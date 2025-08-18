Voilá Cafe & Shisha Bar in Sachsenhausen

Genuss und Lounge-Atmosphäre direkt am Mainufer

Wer in Frankfurt-Sachsenhausen eine stilvolle Location für entspannte Stunden sucht, findet im Voilá Cafe ; Shisha Bar die perfekte Adresse für ein Cafe in Sachsenhausen. Direkt an der Färberstraße 65, nur wenige Schritte vom Eisernen Steg entfernt, genießen Gäste hier eine besondere Kombination aus gemütlichem Lounge-Flair, eleganter Einrichtung und einem vielseitigen Angebot an Getränken, Speisen und Shishas.

Atmosphäre; Lage

Die moderne, stilvolle Einrichtung sorgt für ein einladendes Ambiente, das gleichermaßen für gesellige Abende wie für entspannte Nachmittage geeignet ist. Die gemütlichen Lounge-Bereiche machen Voilá zu einem besonderen Treffpunkt in Sachsenhausen. Durch die zentrale Lage ist das Cafe & Shisha Bar sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto leicht erreichbar. In der näheren Umgebung stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung – ideal für spontane Besuche und geplante Abende gleichermaßen.

Speisen, Getränke; Shisha

Das Voilá überzeugt mit einer großen Auswahl an Drinks und Shishas. Auf der Getränkekarte stehen mehr als 30 verschiedene Drinks, darunter Cocktails, Longdrinks und alkoholfreie Mixgetränke. Ergänzt wird das Angebot durch hausgemachte Kuchen und Snacks, die den Besuch abrunden.

Ein Highlight für alle Shisha-Fans: Die Bar bietet über 70 verschiedene Geschmacksrichtungen, sorgfältig ausgewählt und in hochwertiger Qualität. Damit gehört Voilá zu den Top-Adressen für Liebhaber der Shisha-Kultur in Frankfurt. Gäste können sich auf eine Kombination aus Genuss, Komfort und individueller Auswahl freuen.

Unterhaltung & Live-Events

Voilá ist weit mehr als nur ein Ort für Drinks und Shisha – hier erleben Gäste regelmäßig musikalische Highlights. Von DJ-Sets über Karaoke-Abende bis zu Live-Musik-Performances sorgt das Team dafür, dass jeder Besuch ein Erlebnis bleibt.

Darüber hinaus ist das Voilá auch Sportsbar: Mit Live-Übertragungen über DAZN und Sky kommen Sportfans voll auf ihre Kosten. Ob Bundesliga, Champions League, Formel1 oder UFC – spannende Sportmomente lassen sich hier gemeinsam auf Großbildschirmen und Beamer verfolgen.

Service; Erlebnis

Das Voilá-Team legt größten Wert auf freundlichen Service und Sauberkeit. Gäste schätzen insbesondere das hochwertige Design, die entspannte Stimmung und den Blick auf den Main. Ziel ist es, jedem Besuch einen besonderen Charakter zu verleihen – sei es für einen geselligen Abend mit Freunden, ein entspanntes Shisha-Erlebnis oder zum Mitfiebern bei Sporthighlights.

Jetzt selbst erleben

Willkommen im Voila Cafe und Shishabar am Mainufer Brücke Eiserner Steg in Frankfurt am Main! Genießen Sie eine einladende Atmosphäre mit einer atemberaubenden Skyline-Aussicht von unserer Terrasse. Tauchen Sie ein in eine Welt des Genusses und der Entspannung, während Sie unsere exquisiten Shisha-Varianten probieren und sich von unserem vielfältigen Getränkeangebot verwöhnen lassen. Erleben Sie unvergessliche Momente inmitten dieser einzigartigen Kulisse. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!

Firmenkontakt

Voila Cafe & Shishabar

Samhar Alnajjar

Färberstr. 65

60594 Frankfurt am Main

01736361018



https://www.voilashishabar.de/

Pressekontakt

Sellwerk Frankfurt

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstaße 18

60329 Frankfurt am Main

069 63198976



http://www.frankfurt-sellwerk.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.