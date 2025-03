Vom Schatten ins Licht

Eine Künstlerin erobert Deutschland

Als Maria Hennig 2007 nach dem Abitur aus einer mecklenburgischen Kleinstadt nach Berlin zog, hatte sie große Träume – doch sie verlor sich in der Stadt, in der Arbeitswelt und schließlich im jahrelangen Konsum von Marihuana. Fast acht Jahre lang drehte sich ihr Leben im Kreis, gefangen in einer Umgebung, die sie zurückhielt, ohne dass sie es zunächst erkannte. Eine langjährige Beziehung, die sie immer tiefer in diesen Strudel zog, machte es ihr noch schwerer, aus dem alltäglichen Trott und dem gewohnten Teufelskreis auszubrechen.

Doch irgendwann kam der Moment der schmerzhaften Erkenntnis. Eine emotional harte Zeit, in der sie sich mit sich selbst auseinandersetzen musste und wollte, führte schließlich zur Wende. 2014 begann sie eine Schauspielausbildung, ein Jahr später fand sie den Weg zurück zur Malerei – ein Neuanfang, der ihr half, sich aus alten Mustern zu befreien und das Leben wieder selbst zu gestalten und mit allen Facetten zu genießen. Gleichzeitig traf sie eine radikale Entscheidung: Sie hörte schlagartig auf zu kiffen und nahm sich vor, nie wieder in irgendeiner Art und Weise Drogen zu konsumieren. Seit nunmehr zehn Jahren hält sie an diesem Entschluss fest.

Heute drückt sich Maria nicht nur über ihre außergewöhnliche Kunst auf der Leinwand aus, sondern auch als professionelle Speakerin auf der Bühne. Seit letztem Jahr trägt sie ihren Künstlernamen MarHeni, unter dem sie ihre kreative und persönliche Entwicklung und Ihre Marke weiter vorantreibt.

Zuletzt stand sie mit Hermann Scherer auf einer Bühne, um Menschen mit ihrer Geschichte zu inspirieren und ihnen Mut zu machen, für sich selbst einzustehen. Erste Kollaborationen in Österreich und der Schweiz sind für dieses Jahr in Planung, und ihr größter Traum – eines Tages im Metropolitan Museum of Art in New York auszustellen – bleibt ihr großer Antrieb, den Sie mit Leidenschaft verfolgt und nicht mehr loslässt.

MarHeni ist der Beweis, dass echter Erfolg nicht nur bedeutet, äußere Ziele zu erreichen, sondern vor allem, sich selbst treu zu bleiben und für das eigene Leben Verantwortung zu übernehmen.

Speakerin & Künstlerin

