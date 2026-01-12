VisorTech Smarter Multi-Gasmelder für haushaltsübliche Gase

Alarm bei Gasaustritt – mit weltweiter App-Benachrichtigung:

– Erkennt alle haushaltsüblichen Gase wie Erdgas, Methan, Propan, Butan, LPG

– Alarmiert bei erkanntem Gas mit lauten 85 dB, per LED-Anzeige und App

– Warnt bereits bei niedriger Gas-Konzentration

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweite Benachrichtigung

– Hochwertiger Sensor mit 5 Jahren Laufzeit

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Echtzeiterfassung gefährlicher Gaskonzentrationen: Der WLAN-Gasmelder von VisorTech erkennt austretendes Erdgas, Methan, Propan, Butan und LPG. Die intelligente Sensorik erfasst gefährliche Gaskonzentrationen in Echtzeit und löst umgehend Alarm aus.

85 Dezibel starker Akustikalarm: Bei Gasaustritt ertönt ein 85 Dezibel lautes akustisches Signal, das auch in benachbarten Räumen deutlich wahrnehmbar ist. Das verschafft im Ernstfall Zeit für schnelle Reaktionen.

Weltweite Benachrichtigung per App: Die App „ELESION“ informiert das Smartphone bei Alarm – auch aus der Ferne. Sämtliche Einstellungen des Gasmelders lassen sich über die mobile Anwendung vornehmen.

Einsatz in Küche und Heizungsräumen: Das Gerät eignet sich für Räume mit Gasherd, Heizanlage oder Gastherme und erkennt haushaltsübliche Gase zuverlässig.

Netzbetrieb ohne Batteriewechsel: Der Gasmelder wird an der Wand montiert und per Steckdose mit Strom versorgt. Das kompakte Design fügt sich unauffällig in verschiedene Umgebungen ein.

– Erkennt alle haushaltsüblichen Gase: Erdgas (Methan), Flüssiggas (Propan, Butan) und Autogas (LPG / GPL)

– Alarmton-Lautstärke: 85 dB

– Warnt per Alarmsignal, LED und per App

– LED-Anzeigen für Alarm, Funktion, Betriebs-Status und Lebensdauer

-Beendet Alarm-Modi automatisch bei entsprechend gesunkener Gas-Konzentration

– Multifunktions-Taste zur Funktions-Überprüfung, Alarmabschaltung u.v.m.

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 Ghz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweite Benachrichtigung und Einstellungen

-Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Einschalten des Lichts und/oder Luftreinigers bei Aktivierung des Melders u.v.m.

– Entspricht der Norm: EN 50194-1:2023

– Zu erwartende Lebensdauer: 5 Jahre ab Erstinbetriebnahme

– Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

– Maße: 112 x 86 x 34 mm, Gewicht: 204 g

– Multi-Gasmelder inklusive Wandhalterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

Der VisorTech Smarte Multi-Gasmelder für haushaltsübliche Gase mit WLAN & App, 85db ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3975-625 zum Preis von 24,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

VisorTech 2er-Set Smarter Multi-Gasmelder für haushaltsübliche Gase, WLAN, App

Preis: 44,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3978-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/5HYoLBBrSMEJe5F

