Von Asien nach München: Das Oktoberfest verzeichnet in diesem Jahr einen Anstieg asiatischer Touristen

Kultur- und Kulinarik-Tourismus ist für asiatische Reisende ein Anreiz, um neue Reiseziele zu entdecken.

Die 190. Ausgabe des Oktoberfestes ist vergangenen Samstag gestartet und findet bis Sonntag, 5. Oktober, in München statt. In diesem Jahr haben sich mehr asiatische Touristen denn je dafür entschieden, das Spektakel mitzuerleben.

Die Trip.com Group, ein weltweit führender Reiseanbieter, hat die Zahlen ausgewertet und einen enormen Anstieg der Flugbuchungen aus Asien in die bayerische Landeshauptstadt festgestellt.

Andy Washington, General Manager für Europa bei Trip.com, sagt: „Das Oktoberfest ist ein Synonym für Bierzelte, leckeres Essen, lebhafte Musik, bayerische Kultur und Trachten. Der von der Trip.com Group beobachtete Anstieg der Flugbuchungen für den Festivalzeitraum unterstreicht den Trend, den wir bereits in diesem Jahr beobachtet haben: Asiatische Reisende zeigen ein wachsendes Interesse am kulinarischen Tourismus in Europa und erkunden auch Gebiete außerhalb der traditionellen Hotspots, um auf ihre Kosten zu kommen.“

China führt die Buchungen an, Südkorea verzeichnet den größten Anstieg bei den Buchungen

China ist das Land mit den meisten Besuchern (gemessen an den Passagierzahlen), die zwischen dem 20. September und dem 5. Oktober nach München reisen, wobei die Flugbuchungen im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent gestiegen sind. Auch bei Reisenden aus Hongkong (169 Prozent), Taiwan (182 Prozent) und Singapur (120 Prozent) sind die Flugbuchungen nach München gestiegen. Den größten Anstieg verzeichnet jedoch Südkorea mit einem Plus von 592 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Top-Länder Asiens (nach Passagierzahlen) mit Reisen nach München vom 20. September bis 5. Oktober und Flugzuwächse im Jahresvergleich (Trip.com Group):

1. China: 24 Prozent

2. Hongkong: 169 Prozent

3. Thailand: 93 Prozent

4. Japan: 70 Prozent

5. Südkorea: 592 Prozent

6. Taiwan: 182 Prozent

7. Singapur: 120 Prozent

8. Indonesien: 8 Prozent

9. Malaysia: 85 Prozent

10. Philippinen: 40 Prozent

Betrachtet man die Herkunftsstädte, so hat Shanghai (+42 Prozent) Peking (+16 Prozent) als beliebteste Stadt für Reisen nach München in diesem Jahr überholt.

Asiatische Abflughäfen mit der höchsten Anzahl an Reisenden nach München vom 20. September bis 5. Oktober 2025 (Trip.com Group):

1. Shanghai

2. Peking

3. Hongkong

4. Bangkok

5. Seoul

6. Tokyo

7. Taipei

8. Singapur

9. Bali

10. Kuala Lumpur

Kultur- und Kulinarik-Tourismus ist oft ein Anreiz zum Erkunden neuer Reiseziele. Das Oktoberfest mag zwar der Hauptgrund sein, München zu dieser Jahreszeit zu besuchen, aber die Stadt und ihre Umgebung haben noch viel mehr zu bieten. Asiatische Reisende sind sich dessen bewusst und entscheiden sich oft dafür, ihre Reise durch weitere Erlebnisse zu bereichern.

Das Schloss Neuschwanstein, eines der beliebtesten Schlösser Europas am Fuße der Alpen, und die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, sind zwei Orte, die im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Suchanfragen verzeichnen.

Anstieg des Suchvolumens im Jahresvergleich während des Oktoberfestes (Trip.com Group):

Schloss Neuschwanstein: +35,2 Prozent

Zugspitze: +108 Prozent

Und natürlich sind asiatische Reisende daran interessiert, während des Oktoberfestes auch andere deutsche Städte zu erkunden, wobei Frankfurt, Berlin und Düsseldorf zu den beliebtesten Zielen zählen.

Die beliebtesten Städte in Deutschland, die asiatische Reisende während des Oktoberfestes besuchen, basierend auf Flugbuchungen (Trip.com Group):

1. Frankfurt

2. München

3. Berlin

4. Düsseldorf

5. Hamburg

6. Hannover

7. Köln

8. Stuttgart

9. Nürnberg

10. Bremen

