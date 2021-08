Vöhringer. Der Marktführer und Premiumlieferant überrascht mit neuen Lösungen zur Mehrfachnutzung von Reisemobilen und Caravans auf dem CSD 2021

Durch die intelligenten und innovativen Kombinationen verschiedener Materialien ist es Vöhringer gelungen neue Maßstäbe im Reisemobil -Innenausbau zu setzen

Premiere auf der VÖHRINGER INSPIRATION STAGE während des Caravansalons in Düsseldorf vom 28.08.- 5.09. 2021 in Halle 13 A95

Mit den sogenannten VMODULE von Vöhringer ist die Mehrfachnutzung eines Reisemobils spielend einfach, denn das Reisemobil kann damit schnell, einfach und für jeden Anspruch umgebaut werden.Vöhringer zeigt auf seiner INSPIRATION STAGE, wo es in Sachen neue Ideen für den Ein- und Ausbau lang geht. Die Entwickler und Designer des Marktführers aus Trochtelfingen zeigen den Besuchern eindrucksvoll am Beispiel eines Reisemobils neue Wege der Flexibilität, der Gewichtsreduktion und der vielfältigen Möglichkeiten der Gestaltung und des Einsatzes ihrer Innovationstechnologie.

Und die haben`s in sich. In Form von sogenannten VMODULEN entwickelte die Designerabteilung unter der Leitung von Martin Ross eine Fülle von neuen Gestaltungsideen. Als Ausgangsmaterial der Anschauungsbeispiele dienen VModule, die aus eigenen und bewährten Materialien wie VLIGHT BASICS und viele Werkstoffe der V.I.T.Vöhringer- Innovations-Technologie Serie wie VFLEX, VUNDER TECH, VSTRONG, V3D COMPOSITE bestehen.

Mehrfachnutzung eines Reisemobils: Staufach oder Satteltasche?

Man wählt was man will

So können mit Hilfe eines ausgeklügelten Schienensystems im Handumdrehen Staufächer ein- und ausgebaut werden.Die Staufächer sind so ausgelegt, dass sie entweder als beliebig erweiterbare Aufbewahrungsboxen im Innenraum sehr nützlich sind oder ganz entnommen und als praktische trendige Fahrrad-Satteltaschen zum schnellen Einkaufen am Gepäckträger befestigt werden können. Der Stauraum im Heck kann während des Fahrens mit einem herausnehmbaren Fahrradständer bestückt werden. Am Reiseziel angekommen, wird er neben dem Fahrzeug abgestellt. Dadurch entsteht zusätzlicher Wohnraum im Reisemobil.

Sollte das Haustier mit auf Reisen gehen, tauscht man ganz einfach den Fahrradständer gegen die mobile Hundebox aus.

Im Handumdrehen vom mobilen Arbeitsplatz zum komfortablen Reisegefährt

Mit innovativen und dadurch besonders handlichen Materialien schafft das System maximale Flexibilität und garantiert, dass ein Reisemobil mit nur wenigen Handgriffen auf Wunsch vom mobilen Arbeitsplatz zum komfortablen Reisegefährt für die ganze Familie umgebaut werden kann. Die sehr stabilen und erstaunlich leichten Materialien sind wetterresistent, einfach zu befestigen und in unterschiedlichem vielfältigem Dekor erhältlich.

VModullösungen von Vöhringer

Kleiderschrank mit Platz für eine mobile Campingtoilette

Der geräumige Kleiderschrank bietet im unteren Bereich genug Platz, um eine mobile Campingtoilette zu verstauen. Er ist im Handumdrehen ausgebaut und kann durch eine Nasszelle ersetzt werden.

Herausnehmbare Fahrrad-Station für zwei Fahrräder

Der herausnehmbare Fahrradständer kann während der Fahrt durch ein Schienensystem im Heck des Fahrzeugs befestigt werden. Am Ziel angekommen wird der Fahrradständer einfach herausgenommen und neben dem Fahrzeug abgestellt. So nehmen sie keinen wertvollen Wohnraum weg. Optional können die Fahrräder dann mit einem Wurfzelt vor Wind und Wetter geschützt werden.

Stauraum und Satteltasche in einem Modul

Im Fahrzeug integrierte Staufächer können einfach aus der Schienenverankerung entnommen und als Satteltasche am Gepäckträger befestigt werden. So ist man im Handumdrehen für den Fahrradausflug oder Einkauf gerüstet.

Mobile Hundebox

Die Alternative zur Fahrrad-Station. Darin kann auch ihr Vierbeiner sicher und komfortabel mitreisen.

Multifunktionale Anrichte-Box

Die Box ist nicht nur praktischer Stauraum, der nach oben und durch einen Auszug zur Seite geöffnet werden kann. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit eine kleine Tischplatte nach oben zu klappen. So entsteht ein komfortabler Arbeits- oder Essplatz.

