Vitel bietet neue Managed PoE-Switches von Peplink an

Switches mit hoher Zuverlässigkeit und Leistung mit zentralisiertem Cloud-Management

Unterschleißheim/München, 05. Februar 2025 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, nimmt die neuen Managed PoE-Switches des Herstellers Peplink in ihr Sortiment auf. Die neuen Peplink-Switches ermöglichen ein ganzheitliches Netzwerkmanagement mit schnellen Geschwindigkeiten und hohen Datendurchsätzen bis zu 224 Gbit/s. Die Geräte der Switch-Serie verfügen über 2,5 G-Ports und sind in verschiedenen Versionen verfügbar, sowohl als 24 PoE als auch als 48 PoE-Switch. Je nach Modell verfügen die Switches über eine PoE-Gesamtleistung von bis zu 740 W. Der Launch einer robusten 24 PoE 2,5 G Rugged-Version für anspruchsvolle Industrieumgebungen ist für Ende März geplant.

Mit den neuen PoE-Switches von Peplink können Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen ihre Netzwerke effizient und sicher betreiben. Besonders in Verbindung mit SD-WAN-Routern lassen sich leistungsstarke und resiliente Netzwerklösungen realisieren. Mit Power over Ethernet (PoE) unterstützen die Switches zudem eine einfache Stromversorgung von IP-Geräten wie Access Points, Kameras oder Kassensystemen.

Neben einer hohen Port-Dichte und der effizienten Stromversorgung für angeschlossene Endgeräte über PoE bieten die Switches eine hohe Leistung und zuverlässige Sicherheit sowie Gigabit-, Multi-Gigabit- und SFP+-Verbindungen. Über die zentrale Cloud-Managementplattform InControl 2 von Peplink können die Switches außerdem zusammen mit dem gesamten Netzwerk konfiguriert, verwaltet und gesteuert werden, auch aus der Ferne. Dabei sind ebenfalls eine Port-Steuerung, Traffic Monitoring und die Anpassung der individuellen Port-Leistung möglich. Alle Endgeräte, die mit einem Switch verbunden sind, können zudem über InTouch remote verwaltet werden.

Insgesamt stehen drei Modelle der neuen PoE-Switch-Serie zur Verfügung. Mit einer variierenden Anzahl an Ports und erhältlich in verschiedenen Leistungsstufen bieten die Switches unterschiedliche Durchsatzraten für die flexible Netzwerkerweiterung.

Die einzelnen Modelle der neuen PoE-Switch-Serie im Überblick:

– 48 PoE 2,5 G-Switch: 32x 1 GE-RJ45-Ports, 16x 2,5 GE-RJ45-Ports, 4x 10 GE-SFP+-Ports – Datendurchsatzrate von 224 Gbit/s – PoE-Gesamtleistung von 740 W – 1 internes Netzteil (900 W)

– 24 PoE 2,5 G-Switch: 16x 1 GE-RJ45-Ports, 8x 2,5 GE-RJ45-Ports, 4x 10 GE-SFP+-Ports – Datendurchsatzrate von 152 Gbit/s – PoE-Gesamtleistung von 410 W – 1 internes Netzteil (480 W)

– 24 PoE 2,5 G-Switch Rugged (bald verfügbar): robustes Gerät für Anwendungen in industriellen Umgebungen mit robustem Gehäuse und lüfterlosem Design – 16x 1 GE-RJ45-Ports, 8x 2,5 GE-RJ45-Ports, 4x 10 GE-SFP+-Ports – Datendurchsatzrate von 152 Gbit/s – PoE-Gesamtleistung von 250 W – 1 externes Netzteil (300 W) mit AC-Eingang und DC-Ausgang

„Die neue Managed PoE-Switch-Serie von Peplink überzeugt in Funktionalität und Bedienkomfort“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Unternehmen profitieren von einer skalierbaren und leistungsfähigen Netzwerkinfrastruktur, die sich nahtlos in bestehende Peplink-Lösungen integriert und durch das Cloud-Management InControl 2 besonders einfach zu verwalten ist. So kann unter anderem auch die Effizienz gesteigert werden. Mit 2,5 G-Ports sind die Switches außerdem zukunftssicher. Somit können auch die aktuellen WLAN-Standards voll ausgenutzt werden.“

Die 48 PoE 2,5 G- und 24 PoE 2,5 G-Switches sind seit dem 4. Februar 2025 verfügbar, der Release des 24 PoE 2,5 G Rugged-Switch folgt demnächst.

Weitere Informationen zu den Managed PoE-Switches finden Sie im deutschsprachigen Datenblatt.

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

