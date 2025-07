Von 0 auf Fernweh: Santiago-Rundreise für Kapverden-Neulinge

picotours stellt neue Einsteigerreise auf die Kapverdische Insel Santiago vor – ideal für Afrika-Fans und Sonnenhungrige

Freiburg, 23. Juli 2025 – Wer vom afrikanischen Lebensgefühl träumt, aber noch nie auf den Kapverden war, findet jetzt den perfekten Einstieg: Der Freiburger Spezialreiseveranstalter picotours präsentiert eine neue elftägige Rundreise auf der Insel Santiago, maßgeschneidert für Kapverden-Neulinge. Unter dem Motto „Von 0 auf Fernweh: Kapverden auf eigene Faust“ erleben Reisende die kulturelle, landschaftliche und kulinarische Vielfalt der Hauptinsel – ganz entspannt, sicher und mit Komfort.

„Santiago ist die ideale Einstiegsinsel für alle, die die Kapverden erstmals bereisen. Hier finden sich ursprüngliches Leben, koloniale Geschichte, Traumstrände und ein Schuss Exotik – ohne Überforderung“, erklärt Sabine Heller, Gründerin und Geschäftsführerin von picotours.

Die Reise kombiniert sanftes Entdecken mit aktivem Erleben: Bei Wanderungen durch grüne Täler, einem Besuch in der Altstadt von Cidade Velha (UNESCO-Weltkulturerbe) und dem Aufenthalt in charmanten Unterkünften tauchen Gäste tief in den kapverdischen Alltag ein – und das ohne Inselhopping-Stress. Inklusive sind auch Begegnungen mit lokalen Künstlern, kreolisches Streetfood und optionale Ausflüge wie Bootstouren oder Marktbesuche.

„Unsere Einsteigerreise ist bewusst entschleunigt. Wir geben Raum zum Ankommen, Entdecken und Genießen. Fernweh darf sich ganz in Ruhe entfalten“, so Sabine Heller. Das besondere an unseren Kapverden-Rundreisen: Zu Beginn ist eine geführte Tour inklusive, sodass Sie gut im Gastland ankommen. Dann machen Sie sich auf, die Inseln auf eigene Faust zu erkunden. Unsere einheimischen Guides sind sehr flexibel – wer möchte, kann weitere Erlebnisse zubuchen.

Die Highlights auf einen Blick:

– Historisches Erbe erleben: Geführter Rundgang durch Cidade Velha, die erste Hauptstadt der Kapverden und UNESCO-Welterbe

– Natur hautnah: Leichte Wanderungen durch das grüne Ribeira Grande-Tal und das Serra Malagueta-Gebirge auf eigene Faust

– Strand & Erholung: Entspannung an den schwarzen Vulkanstränden rund um Tarrafal

– Kulturelle Begegnungen: Besuch lokaler Musikprojekte, Märkte und kulinarische Erlebnisse auf Wunsch optional zubuchbar.

– Charmante Unterkünfte: Kleine Hotels mit persönlichem Flair, meist familiengeführt

– Alles auf einer Insel: Zwei Standorte, ein Mietwagen, 100 Erlebnisse

Die Rundreise wird ab sofort auf der Website des Veranstalters angeboten und ist für Einzelreisende, Paare und kleine Gruppen buchbar. Der Flug mit TAP-Portugal ist bereits inklusive.

Mehr zur Reise:

11 Tage Santiago Rundreise ab 2.190 Euro inklusive Flug, geführte Tagestour und Mietwagen

https://www.picotours.de/de/kapverden/kap-verde-auf-eigene-faust.html

Über picotours:

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich der inhabergeführte Veranstalter picotours aus Freiburg im Breisgau auf Aktivurlaube in Form von Individual- und geführten Gruppenreisen nach Portugal spezialisiert. Zu den Zielen gehören die Blumeninsel Madeira und ihre kleine Nachbarin Porto Santo, die Azoren, das portugiesische Festland, die Kapverdischen Inseln und Sao Tome. Schwerpunkte der Reisen sind Wandern und Trekking, möglichst auf außergewöhnlichen Wegen und Pfaden abseits vom Massentourismus. Auch Inselhopping und Aktivitäten wie Mountain-Biken oder Weingutwandern gehören zum Reiseangebot.

Die Vermittlung von Kultur und Lebensart der Inseln und Portugals ist erklärtes Unternehmensziel von picotours. Zudem bietet der Reiseveranstalter flexible Bausteinlösungen sowie ein offenes Wander- und Ausflugsprogramm an, bei dem sich Individualreisende ihr Wanderpaket selbst zusammenstellen können. Auf außergewöhnliche, sehr komfortable Unterkünfte mit besonderem Charme in bester Lage wird besonders Wert gelegt.

picotours arbeitet vor Ort mit zuverlässigen und persönlich bekannten Partnern zusammen und fördert die wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung in den Regionen. Der Veranstalter bietet nachhaltige Urlaubserlebnisse und stellt seine Gäste in den Mittelpunkt seines Handelns. Diese werden bereits vor der Reise für die ökologischen, ökonomischen und sozialen Gegebenheiten im Gastland sensibilisiert.

Mit picotours sind die Teilnehmer immer fair unterwegs: Picotours beschäftigt ausschließlich einheimische Reiseleiter. Während der Wandertouren wird auf unnötiges Plastik in Form von Lunchpaketen verzichtet. Stattdessen werden die Gäste mit landestypischen Gerichten verwöhnt – einmal pro Woche wird vegetarisch aufgetischt. Picotours kompensiert außerdem freiwillig 10 Prozent aller CO2-Emissionen, die durch den Flug nach Madeira entstehen. Wenn sich die Gäste zu 50 Prozent an der CO2-Kompensation beteiligen, übernimmt picotours die andere Hälfte, sodass dass die Reise zu 100 Prozent klimaneutral durchgeführt werden kann.

Seit 2009 ist das Unternehmen Mitglied im forum anders reisen e.V., einem Zusammenschluss von etwa 130 Reiseveranstaltern, die sich dem nachhaltigen Tourismus verpflichtet haben. 2012, 2014 und 2017 wurde picotours mit dem CSR-Siegel (Corporate Social Responsibility) für Nachhaltigkeit im Tourismus ausgezeichnet. Am Firmensitz in Freiburg im Breisgau sind zehn Mitarbeiter für die professionelle Beratung und Organisation der Reisen zuständig. picotours im Internet: www.picotours.de

Kontakt

picotours GmbH

Sabine Heller

Wilhelmstraße 15

79100 Freiburg

0761 45 892 891

0761 45 892 896



https://www.picotours.de/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.