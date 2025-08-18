VKU Zürich – Kurs für Verkehrskunde

Location: Fahrschule

Street: Seestrasse 41

City: 8002 – Zürich (Germany)

Start: 28.08.2025 18:00 Uhr

End: 29.08.2025 22:00 Uhr

Entry: 139.00 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



VKU Zürich – Verkehrskunde Kurs Zürich

Werde zum sicheren Verkehrsteilnehmer und lerne alles über defensives Fahren. Wie musst Du ein Tramgleis befahren und warum darfst Du die Busspur nicht benutzen. Im Verkehrskunde Kurs Zürich lernst Du alles, was Du zum Auto fahren in Zürich benötigst. Darüber hinaus versorgen wir dich mit vielen wertvollen Tipps für deine praktische Autoprüfung. Dies sorgt dafür dass Du am Schluss weniger Fahrstunden benötigen wirst und deine Erfolgschancen für die Autoprüfung erheblich verbessert.

Die Fahrschule Mikulic in Zürich ist seit Jahren eine der besten Adressen wenn Du das Auto fahren erlernen möchtest. Die erfahrenen Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer sind wahre Experten im Strassenverkehr und sie bringen dir mit viel Freude und Geduld alles rund um das Auto fahren in Zürich bei. Die hervorragenden Bewertungen auf vielen online Portalen hebt diese Fahrschule deutlich von der Konkurrenz ab und zeigt auf dass die Mikulic Fahrschule Zürich effektiv eine der besten ist. Die Prüfungserfolgsquote liegt seit Jahren über 90 Prozent – aktuell sogar auf 94 Prozent. Das ist ein hervorragender Wert worauf die Fahrschule stolz sein darf.

In Zürich gibt es ausserdem einen VKU Zürich Enge und einen VKU Stadelhofen Verkehrskunde Kurs.

Jetzt anmelden und profitieren! Von einen tollen Kurs, der dich zu einem sicheren und selbstbewussten Auto Fahrer formt.

Mikulic Fahrschule Zürich ist seit 2002 eine der besten Adressen in Zürich für seriöse und sichere Fahrausbildung. Die erfahrenen und geduldigen Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen bringen den jungen Leuten mit viel Geduld und völlig stressfrei das Auto fahren in Zürich bei. Darüber hinaus ist Ivan Mikulic Gründer des VKU Kompetenzzentrums für Verkehrskunde in Zürich ( VKU Zürich Enge ). Damit bieten wir jungen Erwachsenen alles aus einer Hand. Eine persönliche und liebevolle Betreuung von A bis Z zu einem äusserst günstigen Preis.

Kontakt

Mikulic Fahrschule Zürich

Ivan Mikulic

Seestrasse 41

8002 Zürich

0787782010



https://autofahrschule-zuerich.ch

