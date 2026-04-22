Volle Kostentransparenz für komplexe Entwicklungsprojekte

Kostendenken gewinnt immer stärkeren Einfluss auf die Produktentwicklung im Maschinen- und Anlagenbau – doch die Praxis ist mühsam und fehlerbehaftet. Mit classmate COSTPILOT von simus systems erreichen Engineering und Controlling ihre Kostenziele in langfristigen Entwicklungsprojekten einfach, mühelos und sicher.

Jedes größere Entwicklungsprojekt umfasst einen Mix aus neuen und vorhandenen Komponenten, Einkaufs- und Fertigungsteilen. classmate COSTPILOT bildet diese mit Kosteninformationen aus verschiedenen digitalen Quellen in einer flexiblen, übersichtlichen Baumstruktur ab. Die Datenqualität wächst mit dem Entwicklungsstand: Die Kalkulationsdrehscheibe verarbeitet Schätz- und Erfahrungswerte ebenso wie Wertanalysen, kalkulierte Herstellkosten oder Angebots- und Kontraktpreise mit transparenter Dokumentation. So lassen sich die Informationen im Projektverlauf einfach nachschärfen.

Die Preissicherheit steigt bis zur Marktreife

Bei Entwicklungszeiten von mehreren Monaten sind die meisten Preisinformationen in heutigen Kalkulationen bei Projektabschluss veraltet. Mit classmate COSTPILOT können die aus der Unternehmenssoftware bezogenen Werte auf Anlass automatisch aktualisiert werden. Die entstandenen Versionen lassen sich vergleichen und zeigen dabei Abweichungen zuverlässig auf, um Handlungsspielräume zu eröffnen.

Effektives Design to Cost

In classmate COSTPILOT lassen sich Zielkosten definieren, überwachen und die Auswirkungen auf die Gesamtkosten ablesen. So kann die Produktentwicklung rechtzeitig Alternativen vorschlagen, abbilden und untersuchen. Verschiedene Varianten von Teilestrukturen und Kalkulationsszenarien lassen sich mühelos anlegen und vergleichen. Ebenso werden die Ursachen von Kostensteigerungen in gesicherten Projektständen dokumentiert.

Einfache und flexible Plattform

Die browserbasierte Datendrehscheibe bietet flexible Beschreibungsfelder, einen 3D-CAD-Viewer sowie Zugriff auf Anhänge und weiterführende Dateien. Sie eröffnet einen ortsunabhängigen Zugriff von jedem Computer oder Mobilgerät.

COSTPILOT integriert sich mit CAD-, PDM- und ERP-Systemen und ermöglicht einen direkten Absprung, etwa zur Bearbeitung eines Materialstammes in SAP. Projektleitung, Controlling, Beschaffung und Fertigung gewinnen damit Überblick und direkte Zugriffsmöglichkeiten. Wie Projektorganisation und Zusammenarbeit aussehen sollen, entscheidet jedes Unternehmen selbst. COSTPILOT bietet eine zentrale Benutzerverwaltung für alle Projekte, Projektvorlagen und den Einstieg in die jeweilige Projektumgebung. Ein regelmäßiges Reporting entlastet von Routineaufgaben.

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

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