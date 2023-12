Vollzug der Sachkapitalerhöhung – Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023

Zug (01.12.2023/08:00 UTC+1)

Zug/Schweiz, 01. Dezember 2023 – Bloxolid AG (WKN: A3CPM1, ISIN: CH1112477067 – Börse: Stuttgart, Freiverkehr: MON) – Mit heutigem Datum wurden die letzten formalen Schritte der Umsetzung der an der Generalversammlung vom 11.04.2023 genehmigten ordentlichen Sachkapitalerhöhung abgeschlossen (closing).

Die Generalversammlung vom 11.04.2023 hat eine Sachkapitalerhöhung genemigt. Der Verwaltungsrat hat am 24.08.2023 den Sacheinlagevertrag mit der COSMOEM Digital Marketing LLC, Dubai, über die Einbringung aller Aktien der Appjiggly Ltd, Hong Kong, genehmigt und unterzeichnet.

Gemäss Sacheinlagevertrag wurde der Wert der Appjiggly Ltd. mit CHF 1.235.070,36 festgelegt, wofür dem Sacheinlegenden 102.922.530 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft von je CHF 0,01 Nennwert und zum Ausgabepreis von CHF 0,012 zugeteilt wurden. Die Differenz zwischen den Nennwert von CHF 0.01 und dem Ausgabepreis von CHF 0,012, d.h. das Agio von CHF 0,002, oder insgesamt CHF 205.845,06, wird bei der Gesellschaft als gesetzliche Kapitalreserve verbucht.

Mit der Übernahme der Appjiggly Ltd. wird die Unternehmensstrategie erfolgreich umgesetzt. Die übernommene Gesellschaft besitzt ein Portfolio an Apps (Mobile Applications), welche monatlich positiven Cash-Flow generieren. Mit der Sacheinlage der Appjiggly Ltd. hat die Bloxloid AG die Ansprüche auf die anrechenbaren Erträge für das volle Kalenderjahr 2023 übernommen.

Der Verwaltungsrat geht auf Basis der aktuellen Planung davon aus, dass der Jahresgewinn vor Steuern, Abschreibungen und der direkten Kosten der Kapitalerhöhung für das Geschäftsjahr bei ca. CHF 130.000 liegen wird. Der Verwaltungsrat hatte in der Vergangenheit keine Ergebnisprognose veröffentlicht.

Mit der Finalisierung der ersten Akquisition hat der Verwaltungsrat die Weichen für ein profitables Wachstum der Bloxolid AG gestellt. Die Bloxolid AG wird so ein attraktiver Partner für Exits im Bereich Apps (Mobilie Applications) und plant, das Portfolio, im Rahmen einer aktiv gestalteten M&A-Strategie, weiter auszubauen.

Sobald die Bloxolid AG die rechtlichen und statutarischen Erfordernisse erfüllt, werden die Aktionäre in Form von Dividenden direkt am Erfolg der Gesellschaft partizipieren können. Im Rahmen einer grosszügigen Dividentenpolitik sollen über 50% der ausschüttbaren Gewinne an die Aktionäre fliessen.

Aussender:-Bloxolid AG

Baarerstrasse 78

6300 Zug

Schweiz-

Ansprechpartner:-Mathias Schmid-

Tel.:-+41 41 677 04 00-

E-Mail:-info@bloxolid.ch–

Website:- www.bloxolid.ch-

ISIN(s):-CH1112477067 (Aktie)-

Börse(n):-Freiverkehr in München, Stuttgart

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72853/Bloxolid12-01-23Zug.001.jpeg

