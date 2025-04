Vitel nimmt zwei neue Modelle der PoE-Switches von Peplink in Sortiment auf

Neue Switches mit robustem Design sowie PoE++-Unterstützung

Unterschleißheim/München, 16. April 2025 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, vertreibt ab sofort zwei neue Modelle der Managed PoE-Switches von Peplink. Der 24-Port PoE 2,5 G Switch Rugged ist ein robustes Modell für anspruchsvolle Industrieumgebungen, der 8-Port PoE 10 G Switch sorgt für High-Speed-Verbindungen und erhöhte Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung. Die beiden neuen Switch-Modelle ergänzen die PoE-Switches von Peplink, die bereits Anfang Februar vorgestellt wurden.

Der 24-Port PoE 2,5 G Switch Rugged ist ein robustes Gerät für anspruchsvolle Umgebungen wie in der Industrie. Da er für den Einsatz unter rauen Bedingungen ausgelegt ist, kann er auch in einem erweiterten Temperaturbereich eingesetzt werden. Das Gerät verfügt über ein robustes und widerstandsfähiges Gehäuse sowie ein lüfterloses Design, was die Langlebigkeit in rauen Umgebungen erhöht, da kein Staub, Schmutz und keine Feuchtigkeit eindringen können. Durch redundante Optionen für die Stromversorgung haben Stromausfälle außerdem keinen Einfluss auf das Netzwerk. Die Datendurchsatzrate des Switches beträgt 152 Gbit/s, die PoE-Gesamtleistung 250 W. Das Gerät verfügt über 16x 1 GE-RJ45-Ports, acht 2,5 GE-RJ45-Ports und vier 10 G-SFP+-Ports.

Der 8-Port PoE 10 G Switch bietet mit 10 GE PoE++-Ports High-Speed-Geschwindigkeiten und sorgt dafür, dass keine Engpässe mehr im Netzwerk auftreten. Mit dem Switch lässt sich die Geschwindigkeit für die Datenübertragung erhöhen, was für einen reibungslosen Betrieb von Hochleistungsnetzwerken sorgt. Somit ist das Gerät ideal für den Einsatz in unterschiedlichen Branchen geeignet und kann auch die steigende Netzwerklast durch eine zunehmende Anzahl an Unternehmensprozessen, High-End-Computing oder ultraschnelle Konnektivität bewältigen. Der Switch bietet eine Datendurchsatzrate von 240 Gbit/s und eine PoE-Gesamtleistung von 720 W. Das Gerät verfügt über acht 10 GE-Ports und vier 10 G SFP+-Ports.

„Die neuen Modellen der Peplink Switch Serie erweitern unser Portfolio um leistungsstarke und robuste Lösungen, die ideal auf die Anforderungen moderner Netzwerkinfrastrukturen zugeschnitten sind“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Die Nachfrage nach schnellen und belastbaren Netzwerklösungen steigt in nahezu allen Branchen. Die neuen Switches schließen hier eine wichtige Lücke und ermöglichen auch die effiziente Umsetzung von komplexen Projekten.“

Über InTouch können alle Geräte, die mit einem Switch verbunden sind, aus der Ferne verwaltet werden. Die Verwaltung der Switches der Peplink Switch Serie ist zudem über die Managementplattform InControl 2 möglich. In der Cloud-Plattform sind Monitoring, Konfiguration und Troubleshooting zentralisiert möglich. Für die lokale Verwaltung von Peplink-Switches ist außerdem die Einführung eines neuen Features geplant, dem Switch Controller.

Mehr Informationen zu den beiden neuen Managed PoE-Switches sowie den weiteren Geräten der Peplink Switch Serie finden Sie im deutschsprachigen Datenblatt unter https://vitel.de/wp-content/uploads/2025/01/Datenblatt_Peplink_Switch_Serie_DE_final.pdf

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

