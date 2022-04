Vom Produkt zur Lösung – EMIKO positioniert sich als Lösungsanbieter

Effektive Mikroorganismen sind inzwischen zu festen Bestandteilen einer nachhaltigen Landwirtschaft geworden. Um die Landwirte bei der Anwendung zu unterstützen, hat EMIKO sein Portfolio gezielt ausgebaut und präsentiert sich als Lösungsanbieter.

Meckenheim, den 20.04.2022 „Unsere landwirtschaftlichen Kunden brauchen Lösungen, die über einzelne Produkte hinausgehen“, beginnt Anne Nettersheim, die bei EMIKO den Bereich Agrar verantwortet. Die Landwirte müssen immer mehr Aufgaben im Tagesgeschäft bewältigen und dies unabhängig vom Betrieb und dessen Größe. Deshalb schätzen die meisten ganzheitliche Beratungen und Angebote, möglichst aus einer Hand. Diese Erfahrung machte EMIKO in den letzten Jahren verstärkt. Und so hat sich der Hersteller von nachhaltigen Produkten für die Landwirtschaft auf Basis von Effektiven Mikroorganismen entschlossen, sein Angebot strategisch zu erweitern.

Neben den Produkten für Ackerbau und Viehzucht bietet EMIKO nun auch komplementäre Produkte an, stellt Spezialprodukte zur verbesserten Anwendung der hauseigenen Produkte vor, erklärt Wirkzusammenhänge und gibt Anwendungstipps. Mit diesem umfassenden Angebot will man die Landwirte noch gezielter bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

Vorgestellt wird das neue ganzheitlich ausgerichtete Lösungsangebot erstmals in der druckfrischen Agrarbroschüre. Hier finden sich neben den in Meckenheim hergestellten Produkte auf Basis Effektiver Mikroorganismen in alternativen Gebindegrößen, je nach Bedarf der Betriebe, detaillierte Anwendungstipps in Kombination mit hilfreichem Hintergrundwissen.

„Wir wissen, wie unsere Produkte effizient auszubringen sind. Zudem kennen wir die Wirkzusammenhänge zwischen einzelnen Produkten und wissen bei welchen Bedingungen, welche Kombinationen am besten einzusetzen sind. Und genau dieses Wissen vermitteln wir jetzt erstmals in unserer Agrarbroschüre“, erläutert Nettersheim, ganzheitlich eben, als Lösung für die Landwirte gedacht und gemacht.

In der Broschüre werden die Themen angerissen und Produkte vorgestellt. Über die vorhandenen QR-Codes lassen sich z. B. Produktseiten im Shop direkt ansteuern oder mit wenigen Klicks weitere Informationen einholen oder Produkte bestellen.

„Gerade jetzt ist es Zeit, Neues kennenzulernen, Erfahrungen zu sammeln und seinen Betrieb nachhaltiger aufzustellen“, betont Nettersheim. „Mit unserer Broschüre wollen wir den Landwirten den Zugang zur Wirkweise von Mikroorganismen erleichtern“, setzt Nettersheim fort.

Das Ziel des Meckenheimer Biotechnologieunternehmens ist es, sowohl konventionell als auch ökologisch arbeitende Betriebe anzusprechen. Die Landwirte sollen den Nutzen Effektiver Mikroorganismen kennenlernen und dies möglichst ganzheitlich. So will man eben auch Betriebe erreichen, die bislang noch nicht mit Effektiven Mikroorganismen gearbeitet haben.

EMIKO ist einer der führenden Anbieter von Produkten auf Basis Effektiver Mikroorganismen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. EMIKO steht für das Original und bietet mit seinen Produkten ökologische Lösungen im Bereich Agrar. Nachhaltige und umweltbewusste Landwirtschaft ist das Ziel des Biotechnologieherstellers. Effektive Mikroorganismen bilden die Basis der Produkte, denen je nach Einsatzgebiet unterschiedliche Essenzen zur Verbesserung der Wirkweisen zugegeben werden.

Der Grundstein für die EMIKO Firmengruppe wurde im Jahre 1996 gelegt, nachdem 1995 EM – Effektive Mikroorganismen – erstmalig aus Japan nach Europa gekommen waren. Zur EMIKO Firmengruppe gehören zwei Firmen: Die EMIKO Gesellschaft für Umwelttechnologie mbH und die EMIKO Handelsgesellschaft mbH.

Die in Meckenheim hergestellten Produkte basieren auf der Originalrezeptur, die von Prof. Higa entwickelt wurde. EMIKO ist Lizenznehmer der EM Research Organisation (EMRO) zur Herstellung der Original EM-Produkte.

Sämtliche EMIKO Produkte werden unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche gefertigt, um deren Wirksamkeit zu garantieren. Seit 2007 ist die Produktion über die gesetzlichen Vorschriften hinaus HACCP zertifiziert. 2009 kam die Biozertifizierung und 2012 Zertifizierung der Futtermittel GMP+ und QS hinzu.

Firmenkontakt

EMIKO Agrar

Anne Nettersheim

Mühlgrabenstraße 13

53340 Meckenheim

02225 / 955 95 – 240

agrar@emiko.de

http://www.emiko.de

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0228 20 94 78-20

loetters@sc-loetters.de

http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.