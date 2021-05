voiXen Sprachanalyse ab sofort auf Genesys AppFoundry verfügbar

Berlin, 04. Mai 2021. Um Contact Centern bessere Dialoge über ihre Omnichannel-Lösungen zu ermöglichen, gibt voiXen bekannt, dass ihre Sprachanalyse-Lösung ab sofort auf Genesys AppFoundry verfügbar ist, dem branchenweit größten dedizierten Marktplatz für Customer Experience-Lösungen. Die Funktionalität von voiXen ermöglicht eine weitere Optimierung des Kundendialogs, unabhängig davon, welches Produkt im Einsatz ist: Genesys Cloud, Genesys Engage oder Genesys PureConnect.

Durch die enge Integration der Sprachanalyse können schnell und unkompliziert alle Anrufe analysiert werden und somit Optimierungspotenziale in Service und Vertrieb aufgezeigt werden. Die in der Genesys Plattform, egal ob on-premise oder in der Cloud, aufgezeichneten Telefonanrufe werden an die Sprachanalyse geleitet und dort analysiert. Der Vorteil für Kunden liegt klar auf der Hand: Durch die direkte Analyse aller aufgezeichneten Telefonate können Dialoge verbessert werden, Trends einfach erkannt und Kundenanliegen automatisiert kategorisiert werden, so dass das Routing optimiert wird.

Ralf Mühlenhöver, Geschäftsführer der voiXen GmbH, zeigt sich sehr zufrieden: “voiXen war schon immer offen für Partnerschaften mit innovativen Technologieunternehmen, um einem möglichst breitem Spektrum von Kunden unsere Sprachanalyse aus Deutschland zur Verfügung zu stellen. Genesys ist einer der Marktführer im Bereich Contact Center und Customer Experience, so dass wir uns sehr über die Aufnahme in den Genesys-eigenen App-Store freuen.”

Jürgen Tolksdorf, Senior Director, ISV and Technology Alliances bei Genesys, sagt dazu: “voiXen und Genesys haben bereits einige erfolgreiche Projekte gemeinsam am deutschen Markt realisiert. Durch die Aufnahme in die AppFoundry seitens Genesys ist es jetzt noch einfacher für alle Kunden, die beiden Lösungen optimal zu verbinden.“

Über voiXen

voiXen hilft Unternehmen, Marktpotenziale zu erkennen und den Vertrieb durch die optimale Kundenansprache erfolgreicher zu gestalten. Die Cloud-Software des deutschen Anbieters wurde im 21. Jahrhundert konstruiert, ist so einfach zu bedienen wie Google und genauso schnell bereitgestellt. voiXen vereinfacht die Verwaltung und Analyse von Telefonaten und digitalisiert den Coaching- und Bewertungsprozess im Callcenter. Durch Big Data, künstliche Intelligenz (Machine/Deep Learning) und NLP (Natural Language Processing) versteht voiXen, was Kunden wirklich wollen und wie Mitarbeiter am Telefon kommunizieren. Durch die Analyse werden wertvolle Erkenntnisse für den optimalen Kundendialog geliefert. www.voiXen.ai