Workstation, mobil und höhenverstellbar

Unter dem Aspekt, dass immer mehr Menschen einen autarken Homeoffice Platz suchen, antwortet das Entwicklerteam von Martin Ross mit Integration einer mobilen Workstation. Durch den Einsatz des hochwertigen VUNDER TECH Materials ist der höhenverstellbare Arbeitsplatz ein echtes Leichtgewicht. Außerdem ist er bedienungsfreundlich und sehr robust.

Viel Platz mit der Küche der neuen Art

Die Produkte VLIGHT BASIC und VUNDER TECH sorgen dafür, dass ein standardisiertes Küchen Chassis sehr platzsparend, sehr leicht und aufs nötigste reduziert eingesetzt werden kann. Durch eine intelligente Konstruktionslösung ist das Handling für den Einbau sehr viel einfacher und effizienter als bei herkömmlichen Küchen.

Jetzt kommt Farbe in die Nasszelle

Dank VUNDER TECH Material kommt jetzt Farbe ins Spiel. Schluss mit der weiß/beigen Monotonie. Die Anpassung an die Gesamtoptik des Wohnraumes ist jetzt möglich. Das optisch sehr ansprechende Modul ist wasserfest und die komplette Nasszelle ist

verschieb- oder herausnehmbar.

Perfektes Schlafen erstmals mit zwei Längsbetten mit über 2 Meter Länge

Was sonst nur bei Fahrzeuglängen ab 6,40 m möglich ist, konnte man bereits im Vöhringer Concept Camper 2021 bestaunen: Auf Wunsch können 2 Längsbetten mit einer Bettlänge von je 2 Metern einbaut werden. Durch seitliches Klappen kann tagsüber zusätzlicher Freiraum genutzt werden.

Die Basis der VModule bilden die V.I.T. Technologie und die VLIGHT BASICS

Mit den Produkten VFLEX, VUNDER TECH, VSTRONG und V3D COMPOSITE setzt Vöhringer seit einiger Zeit neue Maßstäbe im Leichtbau und das nicht nur für den Caravan- und Reisemobilmarkt, sondern auch für andere Zielmärkte wie Innenarchitektur, Messe-, Event- und Objektbau.

VUNDER TECH für Möbelteile: ist sehr stabil und lässt sich trotzdem in vielfältigste Formen bringen. Dabei ist es sehr leicht und wasserresistent.

VFLEX für flexibel einsetzbare Vlieselemente: schallabsorbierend, atmungsaktiv, angenehm in der Haptik und leicht.

V3D COMPOSITE für dreidimensionale Verkleidungen: ist schallabsorbierend, atmungsaktiv, hat eine angenehme Haptik und reduziert das Gewicht.

VSTRONG für Fußböden: verfügt über ein sehr geringes Flächengewicht und hat eine außergewöhnlich hohe Biegefestigkeit, ist wasserresistent und leicht.

Mit seinen VLIGHT BASICS konzentriert sich Vöhringer auf das wesentliche. Durch die Beschichtung von Plattenmaterialien und der eigenen Möbelproduktion für den Caravan- und Reisemobil-Markt ist VÖHRINGER als internationaler Systemlieferant ist man ein zuverlässiger Partner der Branche. In seinem Basisprogramm liefert Vöhringer Plattenwerkstoffe, Profile, Möbel- und Konstruktionsteile hauptsächlich aus Holz, aber auch aus PU (Polyurethan), PET, EPS und XPS. Mit den VLIGHT BASICS vereinbart VÖHRINGER die Formenvielfalt im Leichtbau durch die Kombination verschiedenster Materialien.

Vöhringer feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Firmenjubiläum

In diesem Jahr feiert das schwäbische Familienunternehmen sein 100-Jähriges Jubiläum. Gegründet wurde Vöhringer im Jahr 1921 und hat seine Ursprünge in der Holzverarbeitung. Erste Produkte waren Stopfeier, Stickrahmen und Bügeleisengriffe. Später stieg das Unternehmen dann in die Sperrholzproduktion ein. Seit fünf Jahrzehnten ist das Unternehmen Zulieferer für die Reisemobil- und Caravan Branche und in diesem Bereich zum Premium-Lieferant gewachsen. Angetrieben von Tüftlergeist, dem ständigen Drang sich weiterzuentwickeln und dem Anspruch immer das beste Produkt zu entwickeln bietet Vöhringer seinen Kunden eine einmalige Produktpalette. So ist das Unternehmen in der Lage, den kompletten Holz- und Polyurethan-Innenausbau zu bedienen. Am Stammsitz in Trochtelfingen (Landkreis Reutlingen) laufen 8 moderne Kaschieranlagen. Hier hat VÖHRINGER zusätzlich eine topmoderne Schreinerei. Neben dieser Produktion mit Lager und Logistik auf 35.000 qm verfügt VÖHRINGER in Engstingen-Haid über weitere 30.000 qm Fläche. Hier stehen 7 Ummantelungsanlagen, 8 PU-Schäum Anlagen und 7CNC Maschinen. An beiden Standorten auf der Schwäbischen Alb beschäftigt das Unternehmen rund 330 Mitarbeiter. Mit Tochterfirmen und Joint Ventures deckt VÖHRINGER darüber hinaus Spezialbereiche wie Produktdesign und Prototypenbau, Echtholzparkett- oder Laminat sowie Systemfußböden (ARSRATIO in Kirchbichl/Österreich) ab.

