Volle Kraft voraus für die Photovoltaikanlage!

Alpha-Solar wartet mit DEYE SUN-6K8K-10K-12K-SG04LP3-EU, dem „Speichernator“ unter den Hybridwechselrichtern auf.

München, 4. September 2023: Alpha-Solar setzt erneut ein Ausrufezeichen. Ab sofort bietet der renommierte Fachgroßhändler für Photovoltaik und elektrisches Heizen mit Deye Sun einen Hochleistungs-Hybridwechselrichter an, der mit einer unvergleichlichen Speicherkapazität überzeugt: Bis zu 32 Deye Speicher RW-M6.1 LiFePO4 Lithium-Batterie-Speicher können hier angeschlossen werden. Außerdem verfügt das wegweisende Produkt sowohl über eine Notstrom- als auch über eine Ersatzstromfunktion.

Deye Sun ist ein dreiphasiger Hybridwechselrichter mit Niedervolt-Speichern, der die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems gewährleistet. Dank des kompakten Designs und der überaus hohen Leistungsdichte unterstützt er ein DC/AC-Verhältnis von 1,3. Die Folge: Investitionen in Geräte können eingespart werden. Weiteres Plus: Das System unterstützt einen dreiphasigen asymmetrischen Ausgang, wodurch die Anwendungsszenarien erweitert werden. Darüber hinaus verfügt es über einen CAN-Port (x2) für BMS und parallel über x1 RS485-Port für BMS, x1 RS232-Port zur Fernsteuerung, x1 DRM-Port, was das System überaus intelligent und flexibel macht.

Top Set-Angebot: Photovoltaikanlage Set 12 x Trina Solar 425 Wp Module mit Deye SUN-6K/8K/10K oder 12K-SG04LP3-EU

Aktuell wartet Alpha-Solar mit einem überaus lukrativen Set-Angebot auf: Als weltweit führender Anbieter intelligenter Solarlösungen liefert Trina Solar wegweisende Photovoltaik-Produkte, Anwendungen und Dienstleistungen. Das Photovoltaikanlage Set 12 x Trina Solar 425 Wp Module mit Deye SUN-6K/8K/10K oder 12K-SG04LP3-EU beinhaltet im Standardpaket zwölf Solarmodule Trina Solar 425Wp, den dreiphasen Hybrid-Wechselrichter Deye SUN 6K/8K/10K/ oder 12K, einen Wi-Fi-Stecker sowie drei CT-Klappwandler. Zusätzlich können zwischen einem und 32 Deye Speicher RW-M6.1 LiFePO4 Lithium-Batterie-Speicher dazubestellt werden. Somit können je nach Speicherleistung bis zu 36 Trina Solar 425Wp Module angeschlossen werden.

Deye Speicher RW-M6.1 LiFePO4 Lithium-Batterie-Speicher

Der Deye 6,14 kWh Lithium-Ionen-Akku, Lithium-Eisen-Phosphat-Akku der Serie RW-M6.1, ist ein von Deye entwickelter Lithium-Ionen-Akku, der ideal sowohl für neue als auch bestehende Solaranlagen ist und sich ferner für den Einsatz im privaten Bereich als auch für gewerbliche Anwendungen hervorragend eignet. Der Batteriespeicher verfügt über eine Speicherkapazität von 6,1 kWh und ist damit ideal für die Energie-Speicherung. Sie überzeugt zudem durch ausgezeichnete Sicherheit und eine bemerkenswerte Lebensdauer. Das System weist nicht nur einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistungsdichte auf, sondern ist auch mit einem intelligenten BMS-System ausgestattet, das umfassenden Schutz gewährleistet. Der modulare Aufbau ermöglicht eine unkomplizierte Erweiterung – bis zu 36 Einheiten können parallel betrieben werden, wodurch eine maximale Kapazität von 196 kWh erreicht wird. Die automatische Vernetzung der Batteriemodule erfolgt mittels automatischer IP-Adressierung. Zusätzlich bietet der RW-M6.1 Batteriespeicher die Option zur Fernüberwachung und Firmware-Aktualisierung.

Die Bestellung für Händler erfolgt über das B2B-Portal auf der Website https://www.alpha-solar.eu Nach Anmeldung dort sind die attraktiven Händler-Preise einsehbar.

Weitere Informationen unter https://www.alpha-solar.info bzw. https://www.alpha-solar.eu (Händler-Login).

Über Alpha-Solar

Die 2017 gegründete Alpha Solar- und Heizungstechnik GmbH ist ein renommierter Fachgroßhändler für Photovoltaik und elektrisches Heizen mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von über 100 Prozent. Das Unternehmen mit 40 qualifizierten Fachkräften setzt überwiegend auf Direktimporte und technische Unterstützung durch Originalgeräte-Hersteller (OEM) und zeichnet sich durch hohe Warenverfügbarkeit, ein breites Sortiment und erstklassige Beratung aus. Es bietet top aktuelle Produkte und die neuesten Innovationen direkt vom Hersteller. Neben dem Direktverkauf im Online-Shop kooperiert Alpha-Solar mit über 70 Vertragspartnern in Deutschland und Österreich, über deren Abholstationen die Warenauslieferung kostenlos erfolgt. Das Unternehmen setzt auch nach dem Firmenumzug im Jahr 2022 weiterhin auf Expansionskurs und vergrößerte 2023 seine derzeitige Lagerkapazität auf 2.500 Quadratmeter Hochregallager erheblich und verdoppelt die Anzahl der möglichen Auslieferungen auf dann 6.000 Sendungen pro Monat im Jahr 2023. Das Unternehmen für attraktive Energiesparlösungen wurde 2022 im Bereich für technische Dienstleistungen als erstklassig ausgezeichnet. Geschäftsführer ist Reinhard Bege, der auf bereits über 20 Jahre Erfahrung im Solar- und Öko-Heizungsbereich zurückgreift. Weitere Informationen unter alpha-solar.info.

Alpha-Solar

Alpha Solar- und Heizungstechnik GmbH

Messerschmittstraße 5

85399 Hallbergmoos

E-Mail: verkauf@alpha-solar.info

Tel.: +49 (811) 299 907-0

