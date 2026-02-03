Zertifizierte Router und Antennen für mobile Internetverbindungen in Bussen und Bahnen

Vitel auf der IT-Trans 2026: zuverlässige Netzwerklösungen von Peplink für das Transportwesen

Unterschleißheim/München, 03. Februar 2026 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, stellt vom 3. bis 5. März 2026 auf der IT-Trans in Karlsruhe aus. An Stand E20 in Halle 1 präsentiert Vitel gemeinsam mit seinem Partner Inter Data Systems GmbH leistungsstarke Netzwerklösungen und Managed Service-Konzepte für die Digitalisierung des öffentlichen Personenverkehrs. Besucher der Fachmesse können am Stand mehr über die robusten Router und Antennen des Herstellers Peplink für das Transportwesen erfahren.

Vernetzte Fahrzeuge, Echtzeitdaten sowie digitale Services und Internetzugang für Fahrgäste gehören zunehmend zum Standard im öffentlichen Personenverkehr. Für die Bereitstellung im Transportwesen und den mobilen Einsatz in Bussen und Bahnen müssen Netzwerklösungen besonders ausfallsicher, zuverlässig und robust sein. Schließlich bilden sie die Grundlage für das Netzwerk, auch unter anspruchsvollen Bedingungen wie wechselnden Funkzellen, hohen Geschwindigkeiten oder Vibrationen.

Zuverlässige und ausfallsichere Internetverbindungen im Transportwesen

Die auf der Messe vorgestellten Router und Antennen von Peplink sorgen für ausfallsicheres Internet in Bus und Bahn. Die Geräte sind speziell für das Transportwesen zertifiziert. Sie sind schock- und vibrationsbeständig, mechanisch robust und auch im dauerhaften Einsatz zuverlässig. Ein zentrales Anwendungsgebiet ist der Aufbau von Fahrgast-WLAN in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Durch die Bündelung von Verbindungen über Mobilfunk und Satellit mit Starlink schaffen die Peplink-Geräte ausfallsichere Internetverbindungen für Fahrgäste. Zudem ermöglichen sie die Integration weiterer digitaler Anwendungen wie Videoüberwachung, Ticketing oder Fahrgastinformationssysteme.

Ganzheitliche Managed Services für Busse und Bahnen

Am Stand können sich Besucher auch über die Services des Vitel-Partners Inter Data Systems GmbH informieren. IDS bietet Managed Services für die Peplink-Geräte an und übernimmt die Implementierung und Wartung von Netzwerken in Bussen und Bahnen. So müssen sich Betreiber von Busflotten und Straßenbahnen nicht selbst um die Bereitstellung des Fahrgast-WLANs kümmern. Weitere Bestandteile der Managed Services im Transportwesen sind neben Support und Security zum Beispiel auch das Management des Captive Portal und die Einrichtung einer individuellen Anmeldeseite für das Fahrgast-WLAN.

„Wir freuen uns, die Router und Antennen von Peplink für leistungsstarke Internetverbindungen im Transportwesen auf der IT-Trans vorzustellen“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „In Bussen und Bahnen kommt es auf robuste und zuverlässige mobile Internetverbindungen an. Mit den Netzwerklösungen von Peplink lösen wir die täglichen Herausforderungen bei der Bereitstellung von mobilen Netzwerken im Personenverkehr. Durch die Zusammenarbeit mit unserem Partner IDS können wir außerdem ganzheitliche Managed Services für Fahrgast-WLAN im Transportwesen anbieten. Das erhöht den Komfort für Fahrgäste und ermöglicht Betreibern mehr Effizienz.“

Über Vitel

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value-Added-Distributor von IT-Lösungen für Netzwerkinfrastruktur, -kommunikation und -sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Schifffahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

Weitere Informationen unter https://vitel.de/

