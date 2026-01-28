Vom Datenchaos zum Kostenvorteil

Mit einer breiten Software-Palette verbessert simus systems Konstruktionsumgebungen, bereinigt Daten für KI- Anwendungen oder ERP-Systeme und kalkuliert Industrieprodukte vom Einzelteil bis zum Anlagenprojekt. Mit einer Webinar-Frühjahrsoffensive vom 22. Januar bis zum 17. März 2026 informiert das Unternehmen, wie man vom Datenchaos zum Masterdata-Management kommt, dadurch effizienter konstruiert und automatisiert kalkuliert.

Ob Konstrukteur oder Einkäufer, ERP-Projektleiter oder Data Steward, Arbeitsvorbereiter oder Zollspezialist – die rollen- und lösungsorientierten Webinare von simus systems informieren über konkrete Aufgabenstellungen aus der betrieblichen Praxis. Dabei kommen bewährte Vorgehensweisen und effiziente Methoden ebenso zur Sprache, wie die Funktionen der einschlägigen Software. Die kostenlosen Webinare werden live moderiert, dauern 45 bis 60 Minuten und bieten die Möglichkeit zum Chat.

Überblick für das Management

Wer sich nicht im Kleinen verlieren und den Blick auf das große Ganze richten will, besucht die neu konzipierten Management-Webinare:

„Erfolgsfaktoren für Ihre Konstruktionsumgebung der Zukunft“ informiert darüber, wie man CAD-Einsatz und Datenmanagement optimiert. Mit den bewährten Algorithmen und der KI-Unterstützung in simus classmate erreicht man schnellere Konstruktionsprozesse, höhere Entscheidungssicherheit und höhere Qualität. Dieses Webinar wird erstmals auch in Englisch angeboten.

„Durchgehende Kostentransparenz von Angebot bis Auslieferung“ zeigt, wie man mit simus classmate Kalkulation, Konstruktion, Einkauf und Fertigung optimal verzahnt. So gewinnt man frühzeitig belastbare Kosteninformationen, die konsequent und abteilungsübergreifend genutzt werden können. Das Webinar gibt zugleich Aufschluss über die verschiedenen Kalkulationstools von simus systems.

Einen Überblick über Themen und Termine der gesamten Reihe sowie ein Anmeldeformular findet sich hier: https://www.simus-systems.com/aktuelles/webinare-simus-classmate/

Wer sich anmeldet, erhält unabhängig von der Teilnahme im Anschluss einen Link zur Aufzeichnung des Webinars.

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

Firmenkontakt

simus systems GmbH

Andrea Sauer

Siemensallee 84

76187 Karlsruhe

+49 (0) 721 83 08 43-0



http://www.simus-systems.com

Pressekontakt

hightech marketing e.k.

Dr. Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

+49 89 / 459 11 58-31

+49 89 459 11 58 11



http://www.hightech.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.