International aktiv

Das Unternehmen ist auch im Ausland erfolgreich: Die Fertigung in Shanghai ist auf den Markt China ausgerichtet. Alle Leichtbau-Innovationen von VÖHRINGER entstehen im VÖHRINGER VISIONLAB am Standort Kehl unter Leitung von Martin und Dominik Ross. Am Hauptsitz des Unternehmens in Trochtelfingen wird unter anderem ein Showroom betrieben. Ein weiteres, neues VISIONLAB ist bereits in Planung und wird auf der Haid in Engstingen gebaut.

Ein erster Generationswechsel

An der Spitze des Familienbetriebs VÖHRINGER stehen heute die Brüder Jürgen und Thomas Vöhringer. Im Juli dieses Jahres ist mit Yannick Vöhringer die 4. Generation in die Geschäftsführung eingestiegen.

Vöhringer ist Ende des Jubiläumsjahres 2021 komplett klimaneutral

Vöhringer übernimmt Verantwortung für die Zukunft unseres Planeten. Doch nicht nur in Sachen Leichtbau ist das Unternehmen Vorreiter. Auch beim Thema Klimaschutz ist Vöhringer immer einen Schritt voraus und hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jubiläumsjahres 2021 komplett klimaneutral zu produzieren.

Erste Erfolge in diesem Bereich können bereits verzeichnet werden. So wurden durch die Umstellung auf Ökostrom und Energiesparmaßnahmen schon heute 45% des CO2 Ausstoßes im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Darüber hinaus schaut Vöhringer über den Tellerrand hinaus, um innerhalb der Lieferkette klimaschädliche Emissionen wo möglich zu reduzieren. Zukunftssicherung durch Verantwortung ist ein wichtiges Thema in dem Familienbetrieb.

Gegründet wurde Vöhringer im Jahr 1921 und hat seine Ursprünge in der Holzverarbeitung. Erste Produkte waren Stopfeier, Stickrahmen und Bügeleisengriffe. Später stieg das Unternehmen dann in die Sperrholzproduktion ein. Seit fünf Jahrzehnten ist das Unternehmen Zulieferer für die Reisemobil- und Caravan Branche und in diesem Bereich zum Premium-Lieferant gewachsen. Angetrieben von Tüftlergeist, dem ständigen Drang sich weiterzuentwickeln und dem Anspruch immer das beste Produkt zu entwickeln bietet Vöhringer seinen Kunden eine einmalige Produktpalette. So ist das Unternehmen in der Lage, den kompletten Holz- und Polyurethan-Innenausbau zu bedienen. Am Stammsitz in Trochtelfingen (Landkreis Reutlingen) laufen 8 moderne Kaschieranlagen. Hier hat VÖHRINGER zusätzlich eine topmoderne Schreinerei. Neben dieser Produktion mit Lager und Logistik auf 35.000 qm verfügt VÖHRINGER in Engstingen-Haid über weitere 30.000 qm Fläche. Hier stehen 7 Ummantelungsanlagen, 8 PU-Schäum Anlagen und 7CNC Maschinen. An beiden Standorten auf der Schwäbischen Alb beschäftigt das Unternehmen rund 330 Mitarbeiter. Mit Tochterfirmen und Joint Ventures deckt VÖHRINGER darüber hinaus Spezialbereiche wie Produktdesign und Prototypenbau, Echtholzparkett- oder Laminat sowie Systemfußböden (ARSRATIO in Kirchbichl/Österreich) ab.

International aktiv

Das Unternehmen ist auch im Ausland erfolgreich: Die Fertigung in Shanghai ist auf den Markt China ausgerichtet. Alle Leichtbau-Innovationen von VÖHRINGER entstehen im VÖHRINGER VISIONLAB am Standort Kehl unter Leitung von Martin und Dominik Ross. Am Hauptsitz des Unternehmens in Trochtelfingen wird unter anderem ein Showroom betrieben. Ein weiteres, neues VISIONLAB ist bereits in Planung und wird auf der Haid in Engstingen gebaut.

Firmenkontakt

Vöhringer Gmbh & Co. KG

Eva Czanek

In Aufzügen 11

72818 Trochtelfingen

+497124 9298-0

marketing@voehringer.com

http://voehringer.com

Pressekontakt

4LIVINGBRANDS

Gerhard Fischbach

Forchenrainstrasse 70

70839 Gerlingen

+491604788540

gf@4livingbrands.com

http://www.4Livingbrands.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.