Erlebnisse sind der Besuch der Bajau-Seenomaden und das Schwimmen mit Walhaien.

Auf der Insel Halmahera, einem wissenschaftshistorisch bedeutsamen Ort, besteht die Möglichkeit, den berühmten Goldenen Schmetterling und die Wallace’s Riesenbiene zu sehen. Ein kultureller Höhepunkt ist der Besuch von Obi Latu in der Banda-See, wo die Gäste die traditionellen Nelken- und Muskatnussplantagen erkunden können, die an die glorreichen Zeiten des Gewürzhandels erinnern.

Michael Travers, Marketing- und Kommunikationsmanager bei SeaTrek Sailing Adventures, ist stolz: „Die Nähe der Kreuzfahrt zu Manado in Nordsulawesi, einem wichtigen indonesischen Luftverkehrsknotenpunkt, ist etwas ganz Besonderes. Sie erleichtert nicht nur die Anreise, sondern bietet auch zusätzliche eindrucksvolle Erlebnisse bei den Landausflügen wie dem Besuch des Tangkoko Nationalparks, des Tasikoki Wildlife Rescue Centers und des Bunaken Nationalparks“.

Die Kreuzfahrt „Rare Species, Remote Cultures & Remarkable Corals“ beinhaltet Stopps in Ternate, Kendari, Togian Islands, Banggai und Bacan. Abfahrten sind am 6. und 22. Februar 2025. An Bord der beiden traditionellen Pinisi-Segelschiffe genießen die Reisenden höchsten Komfort. Die Bauweise dieser Schiffe wurde von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt.

In diesem wunderbaren Ambiente lassen sich die Schätze Indonesiens und die Welt der Gewürze ganz authentisch entdecken. Ein Abenteuer, das viele unvergessliche Momente bereithält und Entdeckerherzen höher schlagen lässt.

Weitere Informationen und Buchung über SeaTrek Sailing Adventures und der Kreuzfahrt zu den Spice Islands unter www.seatrekbali.com

