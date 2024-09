VisorTech WLAN-4K-Wildkamera WK-615.app

Tiere auch nachts mit No-Glow-LEDs filmen

– WLAN & kostenlose App für einfaches Herunterladen der Aufnahmen & Einstellungen

– Komplett autarker Betrieb dank integriertem Solarpanel

– Hohe 4K-Videoauflösung

– Schnelle Auslösegeschwindigkeit

– Ausdauernde 6 Monate Standby im Batteriebetrieb

– Großer 90° Bildwinkel

Eintauchen in das geheime Leben der Waldbewohner: Die Wildkamera von VisorTech mit PIR-Bewegungssensor nimmt automatisch atemberaubende 4K-Videos auf, sobald sich etwas vor ihrer Linse bewegt. Und das praktisch ohne Verzögerung, denn die Auslösezeit beträgt blitzschnelle 0,3 Sekunden! Dank des eingebauten Mikrofons können die Videos von Rehen, Dachsen und Wildschweinen sogar mit Ton aufgezeichnet werden.

Sehen ohne gesehen zu werden: Die 4 Hochleistungs-Infrarot-LEDs mit No-Glow-Technologie ermöglichen beste Nachtaufnahmen, ohne die natürliche Umgebung zu stören. Denn die ausgesendeten 940 nm Lichtwellen sind selbst für Tiere mit Nachtsichtfähigkeit unsichtbar. Perfekt, um das Verhalten der Waldbewohner unverfälscht zu erleben.

Völlig autarker Betrieb: Dank Solarpanel und Akku versorgt sich die Wildkamera dauerhaft und nachhaltig selbst mit Strom. So ist sie immer einsatzbereit und man verpasst keinen einzigen tierischen Besuch! Alternativ kann die Kamera auch mit Batterien betrieben werden.

Komfortable Übertragung von Fotos und Videos: Die Wildkamera baut ein eigenes WLAN auf. So lassen sich die Aufnahmen von der Kamera ganz einfach per kostenloser App auf ein Smartphone oder Tablet laden – ohne umständliche Demontage der Kamera!

– Zur Wildbeobachtung bei Tag und Nacht

– Autarker Betrieb dank Akku und Solarpanel, alternativ auch Batteriebetrieb oder

Stromversorgung per Netzteil möglich

– WLAN und kostenlose App für iOS und Android für einfaches Herunterladen der

Aufnahmen ohne Demontieren der Kamera sowie Einstellungen

– Kamera erzeugt eigenes WLAN Standard IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) für Verbindung mit

Mobilgeräten

– 4 High-Power-Infrarot-LEDs für Nachtsicht mit bis zu 30 m, schaltet sich bei Dämmerung

und Dunkelheit automatisch ein

– No-Glow-Technologie: Lichtwellen mit 940 nm auch für Tiere mit Nachtsicht-Fähigkeit

unsichtbar

– Hohe 4K-Videoauflösung: 3840 x 2160 Pixel (4K 2160p)

– H.264-Video-Kompression: für hohe Bildqualität bei geringem Speicherplatzbedarf

– Foto-Auflösung: 36 / 30 / 24 / 20 / 16 / 12 MP

– Aufnahme-Format Video: MP4, Foto: JPG

– Großer 90°-Bildwinkel

– PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahmen: nur 0,3 Sek. Auslöse-Zeit

– PIR-Erfassungswinkel: 90°, Reichweite: bis zu 30 m

– Zeitraffer-Funktion (Time-Lapse) für Aufnahmen unabhängig von Bewegungserkennung in

bestimmten Zeitintervallen

– Foto-Aufnahmen in einstellbaren Intervallen

– 3 Modi: nur Foto oder Video sowie Foto + Video

– Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

– Überschreiben von Aufnahmen de- und aktivierbar

– Verbindung mit Computer per USB-C: zum Übertragen von Aufnahmen

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 256 GB (bitte dazu bestellen)

– Betriebstemperatur: -20 bis 40 °C

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Stromversorgung: Akku Typ 18650 für Solarbetrieb oder 4 Batterien Typ AA / Mignon für

Batteriebetrieb mit bis zu 6 Monaten Stand-by oder per Hohlstecker-Buchse 3,5 x 1,3 mm

(Akku, Batterien und/oder Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 144 x 83 x 52 mm, Gewicht: 300 g

– Wildkamera WK-615.app inklusive Haltegurt, USB-Datenkabel (USB-C auf USB-A) und

deutscher Anleitung

– EAN: 4022107436915

Preis: 79,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7628-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7628-4235.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/e4bNmFTmQjMMzex

