Voller Erfolg: Girls‘ Day 2025 bei TQ

Am 3. April 2025 konnten Schülerinnen beim Elektronikspezialisten wertvolle Einblicke in technische Berufsbilder gewinnen

Seefeld, 14. April 2025: Die TQ-Group hat auch 2025 wieder am Girls‘ Day teilgenommen und interessierte Schülerinnen hinter die Kulissen eines der führenden Technologiedienstleisters Deutschlands blicken lassen. Der Girls“ Day ist eine bundesweite Initiative, die Mädchen ab der fünften Klasse Einblicke in Berufe und Studienfächer aus den Bereichen Technik, IT, Handwerk und Naturwissenschaften vermittelt, in denen der Frauenanteil bislang unter 40 Prozent liegt.

Seit 2001 öffnen Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen jedes Jahr im April ihre Türen, um praxisnahe Einblicke in technische Berufsfelder zu geben. Ziel ist es, traditionelle Rollenbilder aufzubrechen und jungen Frauen neue Perspektiven für ihre berufliche Zukunft aufzuzeigen. Der Girls“ Day wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Der Girls Day bei TQ – Einblicke in die Welt der Elektronik

Am TQ-Firmenhauptsitz auf Gut Delling durften sieben Schülerinnen aus umliegenden Schulen der Region Seefeld am Girls Day 2025 die Welt des Lötens und der Robotik erkunden: Nach einer Kennenlernrunde und spannenden Informationen über TQ als Ausbildungsbetrieb bearbeiteten die Mädchen gruppenweise kleine Projekte: Für eine Gruppe stand zunächst der Bau eines elektronischen Würfels auf dem Programm, der ganz sicher zum Hingucker beim nächsten Spielabend avanciert! Die zweite Gruppe konnte sich währenddessen mit den Grundlagen der Roboter-Programmierung vertraut machen und unter anderem einen Turm aus würfelförmigen Transformatoren stapeln.

Nach anderthalb Stunden wurden die Stationen getauscht, bevor es in die wohlverdiente Mittagspause ging. Am Nachmittag besichtigten die Schülerinnen bei einem Firmenrundgang abschließend die innovative, moderne Elektronikfertigung des Unternehmens. Insgesamt konnten die Teilnehmerinnen an diesem erlebnisreichen Tag bei TQ viele wertvolle Anregungen für ihre künftige Berufswahl mitnehmen.

Studie belegt Erfolg des Mädchen-Zukunftstags

Eine Studie zum Aktionstag 2022 hat gezeigt, dass der Girls‘ Day Wirkung zeigt: Nach dem Aktionstag konnten sich z.B. 21 Prozent der teilnehmenden Schülerinnen vorstellen, einen Beruf in der Informationstechnologie oder Informatik zu ergreifen, zuvor waren es nur zwölf Prozent. Der nächste Girls“ Day findet am 23.4.2026 statt.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

