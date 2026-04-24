Vom Megawatt zur Beteiligung: RenewBee öffnet den Energiespeichermarkt für Privatanleger
Berlin / Stockholm, [24.04.2026] — Berliner Unternehmen bringt erste Batteriespeicher in Schweden ans Netz und erzielt bereits erste Erlöse – nächster Schritt: Skalierung in größere Projekte
Während die Branche von Batterieprojekten im Bereich von 20, 50 oder sogar 100 MW geprägt
ist, geht die RenewBee GmbH bewusst in die entgegengesetzte Richtung – und erzielt bereits
erste Erlöse.
Das Berliner Unternehmen hat seine ersten drei Batteriespeicher-Standorte in Schweden
erfolgreich ans Netz gebracht und damit einen entscheidenden Proof of Concept geliefert:
Netzgekoppelte Energiespeicher sind nicht länger ausschließlich institutionellen Investoren
vorbehalten.
Drei Standorte am Netz – Erlöse bereits in den ersten Wochen
Die Anlagen in Fjällbacka (1 MW / 2 MWh), Bålsta (500 kW / 1 MWh) und Prinsnäs (400 kW / 800
kWh) sind vollständig an das schwedische Stromnetz angeschlossen. Mit einer Gesamtkapazität
von 1,9 MW und 3,8 MWh werden sie über den Aggregator Qurrent AB vermarktet.
Bereits in den ersten Wochen des Betriebs konnten erste Handelserlöse generiert werden – noch
vor Abschluss der vollständigen Präqualifikation durch den Übertragungsnetzbetreiber Svenska
kraftnät.
Die Systeme nutzen dabei aktiv verfügbare Marktchancen und zeigen: Auch kleinere, dezentrale
Speicher können unmittelbar monetarisiert werden.
„Der Engpass war nie Technologie – sondern Zugang“
„Die Branche denkt in Skalierung – aber der eigentliche Engpass war schon immer der Zugang“,
sagt Lee Thomas, CEO von RenewBee.
„Wir heben diese Barriere auf. Man braucht keine zweistelligen Millionenbeträge mehr, um am
Energiespeichermarkt teilzunehmen – man kann einen Teil davon besitzen.“
The Hive: Infrastruktur wird zum transparenten Investment
Herzstück des Modells ist „The Hive“, die proprietäre Kundenplattform von RenewBee.
Statt auf Quartalsberichte zu warten, können Kunden die Performance ihres Speichers in Echtzeit
verfolgen:
Handelserlöse, Lade- und Entladezyklen, Marktbewegungen und Gesamtrendite sind jederzeit
transparent einsehbar.
„Wir machen Infrastruktur greifbar“, so Thomas.
„Zum ersten Mal können Kunden sehen, wie ihr Asset arbeitet – in Echtzeit, nicht Monate später.“
Von Einstieg zu Skalierung: Möllekulla und Åmål
Mit dem vierten Standort in Möllekulla steht bereits das nächste Projekt kurz vor dem
Netzanschluss. Die Batteriesysteme sind vor Ort installiert, die Inbetriebnahme wird für Ende April
bis Mai 2026 erwartet.
Parallel bereitet RenewBee mit dem Projekt Åmål den Einstieg in die nächste Größenordnung vor.
Der Standort markiert den Übergang von dezentralen Einstiegsprojekten hin zu größeren
Speichersystemen.
Damit positioniert sich das Unternehmen zunehmend als plattformbasierter Betreiber über
mehrere Skalierungsstufen hinweg – von kleineren, zugänglichen Assets bis hin zu großvolumigen
Speicherprojekten.
Energiespeicher als neue Anlageklasse
Der Wandel ist strukturell: Mit zunehmender Volatilität der Energiemärkte steigt der Bedarf an
Speichern – und damit auch der Kapitalbedarf.
Bisher wurde dieser nahezu ausschließlich durch institutionelle Investoren gedeckt. RenewBee
verfolgt einen anderen Ansatz:
Ein verteiltes Beteiligungsmodell, das Energiespeicher als Anlageklasse für Privatpersonen und
kleinere Unternehmen zugänglich macht.
Das Unternehmen übernimmt dabei die gesamte Wertschöpfungskette – von Standortentwicklung
über Genehmigung und Netzanschluss bis hin zum operativen Betrieb und der Vermarktung.
Kunden erwerben Speicherkapazität und partizipieren direkt an den Erlösen – ohne selbst als
Energieversorger auftreten zu müssen.
„Die Energiewende braucht Speicher – und Speicher braucht Kapital“, so Thomas.
„Wir öffnen diesen Markt. Nicht nur für Institutionen, sondern für alle, die Teil dieser Entwicklung
sein wollen.“
Über RenewBee GmbH
Die RenewBee GmbH ist ein in Berlin ansässiger Entwickler und Betreiber von
Batteriespeichersystemen (BESS) mit Fokus auf den europäischen Markt.
Das Unternehmen entwickelt, errichtet und betreibt netzgekoppelte Speicherprojekte und
ermöglicht Kunden jeder Größe den Zugang zu den Erlöspotenzialen der Energiewende –
unterstützt durch die digitale Plattform „The Hive“.
Mit einem wachsenden Portfolio in Schweden und weiteren europäischen Märkten in Vorbereitung
positioniert sich RenewBee als Schnittstelle zwischen Energiespeicher-Infrastruktur und privater
Kapitalbeteiligung.
Pressekontakt
RenewBee GmbH
Uhlandstraße 165/166
10719 Berlin
www.renewbee.de