Von Anfänger bis Profi – Dein Personal Trainer

Einen Personal Trainer, der seinen Auftraggeber beim Joggen begleitet und seinen Tagesablauf nach diesem richtet: Den können sich nur die wenigsten leisten. Meine Idee war es, ein Konzept zu entwickeln, das mithilfe zeitgemäßer Kommunikation jedem ein individuelles Trainingskonzept ermöglicht.

Vom Anfänger bis zum Profi, alle Fitnesslevel sollen angesprochen werden. Um das zu erreichen und zugleich online vermittelbar zu sein, schuf ich ein ganzheitliches Konzept. Es beruht auf den Säulen Ernährung, Training und Mentalcoaching.

Mein Name ist Sven Bertram. Selbst leidenschaftlich sportlich habe ich zahlreiche Qualifikationen als Trainer erworben. Eigene Erfahrungen mit Wettkämpfen und dem notwendigen Training dafür ergänzen die wissenschaftliche Basis.

Um ein personalisiertes Training, Ernährungsberatung und Mentalcoaching anbieten zu können, benötige ich zahlreiche Auskünfte von Dir, meinem zukünftigen Klienten.

In einem ausführlichen Gespräch erforsche ich Deine Lebensumstände, Deine berufsbedingten Zwänge, Deine Vorlieben und Abneigungen bei Essen und Trinken und beim Sport. Der aktuelle Stand der Fitness muss ermittelt werden und Einschränkungen für das physische Training müssen besprochen werden.

Du gibst mir vertrauliche Daten aus Deinem Leben und ich sichere Dir absolute Vertraulichkeit zu.

Neben Deinem Willen, etwas an Deinem Leben zu ändern, ist ein auf Dich ausgerichtetes Ernährungskonzept der wichtigste Baustein für eine Verbesserung Deiner körperlichen Situation.

Die Mehrzahl der Bewohner dieses Landes wird sich selbst als ein wenig zu rundlich bezeichnen. Übergewicht schränkt nicht nur die Beweglichkeit im Alltag ein, sondern ist eines der größten gesellschaftlichen Gesundheitsprobleme nicht nur in Deutschland.

Übergewicht gilt als Mitverursacher von Volkskrankheiten wie Bluthochdruck und Diabetes Typ 2 und zahlreicher weiterer Erkrankungen.

Die Hauptursachen für Übergewicht sind falsche Ernährung und Bewegungsmangel. Ich entwickle für Dich ein Ernährungskonzept, das Deine ganz persönlichen Vorlieben und Abneigungen berücksichtigt. Es kommt nicht darauf an, weniger zu essen oder gar zu hungern, sondern Dinge zu essen, die Dir schmecken und Dich satt machen.

Das Prinzip der gesunden Ernährung ist das Gleichgewicht zwischen Zufuhr und Verbrauch. Das erfordert eine Abstimmung von Ernährungsplan und Trainingsplan.

Ich erstelle auf der Grundlage dessen, was wir in unserem Erstgespräch besprochen haben, ein auf Dich individuell ausgerichtetes Ernährungskonzept. Das Trainingskonzept richte ich an der aktuellen körperlichen Leistungsfähigkeit aus.

Dabei achte ich streng darauf, Dich nicht zu überfordern. Natürlich verlangt Dein Alltag manchmal Abweichungen vom Plan, sei es beim Sport, sei es beim Essen und Trinken.

Kleinere Veränderungen teilst Du mir in Deinem Ernährungstagebuch mit, das ich regelmäßig auswerte. Größere können wir jederzeit online besprechen. Ich sorge für einen geregelten Fortgang des Programms.

Das Motto meines Programms lautet „jetzt ein Macher werden“. Der Erfolg des Programms hängt im Wesentlichen von Deinem Willen ab, an Deinem Leben etwas zu verändern.

Um mit diesem Programm erfolgreich zu sein, musst Du lernen, Dich mit all Deinen Schwächen, Widersprüchen und vor allem auch den Stärken zu akzeptieren. Dazu musst Du lernen, dass vieles, was Du als Belastung erfahren hast, nur von Dir so gesehen wird.

Wenn Du Dich auf Deine Ziele konzentrierst und Dich nicht mehr vom Umfeld ablenken lässt, wirst Du diese auch erreichen. Ich freue mich darauf, Dich auf Deinem Weg begleiten zu dürfen. Eine Terminvereinbarung ist der erste Schritt für unsere Zusammenarbeit.

KONTAKT

Telefon +4915127011061

E-Mail: coaching@keilerschmiede.de

Mein Name ist Sven Bertram. Auch bekannt als Svenimal. Ich bin vielfach zertifizierter Trainer und leidenschaftlicher Sportler. Ich glaube, dass ein gesunder, starker Körper die Grundvoraussetzung für ein gesundes, starkes Leben ist! Personaltrainer -Gesundheitscoach -Mentalcoach -Ernährungsberater

