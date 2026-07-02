VITA REGIA mit neuem Geschäft für kybun Schuhe und Joya Schuhe in Dresden

Das Schuhfachgeschäft VITA REGIA in Dresden präsentiert kybun Schuhe, Joya Schuhe, Xsensible Schuhe und Ganter Schuhe in neuen Geschäftsräumen am Körnerplatz 7 in Dresden.

Mit einem neuen Fachgeschäft für Aktivschuhe am Körnerplatz 7 in Dresden präsentiert VITA REGIA die aktuellen Kollektionen der kybun Schuhe und Joya Schuhe sowie eine große Auswahl von Xsensible Schuhe und Ganter Aktiv Schuhe. VITA REGIA betreibt neben Dresden seit vielen Jahren in der Weberstraße 13 in Görlitz ein Fachgeschäft für Aktivschuhe.

In den Schuhfachgeschäften VITA REGIA in Dresden und Görlitz erhalten Kunden eine umfangreiche Beratung auf Basis von Fußdruckmessungen und Ganganalysen. Bei einigen Beschwerdebildern, insbesondere Fersensporn, Fußschmerzen, Hallux valgus, Kniearthrose (Gonarthrose), Hüftarthrose, Rückenschmerzen und Polyneuropathie, kann sich das Tragen von Aktivschuhen positiv auswirken.

Weitere Infos und Terminbuchungen unter: https://vita-regia.com

VITA REGIA Online-Shop: https://vita-regia.eu

VITA REGIA, eine Marke der CONSIRY GmbH, ist autorisierter Partner der Schweizer kybun Joya Schuhe AG sowie anderer etablierter, hochwertiger Aktivschuhe-Marken mit dem AGR-Zertifikat. kybun Schuhe, Joya Schuhe, kybun Matten, Xsensible Schuhe, Ganter Schuhe und Steitz Secura Sicherheitsschuhe können in den VITA REGIA Schuhfachgeschäften in Dresden und in Görlitz ausprobiert und erworben werden. Die kybun Schuhe, Joya Schuhe, Xsensible Schuhe und Ganter Schuhe können zudem versandkostenfrei im VITA REGIA Online-Shop erworben werden: https://vita-regia.eu

In den kybun Schuhe, Joya Schuhe, Xsensible Schuhe und Ganter Schuhe Fachgeschäften in Dresden und Görlitz erhalten die Kunden eine umfangreiche Beratung auf Basis von Fußdruckmessungen und Ganganalysen. Bei einigen Beschwerdebildern, insbesondere Fersensporn, Fußschmerzen, Hallux valgus, Kniearthrose (Gonarthrose), Hüftarthrose, Rückenschmerzen und Polyneuropathie, kann sich das Tragen von Aktivschuhen positiv auswirken. Weitere Infos unter: https://vita-regia.com

Kontakt

CONSIRY GmbH

Martin Näwig

Weberstraße 13

02826 Görlitz

+49 3581 684 3636



https://vita-regia.com

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