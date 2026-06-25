Von Burger bis Bowl: Wie die WM das Außer-Haus-Geschäft belebt

Lieferdienste profitieren von steigenden Bestellzahlen während der Fußball-Weltmeisterschaft.

Die aktuelle Fußball-Weltmeisterschaft sorgt weltweit für Begeisterung und zieht Millionen von Fans vor die Bildschirme. Doch nicht nur Fernsehsender, Sponsoren und Veranstalter profitieren von einem solchen Großereignis. Auch zahlreiche Unternehmen aus der Gastronomie und dem Liefergeschäft verzeichnen während wichtiger Spiele häufig eine steigende Nachfrage. Wenn Fußballfans gemeinsam mit Freunden, Familie oder Kollegen die Spiele verfolgen, wird oftmals auf das eigene Kochen verzichtet und stattdessen bequem beim Lieferdienst oder im lokalen Restaurant bestellt. Besonders in den Abendstunden sowie vor Anpfiff wichtiger Begegnungen steigen die Bestellzahlen vieler Betriebe spürbar an.

Die Verbindung zwischen Fußball-Großereignissen und dem Delivery-Geschäft ist dabei naheliegend. Viele Verbraucher möchten sich ganz auf das Spiel konzentrieren und greifen daher auf unkomplizierte Verpflegungslösungen zurück. Beliebt sind insbesondere Burger, Pizza, Fingerfood, Snacks, Salate, Bowls und verschiedene To-Go-Gerichte. Gleichzeitig wächst die Bedeutung von Take-away-Angeboten, da Kunden Speisen häufig selbst abholen oder für private Fußballabende mit mehreren Personen bestellen. Für Lieferdienste, Imbissbetriebe, Restaurants und Foodservice-Anbieter ergeben sich daraus zusätzliche Umsatzpotenziale, die jedoch auch entsprechende Vorbereitungen erfordern.

Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Auswahl geeigneter Serviceverpackungen. Gerade bei hohen Bestellmengen müssen Speisen sicher verpackt, transportiert und dem Kunden in bestmöglicher Qualität übergeben werden. Hamburgerboxen, Menüboxen, Salatschalen, Snackverpackungen, Pizzakartons, Getränkebecher und Papiertragetaschen gehören während stark frequentierter Zeiten zu den unverzichtbaren Betriebsmitteln vieler gastronomischer Unternehmen. Schließlich erwarten Kunden nicht nur eine schnelle Lieferung, sondern auch eine ansprechende Präsentation und einen sicheren Transport ihrer Bestellung.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an moderne Verpackungslösungen kontinuierlich. Neben Funktionalität und Stabilität gewinnen auch Nachhaltigkeit, Recyclingfähigkeit und ein professionelles Erscheinungsbild an Bedeutung. Gastronomiebetriebe suchen zunehmend nach Verpackungen, die sowohl den praktischen Anforderungen des Liefergeschäfts als auch den Erwartungen ihrer Kunden gerecht werden. Besonders im Bereich Take-away und Delivery haben sich hochwertige Verpackungslösungen längst zu einem wichtigen Bestandteil des Gesamterlebnisses entwickelt.

Als leistungsfähiger Partner für Gastronomiebedarf, Serviceverpackungen und Verbrauchsartikel unterstützt Pack4Food24 Unternehmen aus Gastronomie, Hotellerie, Imbiss, Catering, Foodtruck-Geschäft, Gemeinschaftsverpflegung und Lieferdienst bei der zuverlässigen Versorgung mit passenden Verpackungslösungen. Das umfangreiche Sortiment umfasst unter anderem Hamburgerboxen, Burgerverpackungen, Salatschalen, Snackschalen, Menüboxen, Pizzakartons, Papiertragetaschen, Getränkebecher, Eisbecher sowie zahlreiche weitere Verpackungen für den professionellen Einsatz im Außer-Haus-Markt.

Gerade während umsatzstarker Phasen wie einer Fußball-Weltmeisterschaft profitieren Unternehmen von einer breiten Produktauswahl und der Möglichkeit, unterschiedliche Verpackungslösungen aus einer Hand zu beziehen. Dies erleichtert die Planung und Beschaffung und trägt dazu bei, dass auch bei erhöhtem Bestellaufkommen ein reibungsloser Betriebsablauf gewährleistet werden kann. Für viele Betriebe stellen Fußball-Großereignisse eine willkommene Gelegenheit dar, neue Kunden zu gewinnen, zusätzliche Umsätze zu generieren und das eigene Liefergeschäft weiter auszubauen.

Experten gehen davon aus, dass der Trend zu Delivery, Take-away und digitaler Speisenbestellung auch unabhängig von sportlichen Großereignissen weiter anhalten wird. Die Fußball-Weltmeisterschaft zeigt jedoch besonders deutlich, wie stark gesellschaftliche Ereignisse das Konsumverhalten beeinflussen können und welche Bedeutung professionelle Verpackungslösungen für die moderne Gastronomie besitzen. Wer auf steigende Bestellzahlen vorbereitet sein möchte, benötigt nicht nur attraktive Speisenangebote und effiziente Abläufe, sondern auch zuverlässige Serviceverpackungen, die den Anforderungen eines modernen Liefer- und Außer-Haus-Geschäfts gerecht werden. Mit einem umfassenden Sortiment an Verpackungen für Take-away, Delivery und Lieferservice bietet Pack4Food24 hierfür die passenden Lösungen für unterschiedlichste gastronomische Konzepte und Einsatzbereiche.

Pack4Food24 ist ein Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH, einem Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen für den täglichen Bedarf an Serviceverpackungen und Einweglösungen in Gastronomie, Hotel, Imbiss und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

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