Vom Koch zum Coach

Speakerslam in Mastershausen: Claus Hartz inspiriert internationales Publikum mit einzigartigem Blick auf Beziehungen

Am 7. November 2024 fand in den Scherer Studios in Mastershausen der 20. internationale Speakerslam statt, ein Event, das bereits in Weltmetropolen wie New York, Dubai, Miami und München Menschen begeistert hat. Dieses Jahr traten 150 Redner aus 18 Nationen an, um ihr Können auf den zwei Bühnen des Wettbewerbs unter Beweis zu stellen. Jeder Speaker hatte exakt vier Minuten, um die Zuschauer mit seinem Thema zu begeistern. Ein Livestream auf YouTube und Twitch ermöglichte es auch einem weltweiten Publikum, das Event hautnah mitzuerleben.

Claus Hartz, der renommierte Beziehungsexperte, nutzte die Bühne, um über die Bedeutung von Beziehungen zu sprechen – von partnerschaftlichen Bindungen über das Verhältnis zu anderen bis hin zur Beziehung zu sich selbst. Hartz“ Beitrag brachte neue Impulse in den Diskurs über Verbindung und Selbstreflexion, und sein Auftritt fand großen Anklang beim Publikum.

Das Event, das sowohl für die Teilnehmenden als auch für die Organisatoren herausfordernd war, verzeichnete eine große Nachfrage und sogar eine Warteliste für Interessierte, die teilnehmen wollten. Der internationale Speakerslam bot ein eindrucksvolles Spektakel und zeigte die Kraft und Vielfalt der Worte in einer außergewöhnlichen Atmosphäre.

Meine Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, authentische und erfüllende Beziehungen zu führen – zu ihrem Partner, zu anderen und zu sich selbst. Als Paartherapeut und Beziehungsexperte biete ich maßgeschneiderte Coaching-Programme für Paare und Einzelpersonen an. Dabei fließen zwei Jahrzehnten meiner Erfahrung in Persönlichkeitsentwicklung, Verhaltenspsychologie und Spiritualität ein, um meinen Klienten einen individuellen Weg zur Selbstverwirklichung zu ermöglichen.

Mit meiner ursprünglichen Laufbahn als Koch bringe ich eine einzigartige Perspektive ein: Genau wie in der Küche erfordert auch eine gelungene Beziehung die richtige Würze – eine Balance aus Authentizität, Empathie und Feingefühl. Dieses Konzept integriere ich in jedes Coaching und mache die Arbeit so zu einem echten Erlebnis, das meine Klienten nachhaltig inspiriert. Ich glaube, dass erfüllende Beziehungen durch Authentizität und Selbstreflexion wachsen, und biete den Rahmen, diese Werte in der Tiefe zu erkunden und im Leben zu verankern.

