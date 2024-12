VMF zu Trends und Herausforderungen 2025

Worauf sich Mobilitätsanbieter und Fuhrparkmanagementgesellschaften für ihre Kunden einstellen müssen / Ereignisreiches Jahr 2024 / Zwei erfolgreiche Branchenforen /

Bad Homburg, im Dezember 2024 – Der Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e.V. (VMF) kann auf ein sehr ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2024 zurückblicken. Neben zwei intensiven Branchenforen, der Begrüßung neuer Mitglieder und Premiumpartner und der Veröffentlichung zweier Studien, wurde das bewährte Vorstandsteam im Amt bestätigt. „2025 wird wieder ein besonderes Jahr. Wir freuen uns darauf in dieser herausfordernden Zeit gemeinsam mit Mitgliedern und Partnern die Mobilität der Zukunft aktiv mitzugestalten“, sagt VMF-Vorsitzender Frank Hägele.

Die Branche ist in Bewegung wie noch nie. Mit Studien bereitet der VMF wichtige Themen regelmäßig auf, um die strategischen Konsequenzen für die Marktteilnehmer aufzuzeigen. So präsentierte der VMF im April 2024 gemeinsam mit MHP eine wegweisende Studie zum Thema „Agenturmodelle im Automobilhandel und die Auswirkungen für relevante Marktakteure“. Dort beleuchten die Autoren die Bedeutung von Agenturmodellen für den Automobilhandel und zeigen auf, wie diese Modelle die gesamte Wertschöpfungskette der Automobilbranche verändern können. Insbesondere Flottenbetreiber, die oft Großkunden der Hersteller sind, müssen sich darauf einstellen. Die Studie stellte fest, dass Agenturmodelle ein effizientes Vertriebsinstrument für OEMs darstellen, jedoch auch Herausforderungen wie die Effizienzsteigerung und die Bindung von Kunden mit sich bringen. Aktuell haben einige OEMs die Umstellung auf ein Agenturmodell wegen rückläufigem Absatz und aus Kostengründen zunächst gestoppt.

Eine fundierte Analyse von Corporate Value Associates (CVA) zu den „strategischen Entwicklungen der europäischen Mobilitätsanbieter im Kontext der Elektrifizierung“ folgte auf dem 17. VMF-Branchenforum im Oktober 2024 (Leitthema „Elektrifizierung von Flotten“). Fazit: Elektrofahrzeuge werden in Zukunft die zentrale Rolle für Flottenbetreiber spielen, der Markt steht jedoch noch vor Herausforderungen.- Insbesondere in Bezug auf die volatile Preisentwicklung und den Aufbau eines stabilen Gebrauchtwagenmarktes für Elektrofahrzeuge.

Ausblick auf 2025: Herausforderungen und Chancen

Das Jahr 2025 wird für den VMF von entscheidender Bedeutung sein. Es stehen wichtige Weichenstellungen an, insbesondere im Bereich der Elektromobilität und der Integration alternativer Antriebstechnologien in Flotten. Auch die fortschreitende Digitalisierung und die zunehmende Vernetzung von Fahrzeugen bieten zahlreiche Chancen, aber auch Herausforderungen. Die Branche muss sich auf einschneidende Änderungen einstellen. „Dazu zählen Veränderungen in Absatz und Vertriebssystemen, erhöhter Kostendruck und die Konsequenzen der Transformation in der Arbeitswelt. Alles mit Auswirkungen auf Finanzierung und Wirtschaftlichkeit“, unterstreicht Hägele. Aber auch politische und steuerliche Rahmenbedingungen werden sich auswirken, wie mögliche US-Strafzölle oder CO2-Strafzahlungen für Automobilhersteller, sofern sie die Klimaziele nicht erreichen. Letztere könnten Strafzahlungen in der EU an Mobilitätsanbieter in Form höherer Preise weitergeben – was wiederum Leasing- und Mietangebote verteuern und die Nachfrage beeinflussen könnte.

Zwei strategische Empfehlungen möchte Hägele nennen: Mobilitätsanbieter sollten den Fokus auf Nachhaltigkeit legen und CO2-neutrale Mobilitätslösungen priorisieren. So können sie die Auswirkungen von Klimaschutzvorgaben in ihre Angebote integrieren und Kunden unterstützen. Und wer seine Wettbewerbsfähigkeit stärken möchte, der braucht Flexibilität in Vertrieb und Produktangeboten und muss digitale Tools nutzen. Veränderungen durch neue Hersteller und Vertriebsmodelle erfordern eine kontinuierliche Anpassung der Geschäftsstrategien. Flexibilität und Innovationsbereitschaft werden entscheidend sein, um sich zu behaupten.

Fazit

2025 wird also vom weiteren Ausbau der Elektromobilität, erheblichen Kosten- und Einspardiskussionen und der Intensivierung der Digitalisierung und Anpassungen an neue Marktstrukturen geprägt sein. Eine bewegte Zeit. Der VMF bleibt dabei eine sehr wichtige Plattform für den Austausch von Fachwissen und zur Entwicklung zukunftsfähiger Mobilitätslösungen. „Wir sind stolz auf das, was wir 2024 gemeinsam erreicht haben, und freuen uns auf die kommenden Herausforderungen und Möglichkeiten. Der VMF wird auch 2025 eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Mobilität von morgen spielen“, so Frank Hägele abschließend.

VMF – Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. – ist Rat- und Impulsgeber im Mobilitätsmarkt heute und in Zukunft. Seit 1998 vereinen wir durch unsere Mitgliedsfirmen eine langjährige neutrale Erfahrung im Full-Service-Leasing und Fuhrparkmanagement und haben immer wieder neue Qualitätsstandards gesetzt. Unsere Mitglieder sind herstellerunabhängige Anbieter von Autoleasing sowie Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen wie z. B. Autovermietungen. Unsere Premiumpartner profitieren als Geschäftspartner branchennaher Service-Unternehmen vor allem durch unser starkes Business-Netzwerk.

Firmenkontakt

VMF – Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. / c/o Büro 5

Dieter Brandl

Hunoldsberg 5

86150 Augsburg

0821 50 84 23 69



http://www.vmf-verband.de

Pressekontakt

VMF / Geschäftsstelle

Dieter Brandl

Hunoldsberg 5

86150 Augsburg

0821 50 84 23 69



http://www.vmf-verband.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.