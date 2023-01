Volksbank Odenwald erneut „Top-Partner Förderberatung“

Erfolgreiche Lotsen im Fördermitteldschungel stärken die Region

Michelstadt, 10.02. 2023 -165 Millionen Euro an öffentlichen Fördermitteln konnten die Berater der Volksbank Odenwald ( www.voba-online.de) im vergangenen Jahr an Privatpersonen und mittelständische Unternehmen in der Region vermitteln. Ein Erfolg, der auch in diesem Jahr von der DZ-Bank AG mit einer Auszeichnung für besonders engagierte Vermittler von Förderkrediten gewürdigt wurde.

Dazu Ralf Magerkurth, Vorstandssprecher der Volksbank Odenwald: „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Wir verdanken sie dem großartigen Engagement und tiefgehenden Knowhow unserer Mitarbeiter. Davon profitieren nicht nur einzelne Projekte und Akteure, die wir bei Investitionen oder Neugründungen unterstützt haben, sondern es profitiert auch die gesamte Region“. So würde auf diese Weise der Standort Odenwald langfristig gestärkt und fit für die Zukunft gemacht.

Die Auszeichnung als Premium-Partner Förderberatung brächte außerdem für Kunden die Sicherheit, dass für jedes Projekt das optimale und günstigste Finanzierungs- und Förderinstrument ausgewählt würde. Und dies aus einer Vielzahl unterschiedlichster öffentlicher Kreditprogramme, die vom Bund und den Ländern angeboten werden. So beispielsweise Programme der KFW, der LfA oder der Rentenbank. Ein Dschungel, in dem der Einzelne leicht den Überblick verlieren kann. Denn er muss darin nicht nur die passende Fördermaßnahme für sich finden, sondern auch feststellen, ob er die mit der Vergabe verbundenen Fördervoraussetzungen erfüllt.

Ermittlung des optimalen Fördermittels für jedes Projekt

Die erfahrenen Mitarbeiter im Fördermittelbereich der Volksbank Odenwald sind dagegen Experten auf diesem Gebiet, die ihre Erfahrungen und ihr Knowhow potenziellen Kreditnehmern gerne zur Verfügung stellen. Diese können sicher sein, dass somit für jedes Projekt das optimale Fördermittel gefunden und der Antrag korrekt gestellt wird. So profitieren sie von zinsgünstigen Konditionen, Tilgungszuschüssen oder einer Haftungsübernahme.

Dass die Zahl der vermittelten Fördergelder im vergangenen Jahr so hoch ausfiel – und dies in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten – belegt die Kompetenz des zuständigen Volksbankenteams. Aber nicht nur, denn, so Fred Schweikert, Bereichsleiter Firmenkunden der Volksbank Odenwald: „Es sind natürlich in erster Linie die zukunftsweisenden Projekte und innovativen Ideen unserer Kunden, die für die große Anzahl an Förderzusagen verantwortlich zeichnen. In Verbindung mit der hervorragenden Beratungsleistung unserer Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass jedes Projekt sich auch beim passenden Fördertopf bewirbt, ist dieser Erfolg kein Zufall“.

Durch permanente Weiterqualifizierung des Fördermittelberater-Teams soll sichergestellt werden, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Denn als regional verwurzelte Genossenschaftsbank will man sicherstellen, dass Mitglieder und Kunden von öffentlichen Förderprogrammen maximal profitieren. „Eine Strategie, die in den letzten Jahren aufgegangen ist“, freut sich Schweikert.

Erfolgreiche Beratung auch in herausfordernden Zeiten

Vorstandssprecher Ralf Magerkurth präzisiert: „Stellt man die 165 Millionen Euro, die unsere Mitarbeiter an öffentlichen Fördermitteln eingeholt haben, in Relation zur Größe unserer Bank, belegen wir im Ranking der „Top-Partner Förderberatung“ wahrscheinlich sogar den ersten Platz. Darauf sind wir alle sehr stolz. Es zeigt, dass wir auch in schwierigen Zeiten Schulter an Schulter zu unseren Kunden stehen. Und das soll auch in Zukunft so bleiben“.

Seit elf Jahren zeichnet die DZ-Bank AG VR-Banken für ihre Leistungen bei der Vergabe von Förderkrediten aus. Einzelpersonen oder Unternehmen, die für ihr Projekt öffentliche Fördermittel beantragen möchten, können sich dazu bei der Volksbank Odenwald jederzeit unverbindlich beraten lassen.

Die Volksbank Odenwald (seit dem Jahr 2016 eine Niederlassung der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG) ist eine moderne, leistungsstarke, regional tätige Bank und eine der größten Volksbanken in Hessen. Insgesamt zählen die rund 800 Volksbanken Raiffeisenbanken deutschlandweit rund 30 Millionen Kund:innen und über 18,2 Millionen Mitglieder. Wir sind eine rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Genossenschaftsbank, unsere Mitglieder sind die Eigentümer. Den Unternehmenserfolg sichern der Vorstand, über 400 Mitarbeitende, der Aufsichtsrat der Volksbank Odenwald und eine Vielzahl von Verbundpartnern. Menschlichkeit, Fairness und zielstrebiges Handeln sind Kern unserer Philosophie – seit über 160 Jahren.

Bildquelle: @VVRB