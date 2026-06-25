Voller Erfolg am Campus Berlin-Buch

Über 150 Gäste erleben Gesundheitsberufe hautnah beim Tag der offenen Tür

Berlin-Buch, im Juni 2026 – Ein rundum gelungener Tag liegt hinter der Akademie der Gesundheit e.V.: Am 18. Juni öffnete der Campus Berlin-Buch seine Tore und lockte zahlreiche Besucher an. Neben vielen interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus der Umgebung nutzten auch drei Schulklassen die Gelegenheit, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der modernen Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen zu werfen. Insgesamt konnte die Akademie über 150 Interessierte sowie diverse Praxispartner begrüßen, die sich von der Innovationskraft der Einrichtung überzeugten.

Praxisnah, interaktiv und mit viel Herzblut

Im Mittelpunkt des Aktionstages standen die über 20 Mitmach-Stationen, die von den Bildungsteilnehmenden und Lehrkräften mit viel Liebe und Herzblut gestaltet worden waren. Ob drinnen in den modernen Lehrräumen oder auf dem Außengelände – die Angebote wurden von den Gästen mit großer Freude und reichlich Neugier ausprobiert.

Besondere Highlights waren unter anderem:

– Der „Room of Horror“: Eine Pflegesimulation, bei der Fehler spielerisch entdeckt werden mussten, bevor es brenzlig wird.

– Chirurgie für Anfänger: Echtes OP-Feeling am Laparoskopie-Trainer.

– Alters-Parcours & Reanimations-Challenge: Das Erleben, wie es sich anfühlt, mit 80 Jahren durch einen Parcours zu navigieren, sowie lebensrettende Maßnahmen unter Beweis zu stellen.

Karrierekick und Sommer-Feeling

Neben dem fachlichen Einblick kam auch die Zukunftsorganisation nicht zu kurz: Die individuelle Bildungsberatung zeigte angehenden Fachkräften maßgeschneiderte Wege in die Pflege, Physiotherapie oder die medizinisch-technischen Berufe auf.

Für die passende Rahmenatmosphäre und beste Stimmung sorgten ein buntes Glücksrad mit tollen Gewinnen sowie ein beliebter Eiswagen vor der Tür, der bei sommerlichen Temperaturen für die perfekte Abkühlung sorgte.

Fortsetzung im nächsten Jahr garantiert

„Die großartige Resonanz zeigt uns, wie wichtig es ist, Gesundheitsberufe lebendig, modern und ohne Staubschicht zu präsentieren“, resümiert Geschäftsführer Jens Reinwardt. Nach diesem vollen Erfolg steht für die Verantwortlichen bereits fest: Der Tag der offenen Tür wird im neuen Jahr definitiv wiederholt.

Über die Akademie der Gesundheit e.V.

Die Akademie der Gesundheit e.V. ist eines der führenden Bildungsunternehmen für Gesundheitsfachberufe in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. An den Standorten Eberswalde, Berlin, Wildau, Brieskow-Finkenheerd und Greifswald bietet die Akademie eine breite Palette an Aus- und Weiterbildungen an.

Zum aktuellen Angebotsspektrum gehören unter anderem folgende Ausbildungen: Pflegefachfrau/Pflegefachmann, Pflegefachassistent:in, Altenpflegehilfe, Anästhesie- und Operationstechnische:r Assistent:in, Medizinische:r Technologe:in für Radiologie, Physiotherapeut:in, Ergotherapeut:in, Logopäde:in sowie Notfallsanitäter:in. Mit der gegründeten Hochschule für Gesundheitsfachberufe Eberswalde (HGE) werden zudem akademische Studiengänge wie B.Sc. Hebamme, B.Sc. Pflege und B.A. Pädagogik für die Berufspraxis im Gesundheitswesen angeboten, um den sich wandelnden Anforderungen im Gesundheitswesen gerecht zu werden.

Die Akademie der Gesundheit e.V. legt großen Wert auf eine praxisnahe Ausbildung und arbeitet eng mit zahlreichen Kliniken, Praxen, Gesundheitseinrichtungen und Einrichtungen der rettungsdienstlichen Versorgung zusammen. Ihr Ziel ist es, gemeinsam hochqualifizierte, empathische Fachkräfte auszubilden und somit die Gesundheitsversorgung in der Region zu stärken und zu sichern.

Pressekontakt:

Akademie der Gesundheit e. V.

Campus Berlin-Buch Schwanebecker Chaussee 4 E-H, 13125 Berlin

E-Mail: marketing@gesundheit-akademie.de

Web: www.gesundheit-akademie.de

Die Akademie der Gesundheit e.V. (AdG) ist eine der größten freigemeinnützigen, staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen für Gesundheitsfachberufe in Deutschland. Neben der beruflichen Ausbildung in vielen Gesundheitsfachberufen zählt die berufliche Fort- und Weiterbildung und die Qualifizierung internationaler Fachkräfte für das deutsche Gesundheitswesen zu den Kernaufgaben der Akademie. Rund 4.650 Bildungsteilnehmende und 180 Mitarbeitende der AdG begleiten die Bildungsteilnehmenden während der beruflichen und hochschulischen Ausbildung an den fünf Standorten: Campus Berlin-Buch, Campus Greifswald, Campus Eberswalde, Campus Wildau und Campus Brieskow-Finkenheerd. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Akademie der Gesundheit bilden die zwei Institute: das Institut für digitale Lehre und Medien und das Institut für soziales Lehren und Lernen.

Kontakt

Akademie der Gesundheit e.V.

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